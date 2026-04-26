افغانستان
از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت هشدار داده شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدانوردک، لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، تخار و بدخشان دوشنبه (۷ ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های ناگهانی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
این در حالی است که طی حدود یک ماه گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باختهاند و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
طالبان مدعی اند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در کابل دولتی است
طالبان میگویند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در شهر کابل دولتی تثبیت شده است.
وزارت عدلیۀ طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه ( ۶ ثور ) گفت که این تصمیم از سوی محکمۀ اختصاصی این گروه پس از بررسی اسناد و مدارک اتخاذ شده است.
گفته میشود که مالک شهرک امید سبز در غرب شهر کابل حاجی نبی ، برادر محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است.
این اقدام در حالی روی دست گرفته میشود که بر اساس گزارش ها ، باشندگان یک شهرک دیگر موسوم به «عمر گلستان» در کابل به تصمیم طالبان مبنی بر دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک و دستور تخلیۀ آن اعتراض کرده اند.
روسیه ۴۲۰ تُن آرد به افغانستان کمک کرد
برنامۀ جهانی غذا (WFP) در افغانستان که این کمک را در یافت کرده، گفته که این بخشی از ۴۰۰۰ تن آردی است که روسیه متعهد به تأمین آن شده است.
این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد که این کمک به افغانهای نیازمندی که زیر خط فقر زندگی میکنند، توزیع خواهد شد.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که از هر سه افغان، یک نفر به کمکهای غذایی اضطراری نیاز دارد و به گفتۀ این سازمان، حملات اخیر پاکستان و آوارگی دهها هزار نفر این نیاز را افزایش داده است.
هر چند سازمانهای امدادرسان هر از گاهی اقلام غذایی و غیرغذایی به افغانهای نیازمند کمک میکنند، اما همیشه شکایاتی در مورد توزیع ناعادلانۀ کمکها و فساد وجود دارد.
تیراندازی در واشنگتن با دستگیری فرد مسلح پایان یافت
حادثه تیراندازی در ضیافت رسمی خبرنگاران در واشنگتن با رئیس جمهور امریکا که شنبه شب، پنجم ثور رخ داد با بازداشت فرد مهاجم، زخمی شدن یک مأمور امنیتی و برهم خوردن مراسم پایان یافت.
در جریان حضور دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جشن رسانهای سالانه در واشنگتن در شامگاه شنبه، تیراندازی رخ داد. این نخستین بار بود که ترمپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۶ در این ضیافت شرکت میکرد.
فرد مسلح که بعداً کول تامس آلن، ۳۱ ساله، آموزگار و از کالیفورنیا معرفی شد در یک بخش بازرسی، درست بیرون از تالار هوتل که صدها مهمان در آن گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.
به نوشته سیانان، فرد مهاجم به عنوان مهمان وارد مراسم شده بود که در هتلی در نزدیکی کاخ سفید برگزار میشد. هنوز مشخص نیست که او چگونه "با چند اسلحه" توانسته است به محلی که رئیس جمهور امریکا حضور داشته وارد شود.
ادامۀ حملات روسیه به اوکراین؛ روز شنبه دست کم ده نفر در شهر دنیپرو کشته شدند
در حملات روسیه در جنوب شرقی اوکراین دست کم ده نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
مقامهای اوکراینی میگویند که در ادامۀ حملات موشکی و درون روسیه به شهر دنیپرو روز شنبه، ۵ ثور ۱۰ نفر کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
الکساندر هانژا، والی دنیپور گفته که در حملۀ اولیۀ شبانه، بخش بزرگی از یک بلاک پس از اصابت فرو ریخت و در آن چهار جسد پیدا شد.
به گفتۀ او، این محل در طول روز در حالی که امدادگران در حال کار بودند، دوباره مورد حمله قرار گرفت. هانژا افزود که در حمله دوم دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی ۶۱۹ پهپاد (درون) و ۴۷ موشک را در طول شب شلیک کردند که از این میان ۵۸۰ پهپاد و ۳۰ موشک از سوی نیروهای آنان سرنگون شدند.
حکومت طالبان از تأیید طرح ساخت یک شهرک وسیع در کابل خبر داد
معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان روز شنبه، ۵ با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود نوشت که این شهرک مسکونی و تجاری زیر نام "گلبهار" در زمینی به مساحت ۱۱ هزار جریب زمین با هزینۀ ۸ میلیارد دالر توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
بر اساس اعلامیه، کمیسیونی برای انجام مطالعۀ فنی این شهرک تعیین شده است و این کمیسیون گزارش خود را ظرف سه ماه ارائه خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که با آغاز پروژۀ ساخت این شهرک هزاران فرصت شغلی ایجاد و پس از تکمیل شدن برای دهها هزار نفر مسکن فراهم خواهد شد.
خبر تأسیس این شهرک در کابل در حالی منتشر میشود که بازگشت میلیونها پناهنده از کشورهای همسایه به افغانستان در سالهای اخیر و رویدادهای طبیعی کمبود شدید مسکن و سرپناه را ایجاد کرده است.
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) چند روز پیش اعلام کرد که ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به سرپناه اضطراری نیاز دارند.
سازمان جهانی صحت: ملاریا در افغانستان هنوز هم بسیاری از خانوادهها به ویژه کودکان را متاثر میسازد
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت روز شنبه، ۵ ثور به مناسبت روز جهانی ملاریا در صفحۀ ایکس خود نوشته است که با این وجود با پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان به موقع میتوان جانها را نجات داد.
این ادارۀ ملل متحد افزوده که جوامع در افغانستان بیشتر در ماههای گرم و بارانی از ملاریا متاثر میشوند.
سازمان جهانی صحت اخیراً از افزایش بیماری ملاریا در ماه مارچ در افغانستان خبر داده و گفته بود که در این ماه حدود ۷۴۶ مورد ملاریا در افغانستان ثبت شده که نسبت به ماه فبروری ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
بیماری ملاریا از طریق نیش پشه از فرد مبتلا به فرد سالم انتقال میکند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متأثر میسازد.
واردات و فروش پَتاقیها و مواد آتشبازی از سوی طالبان ممنوع اعلام شد
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز جمعه ۴ ثور اعلام کرد که به گمرکات دستور داده تا از واردات این مواد جلوگیری کنند و پَتاقیهایی وارد شده را دوباره به محل اصلیشان بازگردانند.
به گفته طالبان، این تصمیم به دستور رهبری آنها اتخاذ شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در سالهای گذشته نیز درخواستهایی برای جلوگیری از واردات پَتاقیها و مواد آتشبازی به افغانستان مطرح شده، اما از آن جلوگیری نشده بود.
طالبان از افغانهایی که در قطر بهسر میبرند و در انتظار رفتن به امریکا هستند، خواست به افغانستان بازگردند
وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیهای که روز شنبه ۵ ثور منتشر شد، به افغانهایی که در قطر بهسر میبرند و در انتظار رفتن به امریکا هستند اطمینان داده و گفته که اگر کدام افغان قصد رفتن به کشور دیگری را داشته باشد، میتواند در زمان مناسب از راههای قانونی دوباره اقدام کند.
روزنامه نیویارک تایمز روز سهشنبه (۲۱ اپریل) گزارش داد که حدود یکهزار و یکصد افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یک کمپ نظامی در قطر به امید رفتن به امریکا جابهجا شدهاند، اکنون با یک تصمیم دشوار روبهرو هستند.
آنها یا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردند یا به جمهوری دموکراتیک کانگو فرستاده شوند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته در صفحه ایکس خود نگرانیاش را درباره افغانهایی ابراز کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت به کشورهای خارجی رفتهاند و اکنون دوباره به افغانستان بازگردانده میشوند.
سازمان همکاری شانگهای: افغانستان باثبات برای امنیت منطقه ضروریست
معاونان وزارتهای امور خارجۀ سازمان همکاری شانگهای روز جمعه(۴ ثور) در نشستی در مسکو درمورد وضعیت افغانستان و منطقه گفتگو کردند.
اشتراککنندگان این نشست بار دیگر حمایت شان را از افغانستان بهحیث یک کشور مستقل، بیطرف و صلحآمیز عاری از تهدیدات تروریستی، جنگ و مواد مخدر ابراز کردند.
اعضای سازمان همکاری شانگهای پیش از این نیز یک افغانستان باثبات را برای پیشرفت امنیت درازمدت در منطقه ضروری دانستهاند.
بیشتر کشورهای عضو این سازمان در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد؛ روسیه، چین، کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان، ایران و بلاروس از اعضای آن هستند.