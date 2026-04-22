افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، به‌گونهٔ چشمگیری یورش‌های سوءاستفاده‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش داده‌اند.

این سازمان سه‌شنبه، اول ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبه‌رو شوند.

مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفاده‌آمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»