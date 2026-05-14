قصر سفید اعلام کرد دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار خود درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، باز ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت‌وگو و توافق کردند.

قصر سفید روز پنجشنبه ۲۴ ثور در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف دربارهٔ افزایش دسترسی شرکت‌های امریکایی به بازار چین و افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنایع امریکا گفت‌وگو کردند و شماری از مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی نیز در بخشی از این دیدار حضور داشتند.

در این بیانیه آمده است که دو رهبر همچنین بر ادامهٔ تلاش‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد اولیه تولید فنتانیل به آمریکا و افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین تأکید کردند.

قصر سفید افزود دو کشور همچنین توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند.

بر اساس این بیانیه، شی جین‌پینگ مخالفت چین با «نظامی‌سازی» تنگه هرمز و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و نسبت به خرید بیشتر نفت آمریکا برای کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده ابراز علاقه‌مندی کرد.

قصر سفید همچنین اعلام کرد که امریکا و چین توافق دارند ایران «هرگز» نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

در بیانیه رسمی قصر سفید اشاره‌ای به موضوع تایوان نشده است؛ موضوعی که به‌گزارش رسانه‌های دولتی چین در گفت‌وگوهای رهبران چین و امریکا مطرح شده بود.