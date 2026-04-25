وزارت خارجه ایران: عراقچی با نمایندگان امریکا دیدار نخواهد داشت

رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه ۴ ثور به عربستان سعودی سفر کرد.

این دومین سفر ولودیمیر زلینسکی به منطقه از زمان آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و امریکا است.

زلینسکی روز جمعه ۴ ثور در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دیدار کرده و درباره مسائل مربوط به دفاع، انرژی و امنیت غذایی گفتگو کرده‌اند.

او افزوده که هر دو طرف تلاش دارند تا توافق امنیتی امضا شده را گسترش دهند.

نزدیک به یک ماه پیش، میان کی‌یف و ریاض یک توافق همکاری‌های دفاعی به امضا رسیده بود.