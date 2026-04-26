روسیه ۴۲۰ تُن آرد به افغانستان کمک کرد

برنامۀ جهانی غذا (WFP) در افغانستان که این کمک را در یافت کرده، گفته که این بخشی از ۴۰۰۰ تن آردی است که روسیه متعهد به تأمین آن شده است.

این سازمان روز یک‌شنبه اعلام کرد که این کمک به افغان‌های نیازمندی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، توزیع خواهد شد.

برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که از هر سه افغان، یک نفر به کمک‌های غذایی اضطراری نیاز دارد و به گفتۀ این سازمان، حملات اخیر پاکستان و آوارگی ده‌ها هزار نفر این نیاز را افزایش داده است.

هر چند سازمان‌های امدادرسان هر از گاهی اقلام غذایی و غیرغذایی به افغان‌های نیازمند کمک می‌کنند، اما همیشه شکایاتی در مورد توزیع ناعادلانۀ کمک‌ها و فساد وجود دارد.