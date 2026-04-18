دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد در پی تماس تلفونی با رئیس‌جمهور لبنان و صدراعظم اسرائیل، این دو کشور از شام امشب وارد یک آتش‌بس ۱۰ روزه می‌شوند.

او در شبکه اجتماعی خود نوشت بعد از مکالمات اخیر «این دو رهبر توافق کرده‌اند که برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان، از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق امریکا، یک آتش‌بس رسمی ۱۰ روزه را آغاز کنند.»

این به معنای آن است که از ساعت ۱۲ شب پنجشنبه به وقت اسرائیل و لبنان این آتش‌بس اجرا خواهد شد.

آقای ترمپ افزود که به جی.دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و دن کین، رئیس ستاد مشترک دستور داده که «با اسرائیل و لبنان برای دستیابی به یک صلح پایدار همکاری کنند.»

او در پایان نوشت: «این برای من افتخار بوده که ۹ جنگ را در سراسر جهان حل کرده‌ام و این دهمین مورد خواهد بود، پس بیایید کار را تمام کنیم!»

بعد از هشت روز آتش‌بس میان ایران و امریکا، توقف حملات اسرائیل به مواضع گروه حزب‌الله در لبنان به گرهی در مذاکرات توافق پایان جنگ میان واشینگتن و تهران تبدیل شده بود. ایران آتش‌بس در لبنان را یکی از شرط‌های توافق با ایالات متحده ذکر کرده بود.

حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.