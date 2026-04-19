ترمپ گفت معاونش هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را رهبری نخواهد کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که معاونش جی‌دی‌ونس، رهبری هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را بر عهده نخواهد داشت.

ترمپ این را روز یکشنبه اعلام کرد اما دربارهٔ دلیل سفر نکردن ونس به شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت: «فقط به‌خاطر مسائل امنیتی است. جی‌دی فوق‌العاده است.

اما سپس خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید نوشت که آقای ونس همراه با استیف ویتکاف و جرید کوشنر در این گفت‌وگوها خواهد بود.

شبکه سی‌ان‌ان ساعتی بعد به نقل از یک مقام قصر سفید خبر داد که «اوضاع تغییر کرده است» و ونس به پاکستان می‌رود.

جی‌دی‌ونس در دور اول مذاکرات ریاست هیئت امریکایی را به عهده داشت و با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در اسلام‌آباد گفت‌وگو کرد.

مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، و کریس رایت، وزیر انرژی این کشور پیش‌تر اشاره کرده بودند که جی‌دی‌ونس از روز دوشنبه رهبری این دور مذاکرات در پاکستان را بر عهده خواهد داشت.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که استیف ویتکاف و جرید کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترمپ، در مذاکرات پیش‌رو با ایران شرکت می‌کنند.

دونالد ترمپ همچنان اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

او تهدید کرد که اگر مذاکره‌کنندگان ایران پیشنهاد حکومت او را نپذیرند، امریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود خواهد کرد.