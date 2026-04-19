راشد خان: پیشنهاد‌های تابعیت هند و استرالیا را رد کردم

راشد خان، بازیکن سرشناس کریکت افغانستان

راشد خان، بازیکن سرشناس کریکت افغانستان گفته است که هند و استرالیا به او پیشنهاد تابعیت داده بودند، اما او این پیشنهادها را رد کرده، زیرا می‌خواهد برای افغانستان بازی کند.

شماری از رسانه‌های هند این خبر را روز یکشنبه پخش کردند.

بر اساس گزارش‌ها، راشد خان این موضوع را در کتابی مطرح کرده که درباره زندگی ورزشی و دست‌آوردهایش نوشته شده است.

انتظار می‌رود این کتاب که از سوی جعفر هاند، نویسنده و خبرنگار نوشته شده، به‌زودی منتشر شود.

در این کتاب به نقل از خان آمده است: «من پیشنهادهای [تابعیت و بازی] را هم از استرالیا و هم از هند دریافت کردم، اما به آن‌ها گفتم که اگر برای کشور خودم بازی نکنم، برای هیچ کشور دیگری هم بازی نخواهم کرد.»

برخی رسانه‌های هندی و شماری از هواداران او نیز در سال ۲۰۱۸ کمپاین‌هایی را برای اعطای تابعیت هند به راشد خان راه‌اندازی کرده بودند.

حتی اشرف غنی، رئیس‌جمهور مخلوع افغانستان، در واکنش به این تلاش‌ها و کمپاین‌ها گفته بود که راشد خان افتخار افغانستان است و به کشور دیگری داده نخواهد شد.

طالبان: تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند

مهاجران اخراج شدۀ افغان از پاکستان

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته است که تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان بازگشتانده شده‌اند.

این کمیسیون روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای افزود که این مهاجران به روز شنبه، ۲۹ ماه حمل از پاکستان اخراج شدند.

به دنبال درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان، مقامات آنکشور روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیده‌اند.

این مهاجران در حالی وارد افغانستان می‌شوند که این کشور دچار مشکلات مختلف مثل نبود سرپناه، فرصت‌های کاری و کمبود آب آشامیدنی است.

برنامۀ آموزشی سازمان صحی جهان برای ده‌ها کارمند صحی زن در افغانستان

افغانستان- برنامۀ آموزشی صحی برای ده‌ها زن در ولایت بلخ

دفتر سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته است که برای تقویت تشخیص زودهنگام و ارجاع بیماری‌های غیرساری، ده‌ها زن را آموزش داده است.

این دفتر یک‌شنبه، ۳۰ ماه حمل در شبکۀ ایکس نوشت که این بیش از ۴۰ کارمند صحی در ولایت بلخ آموزش دیده‌اند.

در ادامه آمده است که تمرکز این آموزش روی فشار خون بلند، شکر، بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان‌های شایع بود.

این در حالی است که با توجه به محرومیت دختران و زنان بالاتر از صنف ششم مکتب از حق رفتن به مکتب و پوهنتون، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر نگران اند که افغانستان در سال‌های پیش‌رو به شدت با کمبود و حتی نبود کارمندان صحی زن روبه‌رو خواهد شد.

انتقاد رئیس‌جمهور اوکراین از کاهش تحریم‌ها علیه انرژی روسیه

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از کاهش تحریم‌ها علیه انرژی روسیه انتقاد کرد.

او یکشنبه، ۱۹ اپریل در شبکه ایکس نوشت: «هر دالری که برای نفت روسیه پرداخت می‌شود، پولی برای جنگ است.»

این پس از آنست که ایالات متحده به تازگی معافیت مربوط به نفت روسیه را تمدید کرد.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آمار نشان می‌دهد که مسکو در ماه مارچ تقریباً درآمد نفتی خود را دو برابر کرده، آن هم در شرایطی که قیمت‌های انرژی به شدت افزایش یافته و ایران همچنان کشتیرانی در تنگه حیاتی هرمز را مختل می‌کند.

ترمپ گفت معاونش هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را رهبری نخواهد کرد

جی‌دی‌ونس، معاون رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که معاونش جی‌دی‌ونس، رهبری هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را بر عهده نخواهد داشت.

ترمپ این را روز یکشنبه اعلام کرد اما دربارهٔ دلیل سفر نکردن ونس به شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت: «فقط به‌خاطر مسائل امنیتی است. جی‌دی فوق‌العاده است.

اما سپس خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید نوشت که آقای ونس همراه با استیف ویتکاف و جرید کوشنر در این گفت‌وگوها خواهد بود.

شبکه سی‌ان‌ان ساعتی بعد به نقل از یک مقام قصر سفید خبر داد که «اوضاع تغییر کرده است» و ونس به پاکستان می‌رود.

جی‌دی‌ونس در دور اول مذاکرات ریاست هیئت امریکایی را به عهده داشت و با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در اسلام‌آباد گفت‌وگو کرد.

مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، و کریس رایت، وزیر انرژی این کشور پیش‌تر اشاره کرده بودند که جی‌دی‌ونس از روز دوشنبه رهبری این دور مذاکرات در پاکستان را بر عهده خواهد داشت.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که استیف ویتکاف و جرید کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترمپ، در مذاکرات پیش‌رو با ایران شرکت می‌کنند.

دونالد ترمپ همچنان اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

او تهدید کرد که اگر مذاکره‌کنندگان ایران پیشنهاد حکومت او را نپذیرند، امریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود خواهد کرد.

صوفیه سروری قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد

صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته ورزش رزمی «گراپلینگ»

صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته ورزش رزمی «گراپلینگ» قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد.

بر اساس معلومات منتشر شده در انستاگرام بانو سروری، او در بخش «نوگی یا بدون لباس مخصوص» این مسابقات در ۱۸ اپریل در شهر فرانکفورت پس از چهار پیروزی مدال طلا به دست آورد.

در ادامه همچنان آمده است که صوفیه سروری در بخش Absolute Division در میان ۸ مبارز از امریکا مصر و آلمان به مقام نخست دست یافت و افزون بر مدال طلا کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.

گراپلینگ مجموعه‌ای از فنون رزمی است که بر درگیری نزدیک، گرفتن، کنترل حریف و مبارزه روی زمین تمرکز دارد.

سروری پیش از این هم در رقابت‌ها در این رشته در بیرون از افغانستان دست‌آوردهایی داشته است.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در عرصه‌های عمومی، از جمله ورزش، اعمال شده است.

طالبان در قندهار به جز بیرق این گروه ، چاپ و فروش بیرق های دیگر را ممنوع کردند

آرشیف

مقام های طالبان در قندهار چاپ و خرید و فروش بیرق های دیگر به جز بیرق سفید طالبان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند.

انعام الله سمنگانی ، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار ، اطلاعیه ای را امروز یکشنبه (۳۰حمل) در ایکس نشر کرده که در آن آمده است :« به همه کتاب‌خانه ها ، چاپ‌خانه‌ها، قرطاسیه‌فروشی‌ها و مرکزهای تزئین در قندهار ابلاغ می‌شود که به جز بیرق رسمی طالبان ، از چاپ و خرید و فروش بیرق های سایر کشورها و احزاب به طور جدی خودداری کنند.»

آقای سمنگانی در بارۀ چاپ و فروش بیرق سه رنگ نظام جمهوری مخلوع افغانستان چیزی نگفته است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، بیرق سفید رنگ طالبان جای بیرق سه رنگ را گرفته است.

بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران

آرشیف

به گزارش رسانۀ تحت کنترل طالبان ، ۹۸۰ خانوادۀ افغان روز شنبه (۲۹حمل) از پاکستان و ایران بازگشتند.

خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان امروز یک‌شنبه در ایکس نوشت که ۸۲۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم ، ۱۱۷ خانواده از طریق سپین‌بولدک قندهار، ۳۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و ۷ خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان برگشتند.

پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.

بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

قالیباف: در مذاکرات پیشرفت داشته‌ایم؛اما فاصله‌های ما هنوز زیاد است

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران (آرشیف)

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کنندۀ ارشد ایران می گوید که در مذاکرات با واشنگتن «پیشرفت» حاصل شده، اما اختلافات «اساسی» همچنان پابرجا است.

قالیباف ، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران امروز یکشنبه (۳۰حمل) گفت: «ما هنوز از بحث نهایی فاصله داریم.»

او با اشاره به دَور اول مذاکرات با جانب امریکا در اسلام آباد در اوائل هفتۀ گذشته افزود: «ما در مذاکرات پیشرفت داشتیم، اما شکاف‌های زیادی وجود دارد و برخی نکات اساسی باقی مانده است.»

شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدید امریکا را که از طریق عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان دریافت کرده بررسی می کند و به گفتۀ این شورا ، تهران به این پیشنهادات هنوز پاسخ نداده است.

قالیباف در بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگۀ هرمز در دست ایران است و اگر امریکا به محاصرۀ دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.

پیش از این ، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگۀ هرمز برای «باج‌گیری» از امریکا استفاده کند.

در نتیجه تیرانداز در کی‌یف پایتخت اوکراین شش تن کشته شدند

اجساد قربانیان در محل تیراندازی در کیف. ۱۸ اپریل ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری رویترز ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود گفت که تیراندازی در ناحیه سرسبز هولوسیفسکی رخ داده و ۱۴ نفر، از جمله یک پسر ۱۲ ساله، زخمی شده‌اند.

یک مرد روز شنبه ۲۹ حمل در یکی از نواحی شهر کی‌یف بر مردم آتش گشود و سپس در یک سوپر مارکیت تعدادی از مردم را به گروگان گرفت و بعداً در درگیری با پولیس کشته شد.

سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده که این تیراندازی به‌عنوان یک عمل تروریستی تحت بررسی قرار دارد.

چنین تیراندازی‌هایی در اوکراین بسیار نادر است.

ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین به خبرنگاران گفت که مأموران به مدت ۴۰ دقیقه تلاش کردند با مظنون مذاکره کنند، اما موفق نشدند.

روسلان کراوچنکو دادستان کل اوکراین گفت که تیرانداز به‌عنوان یک مرد ۵۸ ساله اهل مسکو شناسایی شده است.

