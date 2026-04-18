به گفته سازمان ملل متحد، سیلاب‌های اخیر در سی‌ویک ولایت افغانستان بیش از هفتاد و سه هزار تن را متأثر کرده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل در یک اعلامیه گفته که در دوازده روز گذشته، در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، نود و سه تن کشته و یک‌صد و هشتاد و یک تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ سازمان ملل، خانواده‌های بی‌جا شده به خدمات صحی دسترسی ندارند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند.