دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به درخواست مقام‌های پاکستان، حملهٔ احتمالی به ایران به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس فعلی تمدید می‌شود.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت این تصمیم بخاطری گرفته شده که مقام‌های ایران فرصت داشته باشند «پیشنهادی واحد» برای ادامه گفت‌وگوها ارائه کنند.

ترمپ با اشاره به آنچه «چنددستگی جدی» در حکومت ایران خواند، تأکید کرد که نیروهای امریکایی به محاصره بحری بنادر ایران ادامه می‌دهند و در وضعیت آمادگی کامل خواهند ماند.

او افزود این آتش‌بس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی ایران و روشن شدن نتیجه مذاکرات، «به هر شکل که باشد»، ادامه خواهد یافت.

پس از ۴۰ روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، طرفین با میانجیگری پاکستان بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای به توافق رسیدند تا مذاکرات خود را برای حل‌وفصل اختلافات میان خود آغاز کنند.

دور اول مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به دنبال آن ایالات متحده محاصره بحری بنادر ایران را آغاز کرد.