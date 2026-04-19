افغانستان
بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران
به گزارش رسانۀ تحت کنترل طالبان ، ۹۸۰ خانوادۀ افغان روز شنبه (۲۹حمل) از پاکستان و ایران بازگشتند.
خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان امروز یکشنبه در ایکس نوشت که ۸۲۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم ، ۱۱۷ خانواده از طریق سپینبولدک قندهار، ۳۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و ۷ خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان برگشتند.
پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.
بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
طالبان در قندهار به جز بیرق این گروه ، چاپ و فروش بیرق های دیگر را ممنوع کردند
مقام های طالبان در قندهار چاپ و خرید و فروش بیرق های دیگر به جز بیرق سفید طالبان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند.
انعام الله سمنگانی ، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار ، اطلاعیه ای را امروز یکشنبه (۳۰حمل) در ایکس نشر کرده که در آن آمده است :« به همه کتابخانه ها ، چاپخانهها، قرطاسیهفروشیها و مرکزهای تزئین در قندهار ابلاغ میشود که به جز بیرق رسمی طالبان ، از چاپ و خرید و فروش بیرق های سایر کشورها و احزاب به طور جدی خودداری کنند.»
آقای سمنگانی در بارۀ چاپ و فروش بیرق سه رنگ نظام جمهوری مخلوع افغانستان چیزی نگفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، بیرق سفید رنگ طالبان جای بیرق سه رنگ را گرفته است.
طالبان از شلاق زدن ۴۲ تن به شمول دو زن در چند ولایت افغانستان خبرداده است
در خبرنامۀ های ستره محکمۀ طالبان که روز شنبه ۲۹ حمل منتشر شده آمده که این محکمه ۲۷ تن را در جوزجان، ۱۴ تن را در فراه و یک تن را در بلخ شلاق زده است.
ستره محکمه طالبان این افراد را به اتهام به گفتۀ این محکمه تولید، نوشیدن، خرید و فروش مشروبات الکولی، روزه خوردن، آزار و اذيت والدین و اتهام زنا در محضر عام شلاق زده است.
بر اساس خبرنامه های این محکمه این افراد با ۲۹ تا ۳۹ شلاق مجازات شده اند.
مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقاد های شدید سازمانهای حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد روبهرو بوده است.
این درحالیست که ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، با باز نشر هشدار کارشناسان سازمان ملل در مورد اصولنامه طالبان گفته است که حقوق بشر باید برای همه افغانها رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۷ حمل هشدار دادهاند که «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان میتواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
این کارشناسان در نامهای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواستهاند این اصولنامه را لغو کنند.
شماری از ولایت افغانستان، روز یکشنبه شاهد بارانهای شدید خواهد بود
ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیشبینی کرده که روز یکشنبه شماری از ولایت افغانستان شاهد بارانهای شدید و سیلابهای ناگهانی خواهد بود.
براساس پیشبینی این اداره، روز یکشنبه در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، قندوز و بدخشان باران خواهد بارید.
طبق پیشبینی، میزان بارندگی در این ولایات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر خواهد بود که احتمال دارد باعث سیلابهای ناگهانی شود.
اولین گروپ افغانها برای شرکت در مراسم حج، امروز وارد عربستان شد
اولین گروپ افغانها برای اشتراک در مراسم حج، امروز(شنبه ۲۹ حمل) وارد عربستان سعودی شد.
براساس اعلامیهای وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، امسال 30 هزار افغان با ۹۶ پرواز توسط شرکت های هوانوردی آریانا و کام ایر برای اشتراک در مراسم حج، از افغانستان به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.
در اعلامیه گفته شده که 15 هزار افغان به مدینه و 15 هزار تن هم به جده اعزام خواهند شد.
مراسم حج امسال در هفته آخر ماه می آغاز میشود.
رئیسجمهور ترمپ می گوید، آتشبس با ایران را تمدید نخواهد کرد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا می گوید که اگر تا روز چهارشنبه با ایران به توافق نرسند، آتشبس را تمدید نخواهد کرد.
رئیسجمهور ترمپ روز شنبه(۲۹ حمل) به خبرنگاران همچنین گفت که محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داشت.
ترمپ افزوده که در صورت عدم توافق، ناچار خواهند شد که بار دیگر حملات هوایی و بمباردمان را آغاز کنند.
آتشبس دو هفتهای میان اسرائیل، امریکا و ایران روز چهارشنبه پایان مییابد.
ملل متحد: در ۳۱ ولایت افغانستان بیش از ۷۳ هزار تن در اثر سیلابها متأثر شده اند
به گفته سازمان ملل متحد، سیلابهای اخیر در سیویک ولایت افغانستان بیش از هفتاد و سه هزار تن را متأثر کرده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل در یک اعلامیه گفته که در دوازده روز گذشته، در اثر بارندگیها و سیلابها، نود و سه تن کشته و یکصد و هشتاد و یک تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ سازمان ملل، خانوادههای بیجا شده به خدمات صحی دسترسی ندارند و به کمکهای عاجل نیاز دارند.
نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه در سمرقند دایر می شود
قرار است روز دوشنبه، هفته جاری، یک نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر در شهر سمرقند در ازبکستان دایر شود.
کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
روز جمعه نیز حکومت تاجیکستان از کشته شدن دو قاچاقچی در سرحد با افغانستان و ضبط بیست و پنج بوجی مواد مخدر خبر داد.
در نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر در سمرقند، همچنین از یک هیئت وزارت امور داخله طالبان دعوت شده است.
این هیأت به رهبری عبدالرحمن منیر، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان، امروز به ازبکستان رفته است.
حکومت طالبان: از قاچاق بیش از ۴۳۸۲ خشت مس جلوگیری شد
طالبان از جلوگیری قاچاق بیش از چهار هزار و سهصد خشت مس در ولایت هلمند خبر داده اند.
در اعلامیه وزارت دفاع طالبان که روز شنبه منتشر شد، گفته َشده که ۴۳۸۲ خشت مس در منطقۀ رباط ولسوالی بهرامچه زمانی بهدست آمد که قاچاقچیان میخواستند آن را بهطور غیرقانونی از افغانستان خارج کنند.
در ارتباط به این قضیه، از دستگیری کسی خبری داده نشده است.
صبح امروز دو زلزلۀ پیهم در افغانستان رخ داد
شمالشرق افغانستان را صبح امروز یک زلزلۀ به قدرت ۵.۳ درجۀ ریشتر تکان داد.
بر اساس ادارۀ جیولوجی امریکا، مرکز این زلزله در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است.
پس از آن، یک زلزلۀ دیگر نیز به قدرت ۴.۵ درجۀ ریشتر رخ داد که مرکز آن هم در ولسوالی جرم بوده است.
زلزلۀ نخست در شهرهای کابل، اسلامآباد و برخی مناطق دیگر افغانستان و پاکستان نیز احساس شده است.
تا کنون از تلفات جانی و یا خسارات مالی ناشی از این زلزلۀ ها گزارشی داده نشده است.