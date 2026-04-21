یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از طریق چین، از پاناما به امریکا بازگردانده شد.

وزارت عدلیۀ امریکا اعلام کرده که این شهروند ۴۴ سالهٔ ایران به نام رضا دیندار هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده بازگردانده شده و روز دوشنبه (۳۱حمل) در محکمۀ فدرال سیاتل حاضر شد.

سارنوالی منطقۀ غربی ایالت واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده که این فرد با ۹ فقره اتهام در ارتباط با نقض تحریم‌های تجاری علیه ایران روبه‌رو است.

به گفته مقام‌های امریکایی، او متهم است در قالب یک شبکه، کالاهایی را از امریکا خریداری کرده و از طریق چین به ایران منتقل کرده است.

بر اساس اعلام سارنوالی ، این فرد در صورت محکومیت ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای او در نظر گرفته شود.

مقام‌های امریکایی می‌گویند که این اقدامات نقض تحریم‌هایی است که از دهه ۱۹۹۰ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ باردیگر اعمال شده است و صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری و خدمات از امریکا به ایران را ممنوع می‌کند.