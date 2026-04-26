ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ و سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان‌وردک، لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، تخار و بدخشان دوشنبه (۷ ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های ناگهانی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که طی حدود یک ماه گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باخته‌اند و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.