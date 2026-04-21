چهارشنبه ۲ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۲۳

جهان

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از پاناما به امریکا بازگردانده شد

تصویری که حساب وزارت عدلیه امریکا در شبکه ایکس از رضا دیندار منتشر کرده است

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از طریق چین، از پاناما به امریکا بازگردانده شد.

وزارت عدلیۀ امریکا اعلام کرده که این شهروند ۴۴ سالهٔ ایران به نام رضا دیندار هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده بازگردانده شده و روز دوشنبه (۳۱حمل) در محکمۀ فدرال سیاتل حاضر شد.

سارنوالی منطقۀ غربی ایالت واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده که این فرد با ۹ فقره اتهام در ارتباط با نقض تحریم‌های تجاری علیه ایران روبه‌رو است.

به گفته مقام‌های امریکایی، او متهم است در قالب یک شبکه، کالاهایی را از امریکا خریداری کرده و از طریق چین به ایران منتقل کرده است.

بر اساس اعلام سارنوالی ، این فرد در صورت محکومیت ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای او در نظر گرفته شود.

مقام‌های امریکایی می‌گویند که این اقدامات نقض تحریم‌هایی است که از دهه ۱۹۹۰ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ باردیگر اعمال شده است و صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری و خدمات از امریکا به ایران را ممنوع می‌کند.

انتشار ویدیوی حملۀ هوایی بر جنوب لبنان

لبنان

ویدیویی که از سوی اردوی اسرائیل منتشر شده، نشان می‌دهد که به گفته این اردو، حمله‌ای بر یک «پرتابگر بارگیری‌شده و آماده شلیک» در جنوب لبنان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور حتی در جریان آتش‌بس جاری نیز در صورت مواجهه با هرگونه تهدید از سوی حزب الله، از «تمام قدرت» استفاده خواهند کرد.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به تازگی آتش‌بس ۱۰ روزه را اعلام کرد که سبب وقفه در جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله می‌شود.

این گروه مسلح شیعه‌ در واکنش به حمله اسرائیل و امریکا بر ایران، به اسرائیل راکت شلیک کرده است.

یک مقام امریکا به فرانس پرس گفته است که ایالات متحده روز پنج‌شنبه میزبان گفت‌وگوهای تازه‌ میان اسرائیل و لبنان خواهد بود تا آن‌ها را به یک توافق تشویق کند.

حکومت جاپان در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرد

جاپان

حکومت جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرده است.

خبرگزاری کیودو جاپان امروز سه‌شنبه گزارش داد که پس از تصمیم کابینه و شورای امنیت ملی، در موارد استثنایی جاپان می‌تواند به مناطقی که شاهد درگیری نیستند، سلاح صادر کند.

نرمش در محدودیت‌های صادرات سلاح به‌عنوان تلاشی برای توسعه صنعت دفاعی داخلی جاپان تلقی می‌شود.

شرکت‌های جاپان تا کنون تنها برای نیروهای مسلح این کشور سلاح تولید می‌کردند.

کوریای شمالی و چین به‌سرعت در حال گسترش توانایی‌های نظامی خود هستند و این تلاش‌ها در جاپان به‌عنوان یک تهدید دیده می‌شود.

جاپان پیش‌تر برای تقویت اقتصاد خود، به‌ویژه در جریان جنگ کوریـا در دهه ۱۹۵۰، مرمی و تجهیزات نظامی صادر می‌کرد؛ اما در سال ۱۹۶۷ یک ممنوعیت مشروط بر صادرات سلاح وضع و حدود یک دهه بعد این ممنوعیت را به‌طور کامل اجرا کرد.

توکیو در دهه‌های اخیر استثناهایی بر این مقررات قایل شده است، از جمله هنگام مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی توسعه سلاح؛ تا این‌که در سال ۲۰۱۴ راه را برای صادرات در پنج کتگوری محصولات نظامی غیرکشنده باز کرد.

قرار است طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها، به بروکسل بروند

جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)

قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

این را خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از منابع گزارش داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سفر مقام‌های طالبان با هماهنگی کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو انجام می‌شود.

این پس از آنست که دو مقام‌ اروپایی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کردند.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده برای مذاکره با ایران امروز راهی اسلام‌آباد می‌شود

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

سه منبع امریکا به وب‌سایت خبری اکسیوس گفته‌اند که انتظار می‌رود صبح امروز به وقت امریکا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور این کشور، به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برود و در آنجا درباره یک توافق احتمالی با ایران گفت‌وگو کند.

بر اساس این گزارش، استیف ویتکوف، و جرید کوشنر، نماینده‌های رئیس‌جمهور ترمپ، نیز به پاکستان خواهند رفت.

گزارش‌ها درباره سفر هیئت امریکایی به پاکستان برای گفت‌وگو با طرف ایرانی در حالی منتشر می‌شود که آتش‌بس دو هفته‌ای میان امریکا و ایران در حال پایان یافتن است.

رئیس‌جمهور دونالد ترمپ هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، بر پل‌ها و تأسیسات انرژی ایران حملات هوایی انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که آتش‌بس به وقت واشنگتن، عصر روز چهارشنبه پایان می‌یابد.

ایران تاکنون تایید نکرده است که هیئتی از این کشور به اسلام‌آباد اعزام می‌شود.

دور دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل پنج‌شنبه برگزار می‌شود

ساختمان وزارت خارجۀ ایالات متحده

ایالات متحده تأیید کرد که نمایندگان اسرائیل و لبنان روز پنج‌شنبه هفته جاری بار دیگر پای میز مذاکره خواهند نشست.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۳۱حمل) به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده خبر داد که سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن به نمایندگی از کشورهای خود در مقر این وزارت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده میزبان دور اول از این گفت‌وگوها بود که پس از دهه‌ها هفتۀ گذشته به طور مستقیم بین اسرائیل و لبنان انجام شد.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به رویترز گفته است: «ما به تسهیل مباحثۀ مستقیم و مبتنی بر حسن نیت میان دو دولت ادامه می‌دهیم.»

لبنان و اسرائیل در حال حاضر در آتش‌بسی ده روزه به سر می‌برند.

پهپادهای اوکراینی به بندر نفتی توآپسه در بحیرۀ سیاه حمله کردند

مقامات روسی اعلام کردند که این حمله باعث آتش‌سوزی شده و دستکم یک تن کشته شده است.

این دومین حمله به این بندر مهم در جریان یک هفته است.

ونیامین کوندراتیف، والی منطقۀ کراسنودار روسیه، روز دوشنبه (۳۱حمل) گفت: «توآپسه بار دیگر مورد حملۀ گسترده پهپادها قرار گرفته است.»

رابرت برودی، فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین، تأیید کرد که اردوی این کشور بار دیگر پالایشگاه نفت توآپسه را که توسط ، روس‌نفت، اداره می‌شود هدف قرار داده است.

این پالایشگاه که می‌تواند روزانه حدود ۲۴۰ هزار بشکه نفت خام را پروسس و مواد سوختی مانند تیل دیزل و پترول تولید کند، بخشی از زیرساخت صادراتی شرکت بزرگ نفتی روسیه، روس‌نفت، است و در ماه‌های اخیر چندین بار توسط اوکراین هدف قرار گرفته است. در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که یکشنبه شب ، ۱۱۲ پهپاد اوکراینی بر فراز حریم هوایی روسیه از بین برده شدند.

هشدار سونامی در شمال جاپان صادر شده است

تصویر آرشیف

پس از وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷٫۴ ریشتر در شمال جاپان، هشدار سونامی صادر شده است.

این زلزله امروز دوشنبه، حوالی ساعت ۴ بعد ازظهر به وقت محلی رخ داده است.

گفته شده که امواج سونامی ممکن است تا سه متر ارتفاع داشته باشند.

به مردم هشدار داده شده که فوراً از سواحل دریا و خانه‌های نزدیک به ساحل دور شوند و خود را به مناطق امن برسانند.

تاکنون گزارشی فوری از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

بقائی: برنامه‌ای برای شرکت در دور دوم مذاکرات با امریکا نداریم

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران (آرشیف)

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه، ۳۱ حمل گفت که تا این لحظه برنامه‌ای برای شرکت در دور دوم مذاکرات صلح با امریکا ندارند.

اسماعیل بقائی در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران در عین حال گفت که «ایران با اولویت قرار دادن منافع و مصالح ملی، درباره تداوم مسیر مذاکرات تصمیم‌ مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»

پیش از این دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

بقایی اقدام امریکا در توقیف یک کشتی ایرانی را «تجاوز» خواند و گفت که مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند.

بقائی همچنین انتقال ذخایر یورانیوم غنی‌شدهٔ ایران به امریکا یا هر کشور دیگری را رد کرد و گفت که «این موضوع در هیچ‌یک از مراحل مذاکرات جاری و پیشین، مطرح نبوده و اساساً این گزینه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.»

همزمان با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که «اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای همچنان حل نشده و شکاف‌ها کمتر نشده است.»

حملات امریکا و اسرائیل به ایران که ۹ حوت سال گذشته خورشیدی آغاز شد، پس از ۴۰ روز به یک آتش‌بس شکننده دو هفته‌ای منتهی شد که دورهٔ این آتش‌بس صبح چهارشنبه هفته جاری به پایان می‌رسد، مگر این‌که طرفین آن را تمدید کرده یا به توافقی برای پایان قطعی جنگ دست یابند.

ایران می گوید که انتقام هدف قرار دادن کشتی اش را خواهد گرفت

پرواز آپاچی امریکا بر فراز تنگهٔ هرمز

قرارگاه خاتم‌الانبیا در ایران تهدید کرده که انتقام هدف قرار دادن و توقیف یکی از کشتی‌هایش توسط نیروی بحری امریکا در بحیره عمان را خواهد گرفت.

سخنگوی این قرارگاه گفته که نیروهای امریکایی بر این کشتی تجاری ایران شلیک کرده، آن را متوقف ساخته و سپس نیروهای خود را بر آن مستقر کرده‌اند.

به گفته آنان، این کشتی از چین به سوی ایران در حرکت بوده است.

از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران گفته که چنین اقداماتی نشان‌دهنده عدم جدیت امریکا است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام تأیید کرده که نیروهایش یک کشتی ایرانی را در بحیره عمان توقیف کرده‌اند.

سنتکام اعلام کرده است که در مدت شش ساعت چندین بار به این کشتی هشدار داده شد، اما چون این کشتی به دستورهای نیروهای امریکا توجه نکرد، بر آن شلیک صورت گرفت.

