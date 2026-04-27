فرانسه: ۴۲ تُن کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان ارسال شد

وزارت خارجهٔ فرانسه از انتقال نزدیک به ۴۲ تُن کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان خبر داده است.

بر اساس اعلامیهٔ این وزارت که روز دوشنبه ۷ ثور در ویب‌سایت رسمی آن منتشر شده، این کمک‌ها با حمایت بنیاد ایرباس و از طریق پل هوایی بشردوستانهٔ اروپا تسهیل شده است.

در اعلامیه آمده است که این کمک‌های بشردوستانه شامل ۲۶۸۰ جعبه غذای درمانی آمادهٔ مصرف و یک تُن تجهیزات صحی می‌باشد.

گفته شده که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد برای درمان ۳۲۰۰ کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیهٔ حاد توزیع خواهد شد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که در این میان، هفت‌ونیم میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در معرض سوءتغذیه قرار دارند.

رئیس کمیسیون اروپا: رفع تحریم‌ها علیه ایران فعلاً «بسیار زود» است

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، لغو تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را مشروط به ایجاد «تغییرات اساسی» در آن کشور دانسته و گفته است که در حال حاضر برای لغو این تحریم‌ها «بسیار زود» است.

خانم فون در لاین روز دوشنبه ۷ ثور در نشستی در برلین گفت: «تحریم‌ها علیه ایران به دلیل سرکوب مردم از سوی حکومت وضع شده‌اند. »

او تأکید کرد که پیش از لغو این تحریم‌ها، باید ابتدا تغییرات اساسی در ایران مشاهده شود.

رئیس کمیسیون اروپا این اظهارات را در واکنش به سخنان روز جمعه فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی، بیان کرده است. آقای مرتس گفته بود که اگر تهران آمادگی مصالحه داشته باشد، اتحادیه اروپا آمادهٔ کاهش تحریم‌ها خواهد بود و به نظر نمی‌رسد رهبران اروپا با این موضوع مخالفتی داشته باشند.

یونیسف: تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی پولیو در افغانستان ادامه دارد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی، یازده میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین پولیو و سرخکان دریافت کرده‌اند.

چارلیس نزیوکی، سرپرست نمایندگی یونیسف در افغانستان، به مناسبت هفتهٔ جهانی معافیت، روز دوشنبه ۷ ثور در یک پیام ویدیویی بر ادامهٔ تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو یا فلج کودکان در این کشور تأکید کرد.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان اند که بیماری پولیو هنوز هم در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون یک مورد مثبت پولیوی از نوع وحشی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ثبت شده است.

از ۲۴ تا ۳۰ اپریل، هفتهٔ جهانی معافیت گرامی داشته می‌شود؛ هفته‌ای که از سوی سازمان جهانی صحت به‌منظور برجسته‌سازی اهمیت واکسین‌ها و نقش آن‌ها در نجات جان انسان‌ها نام‌گذاری شده است.

حامد کرزی: حملات پاکستان بر افغانستان باید از سوی سازمان ملل بررسی شود

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان،

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات اخیر پاکستان بر ولایت کنر و ولسوالی اسپین‌بولدک کندهار را به‌شدت محکوم کرده و از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.

یک منبع طالبان در کنر که بخاطر حساسیت موضوع نخوانسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حملات روز دوشنبه پاکستان بر این ولایت، دست‌کم ۷ تن کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش از این حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن حداقل ۴ تن و زخمی شدن حدود ۷۰ تن در این رویداد را تایید کرده بود.

پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.

بر اساس ادعای حکومت طالبان، قربانیان این حملات غیرنظامیان هستند و در میان زخمی‌ها کودکان، زنان و محصلین پوهنتون سید جمال‌الدین افغانی در کنر شامل‌اند.

رادیو آزادی تا کنون به‌گونهٔ مستقل این ادعاها را تأیید کرده نتوانسته است.

آقای کرزی در پیامی که روز دوشنبه ۷ ثور در شبکه ایکس منتشر کرده، این حملات را بخشی از سیاست پاکستان برای تضعیف پایه‌های آموزش و پیشرفت در افغانستان دانسته و از جامعهٔ جهانی خواسته است در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد.

او همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است که این حملات را محکوم کرده و برای توقف فوری آن اقدام کند.

کار ساخت کارخانه سمنت یتیم‌تاق در ولایت جوزجان امروز دوشنبه آغاز شد

وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید که در این پروژه، ۷۷ شرکت ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر سهم دارند.

این پروژه در مدت ۲ سال تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار تُن سمنت را خواهد داشت.

پس از بسته‌شدن راه‌ها با پاکستان، مردم عام و شرکت‌های ساختمانی از بلند رفتن قیمت سمنت در افغانستان شکایت کرده‌اند.

در مراسم افتتاح کار این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، گفت که با توجه به بسته‌شدن راه‌ها و تحریم‌ها، تلاش می‌کنند صنعت و تولیدات داخلی را تقویت کنند.

براساس گزارش ها، در سالهای گذشته حکومت طالبان، قرارداد های اعمار برخی تاسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات زیادی هم در زمینۀ شفافیت عقد این قرار دادها وجود دارد.

یک نهاد ملل متحد: تا سال ۲۰۶۰ میلادی نیم از جمعیت افغانستان شهر نشین می شود

لوگوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا سال ۲۰۶۰، نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.

این نهاد دوشنبه ۷ ثور در ایکس گفت که روند شهرنشینی در حال افزایش است و باید به فرصتی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی تبدیل شود.

به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند و سیلاب‌های اخیر این نیاز را افزایش داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد جنگ‌های طولانی و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی افزایش شهرنشینی و کمبود مسکن در افغانستان است.

پس از آرامش نسبی، درگیری‌های مرزی در اسپین بولدک آغاز شد

برخی رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده‌اند که شب گذشته در ولسوالی سپین‌بولدک میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری رخ داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، درگیری زمانی آغاز شد که طرف پاکستانی در سپین‌بولدک تیراندازی کرده و یک کودک را کشته است.

در این گزارش‌ها به نقل از مقام‌های امنیتی طالبان ادعا شده که آنان در حملات تلافی‌جویانه، ۶ سرباز پاکستانی را کشته‌اند.

تا کنون منابع رسمی هر دو طرف در این مورد چیزی نگفته‌اند و رادیو آزادی نیز نمی تواند این ادعاها را به‌طور مستقل تأیید کند.

پس از آتش‌بس عید رمضان و سپس گفتگوها در چین، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تا حدی کاهش یافته، اما به‌طور کامل متوقف نشده است.

قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا یک نشست اضطراری درباره ایران برگزار کند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا

رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی به نقل از اکسیوس گزارش داده که قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه ۷ ثور در دیدار با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، درباره بن‌بست به‌وجود‌آمده در مذاکرات و گام‌های احتمالی آینده گفتگو خواهد کرد.

از سوی دیگر، یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه جزئیات پیشنهاد جدید ایران را برای امریکا رسانه‌ای کرده‌اند.

به گفته این منابع، در این پیشنهاد که با میانجی‌گری پاکستان ارائه شده، آمده است که ادامه مذاکرات هسته‌ای در مرحله بعد تنها زمانی ممکن است که ابتدا تنگه هرمز باز شود و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا پایان یابد.

به باور این منابع، قصر سفید این پیشنهاد را دریافت کرده، اما هنوز مشخص نیست که امریکا تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر.

ترامپ روز یکشنبه ۶ ثور در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اشاره کرد که می‌خواهد به محاصره دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.

ترمپ می‌گوید ایران توان ذخیره‌سازی نفت ندارد و زیرساختش حدود سه روز دیگر «منفجر خواهد شد»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران بر اثر محاصره دریایی ایالات متحده در حال از دست دادن توانایی ذخیره‌سازی نفت خود است.

او در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز روز یکشنبه (۶ ثور) گفت که جریان نفت در خط لولۀ ایران نمی‌تواند به دلیل محاصره دریایی در نفتکش‌ها ذخیره شود و طی حدود «سه روز» زیرساخت‌های نفتی ایران «از درون منفجر خواهد شد.»

ترمپ افزود : وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، «دیگر هیچوقت نمی‌توان آن را بازسازی کرد» و اگر بازسازی شود با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده به رغم تمدید آتش‌بس با ایران، محاصرۀ تنگه هرمز را ادامه داده و اردوی ایالات متحده می‌گوید اجازه رفت و آمد نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌ها به بنادر ایران را نمی‌دهد.

با این حال گزارش‌هایی درباره ورود و خروج کشتی‌های مرتبط با ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.

دونالد ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر گفت که اگر ایران بخواهد برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور مذاکره کند، می‌تواند با امریکا تماس بگیرد.

ترمپ در ادامه گفت :«آن‌ها می‌دانند چه چیزهایی باید در توافق باشد. موضوع بسیار ساده است ، آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند؛ در غیر این صورت، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.»

او روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به پاکستان لغو کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی اسلام‌آباد را ترک کرد.

عراقچی عصر روز یکشنبه پس از سفر به عمان دوباره وارد اسلام‌آباد شد و پس از چند ساعت از آنجا به روسیه رفت.

سفیر ایران در مسکو گفته است که قرار است عباس عراقچی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.



گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجۀ طالبان و عربستان

دیدار امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان با فیصل طلق البقمی سفیر عربستان سعودی در کابل

امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجۀ عربستان سعودی در بارۀ روابط دوجانبه تلفنی گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجۀ طالبان در ایکس روز یکشنبه (۶ ثور) نوشت که متقی از تلاش‌های عربستان سعودی برای ثبات در منطقه قدردانی کرده.

این وزارت همچنان نوشته است که وزیر خارجۀ عربستان ، ثبات در منطقه را برای همه مهم خوانده و بر گفت‌وگو و دیپلماسی برای پایان دادن به درگیری‌ها تأکید کرده است.

عربستان سعودی ، حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد ؛ اما از معدود کشورهای است که با این گروه روابط نزدیک دارد.

ریاض در ماه قوس سال گذشته از گفت‌وگو های نمایندگان طالبان و پاکستان میزبانی کرد.

