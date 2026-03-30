مقامات طالبان می گویند در نتیجه بارندگی ها تا کنون ۲۸ تن جان باختند

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۰ حمل در صفحه اکس نوشته است که در نتیجه بارندگی، سیلاب‌ها، لغزش کوه و برخورد صاعقه، از ۶ حمل تا اکنون ۲۸ تن جان باختند و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس ارقام این اداره تا کنون یک هزار ۱۳۰ خانه به طور نسبی تخریب شده، ۹۳ کیلومتر سرک و بیش از ۹۰۰ هکتار زمین زراعتی آسیب دیده و ۲۴۴ راس مواشی تلف شده است.

در همین حال دفتر رسانه‌های ولایت ولایت ننگرهار نیز روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که در ولسوالی‌های اچین، بهسود، شینوار، نازیان، مومندره، گوشته، سپین‌غر، پچیرآگام و کوت این ولایت، در نتیجه بارندگی‌های شدید شب گذشته، دو تن جان باخته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند و ۲۷ خانه هم تخریب شده‌ است.

از سوی دیگر، وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که به‌دلیل جاری شدن سیلاب‌ها، شماری از شاهراه‌های مهم ترانزیتی افغانستان از جمله مسیر بادغیس فاریاب هنوز به روی رفت‌وآمد مسدود می‌باشند و کار برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.