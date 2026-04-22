افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر

پاکستان - بازداشت مهاجران افغان (عکس آرشیف)
پاکستان - بازداشت مهاجران افغان (عکس آرشیف)

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، به‌گونهٔ چشمگیری یورش‌های سوءاستفاده‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش داده‌اند.

این سازمان سه‌شنبه، اول ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبه‌رو شوند.

مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفاده‌آمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

آمادگی صوفیه سروری برای اشتراک در رقابت‌های جوجیتسو در شهر بروکسل

صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته رزمی «گراپلینگ»
صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته رزمی «گراپلینگ»

انتظار می‌رود که صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته رزمی «گراپلینگ» در رقابت‌های جوجیتسو در شهر بروکسل، پایتخت بلجیم اشتراک کند.

بر اساس معلومات منتشر شده در انستاگرام بانو سروری، این رقابت در چارچوب سازمان NAGA در ۲۶ اپریل برگزار خواهد شد.

در ادامه آمده است که او در بخش‌های GI و NOGI با حریفانش مبارزه خواهد کرد. اما گفته نشده است که حریفان او کی‌ها و از کدام کشورها خواهند بود.

صوفیه سروری به تازگی قهرمان لیگ جهانی جوجیتسو در جرمنی شد.

او در بخش «نوگی یا بدون لباس مخصوص» این مسابقات در شهر فرانکفورت پس از چهار پیروزی مدال طلا به دست آورد.

این در حالی است که در داخل افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در عرصه‌های عمومی، از جمله ورزش، اعمال شده است.

دونالد ترمپ: حملهٔ احتمالی به ایران موقتاً متوقف و آتش‌بس فعلی تمدید می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به درخواست مقام‌های پاکستان، حملهٔ احتمالی به ایران به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس فعلی تمدید می‌شود.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت این تصمیم بخاطری گرفته شده که مقام‌های ایران فرصت داشته باشند «پیشنهادی واحد» برای ادامه گفت‌وگوها ارائه کنند.

ترمپ با اشاره به آنچه «چنددستگی جدی» در حکومت ایران خواند، تأکید کرد که نیروهای امریکایی به محاصره بحری بنادر ایران ادامه می‌دهند و در وضعیت آمادگی کامل خواهند ماند.

او افزود این آتش‌بس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی ایران و روشن شدن نتیجه مذاکرات، «به هر شکل که باشد»، ادامه خواهد یافت.

پس از ۴۰ روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، طرفین با میانجیگری پاکستان بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای به توافق رسیدند تا مذاکرات خود را برای حل‌وفصل اختلافات میان خود آغاز کنند.

دور اول مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به دنبال آن ایالات متحده محاصره بحری بنادر ایران را آغاز کرد.

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از پاناما به امریکا بازگردانده شد

تصویری که حساب وزارت عدلیه امریکا در شبکه ایکس از رضا دیندار منتشر کرده است
تصویری که حساب وزارت عدلیه امریکا در شبکه ایکس از رضا دیندار منتشر کرده است

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از طریق چین، از پاناما به امریکا بازگردانده شد.

وزارت عدلیۀ امریکا اعلام کرده که این شهروند ۴۴ سالهٔ ایران به نام رضا دیندار هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده بازگردانده شده و روز دوشنبه (۳۱حمل) در محکمۀ فدرال سیاتل حاضر شد.

سارنوالی منطقۀ غربی ایالت واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده که این فرد با ۹ فقره اتهام در ارتباط با نقض تحریم‌های تجاری علیه ایران روبه‌رو است.

به گفته مقام‌های امریکایی، او متهم است در قالب یک شبکه، کالاهایی را از امریکا خریداری کرده و از طریق چین به ایران منتقل کرده است.

بر اساس اعلام سارنوالی ، این فرد در صورت محکومیت ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای او در نظر گرفته شود.

مقام‌های امریکایی می‌گویند که این اقدامات نقض تحریم‌هایی است که از دهه ۱۹۹۰ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ باردیگر اعمال شده است و صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری و خدمات از امریکا به ایران را ممنوع می‌کند.

برنامۀ جهانی غذا: روند کمک رسانی به باشندگان کامدیش و برگ‌متال آغاز شد

آرشیف
آرشیف

برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، می گوید که با کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌ احمر افغانی روند انتقال مواد غذایی ضروری و تجهیزات صحی را برای ۱۳۶ هزار تن در ولسوالی های کامدیش و برگ‌متال ولایت نورستان آغاز کرده است.

بخش افغانستان این ادارۀ سازمان ملل در ایکس روز سه‌شنبه (اول ثور) نوشت که این اقدام به خانواده های که از دسترسی به کمک های نجاتبخش برای مدتی محروم بودند امید تازه می‌بخشد.

پیش از این ، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که باشندگان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل درگیری ها برای بیش از شش هفته به غذا و خدمات اساسی دسترسی نداشتند.

راه‌های مواصلاتی این دو ولسوالی ‌پس از بیش از یک‌ونیم ماه مسدود بودن، در ۲۴ حمل دوباره گشوده شد.

این راه‌ها در پی درگیری نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود.

احتمال باران و سیل در ۲۹ ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیل‌های ناگهانی در ۲۹ ولایت افغانستان هشدار داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می‌دهد که هرات، فراه، ارزگان، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، کندز، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، کابل، غزنی، بادغیس، دایکندی، بامیان، میدان‌وردک، پکتیا، خوست، لوگر، پکتیکا، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان چهارشنبه (۲ثور) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس ارقام حکومت طالبان ، از ۶ تا ۲۲ حمل، در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل دست‌کم ۱۸۹ تن جان باخته اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

برگزاری جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی سنتی در کابل

آرشیف
آرشیف

رئیس کمیتۀ المپیک، تربیت بدنی و ورزش طالبان اعلام کرده است که جشنوارۀ جهانی کورش، سامبو و کشتی سنتی روز پنجشنبه (سوم ثور) در کابل آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، احمدالله وثیق گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه تا ۵ ثور ادامه میابد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته ، ورزش زنان را در این کشور ممنوع کرده و در برخی از رشته های ورزشی برای مردان نیز محدودیت وضع کرده اند.

انتشار ویدیوی حملۀ هوایی بر جنوب لبنان

لبنان
لبنان

ویدیویی که از سوی اردوی اسرائیل منتشر شده، نشان می‌دهد که به گفته این اردو، حمله‌ای بر یک «پرتابگر بارگیری‌شده و آماده شلیک» در جنوب لبنان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور حتی در جریان آتش‌بس جاری نیز در صورت مواجهه با هرگونه تهدید از سوی حزب الله، از «تمام قدرت» استفاده خواهند کرد.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به تازگی آتش‌بس ۱۰ روزه را اعلام کرد که سبب وقفه در جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله می‌شود.

این گروه مسلح شیعه‌ در واکنش به حمله اسرائیل و امریکا بر ایران، به اسرائیل راکت شلیک کرده است.

یک مقام امریکا به فرانس پرس گفته است که ایالات متحده روز پنج‌شنبه میزبان گفت‌وگوهای تازه‌ میان اسرائیل و لبنان خواهد بود تا آن‌ها را به یک توافق تشویق کند.

حکومت جاپان در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرد

جاپان
جاپان

حکومت جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرده است.

خبرگزاری کیودو جاپان امروز سه‌شنبه گزارش داد که پس از تصمیم کابینه و شورای امنیت ملی، در موارد استثنایی جاپان می‌تواند به مناطقی که شاهد درگیری نیستند، سلاح صادر کند.

نرمش در محدودیت‌های صادرات سلاح به‌عنوان تلاشی برای توسعه صنعت دفاعی داخلی جاپان تلقی می‌شود.

شرکت‌های جاپان تا کنون تنها برای نیروهای مسلح این کشور سلاح تولید می‌کردند.

کوریای شمالی و چین به‌سرعت در حال گسترش توانایی‌های نظامی خود هستند و این تلاش‌ها در جاپان به‌عنوان یک تهدید دیده می‌شود.

جاپان پیش‌تر برای تقویت اقتصاد خود، به‌ویژه در جریان جنگ کوریـا در دهه ۱۹۵۰، مرمی و تجهیزات نظامی صادر می‌کرد؛ اما در سال ۱۹۶۷ یک ممنوعیت مشروط بر صادرات سلاح وضع و حدود یک دهه بعد این ممنوعیت را به‌طور کامل اجرا کرد.

توکیو در دهه‌های اخیر استثناهایی بر این مقررات قایل شده است، از جمله هنگام مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی توسعه سلاح؛ تا این‌که در سال ۲۰۱۴ راه را برای صادرات در پنج کتگوری محصولات نظامی غیرکشنده باز کرد.

قرار است طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها، به بروکسل بروند

جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)
جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)

قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

این را خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از منابع گزارش داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سفر مقام‌های طالبان با هماهنگی کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو انجام می‌شود.

این پس از آنست که دو مقام‌ اروپایی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کردند.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

