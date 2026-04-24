انتظار میرود که وزیر امور خارجه ایران، شام امروز به اسلامآباد برسد
انتظار میرود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، شام امروز(جمعه ۴ ثور ) به اسلامآباد برسد. یک منبع حکومتی پاکستان این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است.
"ایرنا " خبرگزاری دولتی ایران، نیز گزارش داده که انتظار میرود آقای عراقچی سفر دورهای خود را شام جمعه به اسلامآباد، مسقط و مسکو آغاز کند. ایرنا افزوده که هدف این سفر، گفتوگوهای دوجانبه و بحث در مورد تحولات جاری در منطقه میباشد.
در همین حال، پیت هیگست وزیر دفاع امریکا گفته که ایران این فرصت را داشت تا به یک توافق خوب با امریکا دست یابد.
قرار بود در هفته گذشته دور دوم گفتوگوها میان ایران و امریکا در اسلامآباد برگزار شود، اما هیئت ایرانی در آن اشتراک نکرد، همچنان جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، نیز به اسلامآباد سفر نکرد.
جنازۀ رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، به خاک سپرده شد
جنازۀ وحیدالله اصغری، رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، که چند روز پیش در کابل به قتل رسیده بود، امروز به خاک سپرده شد.
وحیدالله اصغری شام سهشنبه گذشته در کابل، پس از آنکه توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد، به قتل رسید و جسد او دو روز بعد به خانوادهاش تسلیم داده شد.
وحیدالله اصغری از چندین سال به اینسو رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بود و در نزدیک کمیته المپیک، یک کلوپ سنوکر به نام «افغان کلپ» نیز داشت که گاهی مسابقات در سطح ملی در آن دایر میشد. پسرش، علی عباس اصغری، به رسانهها گفته که حکومت طالبان باید عاملان قتل پدرش را به سزای اعمالشان برساند.
مقامهای امنیتی طالبان گفتهاند که عاملان این رویداد را دستگیر خواهند کرد.
با وجودی که طالبان ادعای تأمین امنیت کامل را دارند، اما این رویداد و برخی حوادث امنیتی دیگر، بهویژه آنهایی که در آن ورزشکاران هدف قرار گرفتهاند، نشاندهنده وضعیت متفاوتی است.
میزبانی کابل از مسابقات کورش و دیگر کشتیهای سنتی با حضور دهها ورزشکار از کشورهای مطقه
مسابقات کورش و دیگر کشتیهای سنتی در کابل با حضور دهها ورزشکار از افغانستان و ۶ کشور منطقه وارد دومین روزش شد.
در این مسابقات که روز پنجشنبه آغاز شد، ۱۶۰ ورزشکار مرد از افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبیکستان در بخش کورش، سامبو، کشتی رستمی و پهلوانی شرکت کرده اند.
برخی ورزشکاران افغان در این مسابقات حریفان خارجی خود را شکست دادند و به دورهای بعدی راه یافتند.
کابل درحالی میزبان این مسابقات تنها با حضور ورزشکاران مرد است که زنان و دختران از هرگونه فعالیتهای ورزشی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند و حتا اجازۀ حضور در مکانهای برگزاری مسابقات را ندارند.
شماری از زیادی از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها به ورزش خود ادامه میدهند.
ترمپ احتمال استفاده از سلاح هستهای علیه ایران را رد کرد
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفتوگو با خبرنگاران احتمال استفاده از سلاح هستهای علیه ایران را رد کرد.
ترمپ که دیشب به وقت افغانستان در قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، تأکید کرد که "هیچکس نباید اجازۀ استفاده از سلاح هستهای علیه دیگران را داشته باشد."
او خاطرنشان کرد که اصولاً نیازی هم به اینکار نیست، چراکه "به شیوۀ متعارف، آنها را نابود کردهایم."
دونالد ترمپ در عین حال، تأکید کرد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، کار را "از طریق نظامی یکسره خواهد کرد."
رئیسجمهور ایالات متحده در پاسخ به اینکه برای دستیابی به یک توافق صلح درازمدت با ایران، چقدر صبر خواهد کرد، گفت: "عجلهای ندارم."
او با تأکید بر اینکه میتواند همین حالا به یک توافق برسد، گفت اینکار را نمیکند، چراکه بهدنبال «بهترین توافق» است؛ "توافقی که برای ابد دوام داشته باشد."
ترمپ: از برنامۀ انتقال پناهجویان افغان از قطر به کانگو خبر ندارم
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که از برنامۀ انتقال ۱۱۰۰ افغان از قطر به کانگو خبر ندارد.
ترمپ پنجشنبه شب، ۳ ثور در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که در این باره اطلاع ندارد، اما این موضوع را دنبال خواهد کرد.
این درحالیست که نویارک تایمز هفتۀ گذشته گزارش داد که امریکا برنامه دارد تا ۱۱۰۰ افغان از جمله ۴۰۰ کودک را از یک کمپ نظامی در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند.
پناهجویان افغان مستقر در کمپ "سیلیه" هم که از چند سال به این سو در این کمپ در انتظار رفتن به امریکا بسر میبرند، پیش از این بارها در گفتوگو با رادیو آزادی از سرنوشت نامعلومشان نگرانی کرده اند.
ترمپ: آتشبس اسرائیل و لبنان سه هفتۀ دیگر تمدید میشود
رئیسجمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتشبس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد.
دونالد ترمپ با انتشار متنی در شبکۀ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، از این موضوع خبر داد.
او در این پیام که در نخستین دقایق صبح جمعه به وقت افغانستان منتشر شد، نوشت: "به همراه معاونش جِیدی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، مایک هاکِبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل و میشل عیسی سفیر امریکا در لبنان، با نمایندگان عالیرتبۀ اسرائیل و لبنان در دفتر بیضیشکل قصر سفید دیدار داشتیم؛ دیداری که خیلی خوب پیش رفت."
به نوشتۀ رئیسجمهور امریکا، "ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزبالله کمک کند."
حزبالله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی میداند.
شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسیهایی دارد. در آستانۀ آتشبس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفتوگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود.
دونالد ترمپ با اعلام خبر تمدید سههفتهای آتشبس اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که بهزودی و طی هفتههای آتی میزبان رهبران هر دو کشور باشد.
درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح
مقامهای ملل متحد اعلام کردند که لبنان میخواهد نیروهای حافظ صلح این سازمان پس از پایان مأموریت فعلیشان، در سال آینده نیز در لبنان بمانند.
ژان-پیر لاکروا، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور گفت که شورای امنیت ملل متحد خواستار بررسی همه گزینهها شده و قرار است نتیجه این بررسی تا اول جون ارائه شود.
نیروهای حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان بهدلیل کلاههای آبیرنگشان اغلب «کلاهآبیها» نامیده میشوند.
این نیروها از سال ۱۹۷۸ تاکنون بر منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان نظارت داشتهاند.
بازداشت ۲۱ تن در بغلان؛ آلههای موسیقی و الکل ضبط شد
قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان گفته است که ۲۱ نفر به اتهام نواختن آلههای موسیقی و استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شدهاند.
این قوماندانی به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در شبکه ایکس نوشت که از نزد این افراد چند آله موسیقی به دست آمده است.
در ادامه گفته شده است که آلههای موسیقی شامل دمبوره، غیچک، طبله و هارمونیه میشود.
به گفتۀ قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان، از نزد افراد بازداشت شده ۱۳ بوتل شراب هم کشف و ضبط شده است.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، موسیقی منع و در چند مورد آلههای موسیقی به آتش کشیده شده است.
کمک ۱۷۵ هزار یورویی اتحادیه اروپا برای سیلابزدگان افغانستان
اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمکرسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلابهای اخیر در افغانستان متحمل شدهاند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم میکند.
این اتحادیه به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در بیانیهای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایتهای بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
این کمک پس از آن اعلام شد که بخشهای مختلف افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سیلاب بوده است.
اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده است که شمار جان باختگان حوادث طبیعی بشمول سیلابها به ۲۱۴ تن رسیده است.
دونالد ترمپ دستور نابودی قایقهای ماینگذار ایران در تنگه هرمز را داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا تمامی قایقهای ماینگذار ایران در تنگه هرمز را هدف قرار دهند و نابود کنند.
او در پیامی در شبکۀ تروت سوشیال، نوشت: «من به نیروی بحری ایالات متحده دستور دادهام هر قایقی را که در حال ماینگذاری در آبهای تنگه هرمز است، هدف قرار داده و نابود کند. هیچگونه تردیدی نباید وجود داشته باشد.»
رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت که ایالات متحده در حال پاکسازی این آبراه است: «ماینروبهای ما همین حالا در حال پاکسازی تنگه هستند. بدینوسیله دستور میدهم این فعالیت ادامه یابد، اما در سطحی سه برابر!»
پیش از این روزنامه واشنگتن پست مدعی شده بود که وزارت دفاع ایالات متحده برآورد کرده که پاکسازی کامل تنگه هرمز از ماینهای کارگذاشتهشده توسط ایران ممکن است شش ماه طول بکشد.
اما وزارت دفاع ایالات متحده ساعتی پیش این گزارش را «گزینشی و نادرست» خواند.