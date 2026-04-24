قرار است استیو ویتکاف همراه با جریدکوشنر به پاکستان سفر کنند

کارولین لویت سخنگوی قصرسفید، روز جمعه ۴ ثور در گفتگو با فاکس‌نیوز گفت که قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، همراه با جریدکوشنر داماد او، به پاکستان سفر کنند.

او این موضوع را حدود یک ساعت پس از آن مطرح کرد که شبکه سی‌ان‌ان و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرید کوشنر در اسلام‌آباد با وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، گفتگوهای صلح را پیش خواهند برد.

لویت گفته است که نمایندگان امریکا صبح روز شنبه ۷ ثور ۲۵ اپریل عازم این سفر می‌شوند.

سخنگوی قصرسفید همچنان گفته است که رئیس جمهور ترمپ امیدوار است که این گفت‌وگو سازنده باشد و به پیشبرد روند دستیابی به یک توافق کمک کند.

در همین حال عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که به اسلام‌آباد سفر می‌کند.