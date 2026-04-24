قرار است استیو ویتکاف همراه با جریدکوشنر به پاکستان سفر کنند

عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران و استیو ویتکاف فرستادهٔ قصر سفید

کارولین لویت سخنگوی قصرسفید، روز جمعه ۴ ثور در گفتگو با فاکس‌نیوز گفت که قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، همراه با جریدکوشنر داماد او، به پاکستان سفر کنند.

او این موضوع را حدود یک ساعت پس از آن مطرح کرد که شبکه سی‌ان‌ان و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرید کوشنر در اسلام‌آباد با وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، گفتگوهای صلح را پیش خواهند برد.

لویت گفته است که نمایندگان امریکا صبح روز شنبه ۷ ثور ۲۵ اپریل عازم این سفر می‌شوند.

سخنگوی قصرسفید همچنان گفته است که رئیس جمهور ترمپ امیدوار است که این گفت‌وگو سازنده باشد و به پیشبرد روند دستیابی به یک توافق کمک کند.

در همین حال عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که به اسلام‌آباد سفر می‌کند.

گسترش همکاری های امنیتی، زلینسکی به عربستان رفت

ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، در جده، ۲۴ اپریل ۲۰۲۶

رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه ۴ ثور به عربستان سعودی سفر کرد.

این دومین سفر ولودیمیر زلینسکی به منطقه از زمان آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و امریکا است.

زلینسکی روز جمعه ۴ ثور در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دیدار کرده و درباره مسائل مربوط به دفاع، انرژی و امنیت غذایی گفتگو کرده‌اند.

او افزوده که هر دو طرف تلاش دارند تا توافق امنیتی امضا شده را گسترش دهند.

نزدیک به یک ماه پیش، میان کی‌یف و ریاض یک توافق همکاری‌های دفاعی به امضا رسیده بود.

انتظار می‌رود که وزیر امور خارجه ایران، شام امروز به اسلام‌آباد برسد

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)

انتظار می‌رود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، شام امروز(جمعه ۴ ثور ) به اسلام‌آباد برسد. یک منبع حکومتی پاکستان این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است.

"ایرنا " خبرگزاری دولتی ایران، نیز گزارش داده که انتظار می‌رود آقای عراقچی سفر دوره‌ای خود را شام جمعه به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو آغاز کند. ایرنا افزوده که هدف این سفر، گفت‌وگوهای دوجانبه و بحث در مورد تحولات جاری در منطقه می‌باشد.

در همین حال، پیت هیگست وزیر دفاع امریکا گفته که ایران این فرصت را داشت تا به یک توافق خوب با امریکا دست یابد.

قرار بود در هفته گذشته دور دوم گفت‌وگوها میان ایران و امریکا در اسلام‌آباد برگزار شود، اما هیئت ایرانی در آن اشتراک نکرد، همچنان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، نیز به اسلام‌آباد سفر نکرد.

ترمپ احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد.

ترمپ که دیشب به وقت افغانستان در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که "هیچ‌کس نباید اجازۀ استفاده از سلاح هسته‌ای علیه دیگران را داشته باشد."

او خاطرنشان کرد که اصولاً نیازی هم به این‌کار نیست، چراکه "به شیوۀ متعارف، آنها را نابود کرده‌ایم."

دونالد ترمپ در عین حال، تأکید کرد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، کار را "از طریق نظامی یک‌سره خواهد کرد."

رئیس‌جمهور ایالات متحده در پاسخ به اینکه برای دستیابی به یک توافق صلح درازمدت با ایران، چقدر صبر خواهد کرد، گفت: "عجله‌ای ندارم."

او با تأکید بر این‌که می‌تواند همین حالا به یک توافق برسد، گفت این‌کار را نمی‌کند، چراکه به‌دنبال «بهترین توافق» است؛ "توافقی که برای ابد دوام داشته باشد."

ترمپ: آتش‌بس اسرائیل و لبنان سه هفتۀ دیگر تمدید می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

رئیس‌جمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتش‌بس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد.

دونالد ترمپ با انتشار متنی در شبکۀ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، از این موضوع خبر داد.

او در این پیام که در نخستین دقایق صبح جمعه به وقت افغانستان منتشر شد، نوشت: "به همراه معاونش جِی‌دی‌ ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، مایک هاکِبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل و میشل عیسی سفیر امریکا در لبنان، با نمایندگان عالی‌رتبۀ اسرائیل و لبنان در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید دیدار داشتیم؛ دیداری که خیلی خوب پیش رفت."

به نوشتۀ رئیس‌جمهور امریکا، "ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزب‌الله کمک کند."

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند.

شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی‌هایی دارد. در آستانۀ آتش‌بس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفت‌وگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود.

دونالد ترمپ با اعلام خبر تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که به‌زودی و طی هفته‌های آتی میزبان رهبران هر دو کشور باشد.

درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح

لبنان - نیروهای حافظ صلح ملل متحد

مقام‌های ملل متحد اعلام کردند که لبنان می‌خواهد نیروهای حافظ صلح این سازمان پس از پایان مأموریت فعلی‌شان، در سال آینده نیز در لبنان بمانند.

ژان-پیر لاکروا، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور گفت که شورای امنیت ملل متحد خواستار بررسی همه گزینه‌ها شده و قرار است نتیجه این بررسی تا اول جون ارائه شود.

نیروهای حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان به‌دلیل کلاه‌های آبی‌رنگ‌شان اغلب «کلاه‌آبی‌ها» نامیده می‌شوند.

این نیروها از سال ۱۹۷۸ تاکنون بر منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان نظارت داشته‌اند.

دونالد ترمپ دستور نابودی قایق‌های ماین‌گذار ایران در تنگه هرمز را داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا تمامی قایق‌های ماین‌گذار ایران در تنگه هرمز را هدف قرار دهند و نابود کنند.

او در پیامی در شبکۀ تروت سوشیال، نوشت: «من به نیروی بحری ایالات متحده دستور داده‌ام هر قایقی را که در حال ماین‌گذاری در آب‌های تنگه هرمز است، هدف قرار داده و نابود کند. هیچ‌گونه تردیدی نباید وجود داشته باشد.»

رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت که ایالات متحده در حال پاکسازی این آبراه است: «ماین‌روب‌های ما همین حالا در حال پاکسازی تنگه هستند. بدین‌وسیله دستور می‌دهم این فعالیت ادامه یابد، اما در سطحی سه برابر!»

پیش از این روزنامه واشنگتن پست مدعی شده بود که وزارت دفاع ایالات متحده برآورد کرده که پاک‌سازی کامل تنگه هرمز از ماین‌های کارگذاشته‌شده توسط ایران ممکن است شش ماه طول بکشد.

اما وزارت دفاع ایالات متحده ساعتی پیش این گزارش را «گزینشی و نادرست» خواند.

ترمپ: در مورد آتش‌بس، مذاکرات و پایان یافتن جنگ شتابی در کار نیست

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که پس از متوقف شدن مذاکرات در ۲۳حمل، هیچ «فشار زمانی» دربارهٔ آتش‌بس یا توافق بر سر تاریخ تازه برای گفت‌وگوها با ایران وجود ندارد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز، یک روز پس از تمدید نامحدود آتش‌بس با ایران، تأیید کرد که گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ «فرصت ۳ تا ۵ روزه» برای این تمدید، «نادرست» بوده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین دربارهٔ کشتی‌هایی که روز چهارشنبه (۲ ثور ) در تنگۀ هرمز هدف شلیک قرار گرفته یا توسط ایران توقیف شدند، اظهار نظر کرد.

ترمپ گفت: «آن‌ها کشتی‌ های ایالات متحده نبودند» و افزود که اوضاع را زیر نظر خواهد داشت.

رئیس جمهور دونالد ترمپ در مورد زمان پایان یافتن جنگ گفت که «چارچوب زمانی» مشخصی وجود ندارد و شتابی در کار نیست.

پیش از این ، او روز گذشته به روزنامه نیویورک پست گفت که ممکن است دور دوم مذاکرات با ایران روز جمعه در پاکستان انجام شود.

افزایش ۴ درصدی بهای نفت در پی ابهام درباره آتش‌بس ایران و امریکا

پمپ ویژۀ استخراج نفت خام در کالیفرنیا (آرشیف)

با ادامه ابهام‌ دربارۀ سرنوشت آتش‌بس میان ایران و امریکا، قیمت نفت در بازار های جهانی صبح امروز پنج‌شنبه (سوم ثور) حدود چهار درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های بازار، قرارداد نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت امریکا با افزایش ۴.۰۶ درصدی به ۹۶ دالر و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، با افزایش ۳.۶۲ درصدی به ۱۰۵ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه صعود کرد.

اما قیمت‌ها دقایقی بعد اندکی کاهش یافت.

عفو بین‌الملل خواستار رهایی علی‌وزیر شد

علی‌وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون (آرشیف)

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری علی‌وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو سابق پارلمان پاکستان، شده است.

بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه (۲ ثور) در ایکس نوشت که علی‌وزیر نزدیک به ۲۰ ماه را در «توقیف خودسرانه» سپری کرده است.

این سازمان افزوده که هرچند محکمه ای در پاکستان در ۱۶ مارچ امسال حکم آزادی وزیر را صادر کرد؛ اما او چند ساعت بعد دوباره دستگیر شد.

عفو بین‌الملل در مورد اعتصاب غذایی علی‌وزیر در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که او با وجود ابتلا به بیماری شکر، فشار خون بالا و بیماری قلبی، از درمان خودداری کرده است.

حکومت پاکستان ، علی‌وزیر را متهم کرده که در جلسات عمومی برضد دولت، اردو و استخبارات این کشور سخن‌رانی کرده است.

جنبش تحفظ پشتون این اتهامات را رد کرده است و گفته که علی‌وزیر «به دلیل صحبت علیه ظلم دولت» زندانی شده است.

