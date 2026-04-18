طالبان از شلاق زدن ۴۲ تن به شمول دو زن در چند ولایت افغانستان خبرداده است

در خبرنامۀ های ستره محکمۀ طالبان که روز شنبه ۲۹ حمل منتشر شده آمده که این محکمه ۲۷ تن را در جوزجان، ۱۴ تن را در فراه و یک تن را در بلخ شلاق زده است.

ستره محکمه طالبان این افراد را به اتهام به گفتۀ این محکمه تولید، نوشیدن، خرید و فروش مشروبات الکولی، روزه خوردن، آزار و اذيت والدین و اتهام زنا در محضر عام شلاق زده است.

بر اساس خبرنامه های این محکمه این افراد با ۲۹ تا ۳۹ شلاق مجازات شده اند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقاد های شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد روبه‌رو بوده است.

این درحالیست که ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، با باز نشر هشدار کارشناسان سازمان ملل در مورد اصولنامه طالبان گفته است که حقوق بشر باید برای همه افغان‌ها رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۷ حمل هشدار داده‌اند که «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان می‌تواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

این کارشناسان در نامه‌ای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواسته‌اند این اصولنامه را لغو کنند.