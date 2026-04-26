تیراندازی در واشنگتن با دستگیری فرد مسلح پایان یافت

حادثه تیراندازی در ضیافت رسمی خبرنگاران در واشنگتن با رئیس جمهور امریکا که شنبه شب، پنجم ثور رخ داد با بازداشت فرد مهاجم، زخمی شدن یک مأمور امنیتی و برهم خوردن مراسم پایان یافت.

در جریان حضور دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جشن رسانه‌ای سالانه در واشنگتن در شامگاه شنبه، تیراندازی رخ داد. این نخستین بار بود که ترمپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۶ در این ضیافت شرکت می‌کرد.

فرد مسلح که بعداً کول تامس آلن،‌ ۳۱ ساله، آموزگار و از کالیفورنیا معرفی شد در یک بخش بازرسی، درست بیرون از تالار هوتل که صدها مهمان در آن گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.

به نوشته سی‌ان‌ان، فرد مهاجم به عنوان مهمان وارد مراسم شده بود که در هتلی در نزدیکی کاخ سفید برگزار می‌شد. هنوز مشخص نیست که او چگونه "با چند اسلحه" توانسته است به محلی که رئیس جمهور امریکا حضور داشته وارد شود.