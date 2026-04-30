پنجشنبه ۱۰ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۲۹

اوچا: درگیری‌های اخیر طالبان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را بدتر کرده است

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده که درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیم‌تر کرده است.

بر اساس گزارش اخیر اوچا، حملات هوایی و گلوله‌باران در ۲۷ اپریل بر اسعدآباد و بخش‌هایی از کنر، دست‌کم هفت کشته و نزدیک به ۷۹ زخمی برجا گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بوده‌اند.

این حملات به تأسیسات غیرنظامی، از جمله یک مخزن تیل، لیلیه پوهنتون و دیگر اماکن عمومی نیز آسیب رسانده است.

اوچا گفته است که از ماه فبروری تاکنون بیش از صد هزار نفر در شرق و جنوب‌شرق افغانستان بی‌جا شده‌اند و بسیاری از آنان با کمبود سرپناه، غذا و خدمات صحی روبه‌رو هستند.

یک مرد افغان به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله انتحاری سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل مجرم شناخته شد

یک هیئت منصفه فدرال در امریکا روز چهارشنبه یک مرد افغان را به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله انتحاری سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که دست‌کم ۱۷۰ افغان و ۱۳ سرباز امریکایی را کشت، مجرم شناخت.

محمد شریف‌الله، عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان و پاکستان، در ایالت ویرجینیا به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به یک سازمان تروریستی محکوم شد و ممکن تا ۲۰ سال زندانی شود.

سارنوالان گفته‌اند که شریف‌الله مسیر حمله به میدان هوایی کابل را برای عامل انتحاری شناسایی کرده بود؛ حمله‌ای که در میان ازدحام مردم در روزهای پس از تسلط طالبان بر کابل انجام شد.

ایالات متحده در آگست ۲۰۲۱ آخرین نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و به روند پرآشوب تخلیه هزاران افغان پایان داد.

شریف‌الله در مارچ ۲۰۲۵ از پاکستان به امریکا منتقل شد و در محکمه فدرال در الکساندریا محاکمه شد.

مقام‌های امریکایی گفته‌اند که شریف‌الله در چندین حمله داعش خراسان از سال ۲۰۱۶ تا زمان بازداشتش در پاکستان نقش داشته است؛ از جمله حمله انتحاری جون ۲۰۱۶ علیه محافظان نیپالی سفارت کانادا در کابل.

او همچنین متهم است که به مهاجمان حمله سال ۲۰۲۴ بر تالار کروکاس سیتی در نزدیکی مسکو آموزش استفاده از ساح داده است.

سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند

بیست‌ودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواسته‌اند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.

این سناتوران در نامه‌ای روز سه‌شنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار داده‌اند که می‌تواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.

در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بوده‌اند.

سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانت‌آمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شده‌اند.

این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارش‌ها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمی‌دانم، باید بررسی کنم.»

کمیته بین‌المللی نجات: اخراج مهاجران افغان از اروپا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نسبت به اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این روند می‌تواند بحران بشری افغانستان را تشدید کند.

این نهاد روز چهارشنبه ۹ ثور در اعلامیه‌ای گفته که در حالی‌که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی، فقر و کمبود خدمات اساسی روبه‌رو اند، بازگرداندن مهاجران فشار بیشتری بر وضعیت بشری این کشور وارد خواهد کرد.

بر اساس اعلامیه کمیته بین‌الملی نجات، هزاران افغان در اروپا با خطر اخراج مواجه‌اند و بازگشت آنان، به‌ویژه برای زنان و دختران، با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است کمک‌های بشری به افغانستان را افزایش دهد.

بنت: «قانون مبلغین» طالبان در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است

ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق‌ بشر است و به نظر می رسد که تبعیض بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی قائل می‌شود.

بنت ، چهارشنبه شب (۹ثور) در ایکس نوشت: «حقوق‌ بشر از اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت می‌کند»

او افزوده که در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.

وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه (۸ ثور) گفت که هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده که براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشد.»

هشدار از احتمال باران شدید و سیل در 9 ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدان‌وردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.

حمله با چاقو؛ دو مرد یهودی در شمال لندن زخمی شدند

در حملۀ مردی با چاقو به عابران در محله گولدرز گرین در شمال لندن، دو مرد یهودی زخمی شدند.

این دو تن یکی ۷۶ و دیگری ۳۴ ساله در شفاخانه در وضعیت ثابت قرار دارند.

پولیس گفته است که یک مرد ۴۵ ساله که تلاش کرد با چاقو به مأموران پولیس نیز حمله کند دستگیر شده است.

مارک رولی یک مقام پولیس گفت که مهاجم مظنون «سابقۀ خشونت جدی و مشکلات سلامت روان» دارد.

کنر؛ باشندگان از حملات تازه پاکستان گزارش می‌دهند

برخی باشندگان ولایت کنر مدعی‌اند که نیروهای پاکستانی بار دیگر بر این ولایت حملات راکتی انجام داده‌اند.

این باشندگان به رادیو آزادی گفتند که این حملات روز سه‌شنبه ۸ ثور حوالی ساعت سه‌ونیم بعد از چاشت در مناطق داګ و شونگره مربوط ولسوالی چپه‌دره آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته است.

بر اساس ادعای آنان، در نتیجهٔ این حملات، یک تن کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند. همچنان، ده‌ها تن مجبور شده‌اند خانه‌های خود را ترک کنند.

حکومت طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

بخش‌هایی از ولایت کنر، به‌شمول مرکز آن اسعدآباد، روز دوشنبه نیز شاهد بمباران بود که پس از آن حکومت طالبان در کابل در اعتراض به این حملات، شارژدافیر پاکستان را احضار کرده و یادداشت اعتراضی به او سپرد.

حکومت طالبان شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرد

حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را به‌شدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بین‌المللی و یک اقدام تحریک‌آمیز می‌داند.

ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسی‌های فوری، مستقل و همه‌جانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است

این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.

وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گویدکه پس از سه سال تحقیقات در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» ۱۲ چاه نفت حفر شده است.

این وزارت با نشر ویدیویی، روز سه شنبه(۸ ثور) در اعلامیۀ‌ ادعا کرد که از جملۀ این ۱۲ چاه، عملاً استخراج نفت از پنج آن آغاز شده و سایر چاه‌ها نیز به‌زودی برای استخراج آماده خواهند شد.

روند استخراج این چاه های نفت توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان افتتاح شد.

اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نگفته که بطور دقیق حوزۀ نفتی «دریای زمرد» در شمال افغانستان شامل کدام مناطق است و استخراج از این چاه های نفت توسط کی و به چه پیمانه صورت می گیرد.

این ادعا در حالی صورت گرفته که در زمینۀ عقد قرار داده‌های استخراج معادن از سوی حکومت طالبان در افغانستان شفافیت وجود ندارد و بر اساس گزارش ها استخراج از معادن افغانستان به گونۀ غیر مسلکی و بی رویه صورت می گیرد.

