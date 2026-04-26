او به رادیو آزادی گفت که روز شنبه، ۵ ثور، پس از باران شدید در این ولسوالی سیلاب جاری شد و باعث خسارات شد.
او در گفتگو با رادیو آزادی از دولت و نهادهای امدادرسان خواستار کمک شد:
در این سیلاب خسارات مالی زیادی به ما رسید
خانه ما ویران شد، زمینهای ما از بین رفت، مواشی ما تلف شدند، اما تا اکنون هیچگونه کمکی با ما نشده است."
تاجالدین، یکی از سیلابزدگان ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان میگوید که در سیلابهای تازه مردم خیلی زیان دیده اند.
او روز یکشنبه، ۶ ثور، به رادیو آزادی گفت:
"وضعیت در منطقه ما بسیار خراب است، مردم زیان دیدهاند، سرکها تخریب شدهاند، مواشی مردم از بین رفتهاند و زمینهای زراعتی و خانههای آنان ویران شده است."
این در حالی است که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز گفته که بارندگیهای شدید و سیلابهای تازه در ده ولایت افغانستان، تلفات جانی و خسارات مالی برجا گذاشته است.
یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در پیام صوتی ارسالشده به رسانهها گفته که روز شنبه، ۵ ثور، در نتیجه سیلابها ۱۳ تن جان باخته و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
او افزوده که این سیلابها در ولایتهای کابل، بامیان، پکتیا، غور، بادغیس، بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و بغلان رخ داده که ۹۴ خانه را به گونه کامل و ۱۰۷ خانه دیگر را به گونه نسبی تخریب کرده و دهها جریب زمین زراعتی را از بین برده است.
از ششم ماه حمل موج مرگبار بارندگیها و سیلابها در سراسر افغانستان آغاز شده و در سطح گسترده به مردم آسیب رسانده است.
براساس آمار اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، در یک ماه گذشته بر اثر آفات طبیعی ۲۲۷ تن جان باخته و ۳۰۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
همچنان بیش از یکهزار و پنجصد خانه به گونه کامل و نزدیک به هفتهزار خانه دیگر به گونه نسبی تخریب شدهاند.
با آنکه این اداره گفته در ولایتهای مختلف به سیلابزدگان کمکهای اولیه صورت گرفته، اما شماری از آسیبدیدگان خواستار کمکهای اساسی و بنیادی اند.
گل حضرت، یکی از باشندهگان ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار، درباره وضعیت سیلابزدگان به رادیو آزادی گفت:
در واقعیت، سیلابزدگان با مشکلات زیادی روبهرو اند. آنان نه خانه دارند، نه آب پاک دارند و در خیمهها زندگی میکنند
نه فرش دارند و نه ظروف. امید است نهادهای خیریه و حکومت با مردم کمک کنند و در بخش اعمار خانههای شان همکاری نمایند.
افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی از جمله کشورهای آسیبپذیر دانسته میشود، همواره شاهد سیلابها، زلزلهها و بارندگیهای شدید است که به مردم خسارات وارد میکند.
هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۳۱ حمل، گفت که این کشور در خط نخست بحران جهانی اقلیم قرار دارد و از نگاه مدیریت پیامدهای اقلیمی، در شمار آسیبپذیرترین کشورها قرار میگیرد که کمترین آمادگی را برای مدیریت این پیامدها دارد.
این در حالی است که روز یکشنبه ۶ ثور، نیز، برای شماری از ولایتها هشدار بارندگی شدید، سیلاب، بادهای تند، رعد و برق صادر شده است.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوا نوردی حکومت طالبان گفته که بامیان، دایکندی، غزنی، هرات، غور، بادغیس، سمنگان، سرپل، فاریاب و بغلان از ولایتهایی اند که احتمال جاری شدن سیلاب ناشی از بارندگیها در آنها وجود دارد.