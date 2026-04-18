شنبه ۲۹ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۳۷

افغانستان

اولین گروپ افغان‌ها برای شرکت در مراسم حج، امروز وارد عربستان شد

نمایی از مراسم حج در مکه(ارشیف)

اولین گروپ افغان‌ها برای اشتراک در مراسم حج، امروز(شنبه ۲۹ حمل) وارد عربستان سعودی شد.

براساس اعلامیه‌ای وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، امسال 30 هزار افغان با ۹۶ پرواز توسط شرکت های هوانوردی آریانا و کام ایر برای اشتراک در مراسم حج، از افغانستان به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در اعلامیه گفته شده که 15 هزار افغان به مدینه و 15 هزار تن هم به جده اعزام خواهند شد.

مراسم حج امسال در هفته آخر ماه می آغاز می‌شود.

رئیس‌جمهور ترمپ می گوید، آتش‌بس با ایران را تمدید نخواهد کرد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در طیاره به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد. ۱۷ اپریل ۲۰۲۶

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که اگر تا روز چهارشنبه با ایران به توافق نرسند، آتش‌بس را تمدید نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترمپ روز شنبه(۲۹ حمل) به خبرنگاران همچنین گفت که محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داشت.

ترمپ افزوده که در صورت عدم توافق، ناچار خواهند شد که بار دیگر حملات هوایی و بمباردمان را آغاز کنند.

آتش‌بس دو هفته‌ای میان اسرائیل، امریکا و ایران روز چهارشنبه پایان می‌یابد.

ملل متحد: در ۳۱ ولایت افغانستان بیش از ۷۳ هزار تن در اثر سیلاب‌ها متأثر شده اند

سیلاب در هرات(آرشیف)

به گفته سازمان ملل متحد، سیلاب‌های اخیر در سی‌ویک ولایت افغانستان بیش از هفتاد و سه هزار تن را متأثر کرده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل در یک اعلامیه گفته که در دوازده روز گذشته، در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، نود و سه تن کشته و یک‌صد و هشتاد و یک تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ سازمان ملل، خانواده‌های بی‌جا شده به خدمات صحی دسترسی ندارند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند.

نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه در سمرقند دایر می شود

شهر سمرقند(آرشیف)

قرار است روز دوشنبه، هفته جاری، یک نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در شهر سمرقند در ازبکستان دایر شود.

کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز جمعه نیز حکومت تاجیکستان از کشته شدن دو قاچاقچی در سرحد با افغانستان و ضبط بیست و پنج بوجی مواد مخدر خبر داد.

در نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در سمرقند، همچنین از یک هیئت وزارت امور داخله طالبان دعوت شده است.
این هیأت به رهبری عبدالرحمن منیر، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان، امروز به ازبکستان رفته است.

حکومت طالبان: از قاچاق بیش از ۴۳۸۲ خشت مس جلوگیری شد

نقشه هلمند، لشکرگاه

طالبان از جلوگیری قاچاق بیش از چهار هزار و سه‌صد خشت مس در ولایت هلمند خبر داده اند.

در اعلامیه وزارت دفاع طالبان که روز شنبه منتشر شد، گفته َشده که ۴۳۸۲ خشت مس در منطقۀ رباط ولسوالی بهرامچه زمانی به‌دست آمد که قاچاقچیان می‌خواستند آن را به‌طور غیرقانونی از افغانستان خارج کنند.

در ارتباط به این قضیه، از دستگیری کسی خبری داده نشده است.

صبح امروز دو زلزلۀ پی‌هم در افغانستان رخ داد

زلزلۀ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ در تاشقرغان

شمال‌شرق افغانستان را صبح امروز یک زلزلۀ به قدرت ۵.۳ درجۀ ریشتر تکان داد.

بر اساس ادارۀ جیولوجی امریکا، مرکز این زلزله در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است.

پس از آن، یک زلزلۀ دیگر نیز به قدرت ۴.۵ درجۀ ریشتر رخ داد که مرکز آن هم در ولسوالی جرم بوده است.

زلزلۀ نخست در شهرهای کابل، اسلام‌آباد و برخی مناطق دیگر افغانستان و پاکستان نیز احساس شده است.

تا کنون از تلفات جانی و یا خسارات مالی ناشی از این زلزلۀ ها گزارشی داده نشده است.

پنتاگون: روند مصاحبه با مقام‌ها در بارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تمام شد

یک سرباز امریکایی در حال انتقال یک کودک افغان در جریان روند تخلیه از میدان هوایی کابل در آگست ۲۰۲۱

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) می‌گوید که روند اصلی مصاحبه با مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی را در مورد بررسی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به پایان رسانده است.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع* ایالات متحده که این بررسی را رهبری می‌کند، اعلام کرد که این بررسی به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده و انتظار می‌رود جامع‌ترین بررسی در تاریخ معاصر عملیات نظامی ایالات متحده باشد.

رئیس جمهور ترمپ و دولت او خروج ایالات متحده از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ را که منجر به فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد، به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را خروج شرم‌آور و آشفته خوانده‌اند.

از سوی دیگر در ۲۶ آگست ۲۰۲۱ در جریان روند تخلیه، انفجاری مرگبار در میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز امریکایی و ۱۶۹ غیرنظامی افغان شد.

این حمله سبب شد تا دولت امریکا بررسی گسترده‌ای را در بارۀ این رویداد و کل ماموریت خروج آغاز کند.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس ایکس خود گفت که انتظار می‌رود توصیه‌های این بررسی در ماه‌های آینده به پیت هگست، وزیر دفاع و دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا ارائه شود.

او افزود که هدف از این بررسی، شناسایی ناکامی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای توسط ایالات متحده است.

  • رئیس جمهور دونالد ترمپ در سپتمبر ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر داد.
بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران در یک روز

کمپ مهاجرین برگشتی از پاکستان در تورخم (تصویر آرشیف)

بر اساس آمار حکومت طالبان، تنها در یک روز بیش از ۶ هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت کردند.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که تنها به روز پنج‌شنبه نزدیک به هزار خانواده که شامل ۵۶۴۸ نفر می‌شود، از پاکستان به افغانستان برگشت کردند.

طبق آمار این کمیسیون، همچنان ۱۱۹ خانوادۀ دیگر که شامل ۴۷۷ نفر می‌شود، از ایران به افغانستان برگشت کردند.

این درحالیست که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا هفتۀ گذشته اعلام کرد که روزانه هزاران افغان از پاکستان و ایران به کشوری برگشت می‌کنند که نه خانه و درآمد دارند و نه اطمینانی در بارۀ آینده.

قزاقستان می‌خواهد که میزان تجارتش با افغانستان را به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد

نمایشگاه تجارتی مشترک افغانستان و قزاقستان

یرکین توکوموف، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانۀ قزاقی به نام "رادیو جیبک جولی" گفته است، کشورش قصد دارد تجارت با افغانستان را در سال‌های آینده به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد.

در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال عنوان شده است.

توکوموف می‌افزاید که تجارت بین قزاقستان و افغانستان در حال حاضر به سطح پایداری رسیده، اما همچنان به شدت به سمت صادرات قزاقستان متمایل است.

به گفتۀ او، افزایش حجم تجارت میان این دو کشور به ۳ میلیارد دالر یک هدف بلندپروازانه است و بدون توسعۀ مسیرهای ترانزیتی غیرممکن خواهد بود.

نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور قزاقستان گفته که در حال حاضر قزاقستان در درجه اول غلات، آرد و فرآورده‌های کشاورزی به افغانستان صادر می‌کند و در مقابل از افغانستان تنها قالین و محصولات زراعتی وارد می‌کند.

حکومت تاجیکستان: دو قاچاقبر مواد مخدر در سرحد با افغانستان، کشته شدند

یک بخشی از سرحد افغانستان با تاجیکستان(آرشیف)

حکومت تاجیکستان می گوید، دو قاچاقبر مواد مخدر در سرحد با افغانستان، کشته شدند.

مرکز روابط عامهٔ کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خبرنامۀ گفته که صبح زود امروز(جمعه ۲۸ حمل) سه قاچاقبر مواد مخدر تلاش کردند که به‌طور غیرقانونی در ولسوالی فرخار ولایت ختلان، از قلمرو افغانستان وارد این کشور شوند، این افراد از اطاعت نیروهای سرحدی مبنی بر تسلیم‌شدن خودداری کرده، مقاومت مسلحانه نشان دادند. در جریان عملیات، دو تن آنها کشته و یک تن دیگر توانست که با استفاده از تاریکی به افغانستان فرار کند.

بر اساس خبرنامه، در محل رویداد دو میل کلاشینکوف، یک کمان شکاری و دو بوجی حاوی ۲۵ بسته مواد مخدر کشف و ضبط شده و در حال حاضر، وضعیت در امتداد سرحد تاجیکستان تحت کنترول قرار دارد.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

