خبر ها
بنت: «قانون مبلغین» طالبان در تضاد با قوانین بینالمللی و حقوق بشر است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است و به نظر می رسد که تبعیض بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی قائل میشود.
بنت ، چهارشنبه شب (۹ثور) در ایکس نوشت: «حقوق بشر از اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت میکند»
او افزوده که در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.
وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه (۸ ثور) گفت که هبتالله آخوندزاده رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده که براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفیمذهب باشد.»
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
هشدار از احتمال باران شدید و سیل در 9 ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدانوردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.
ترمپ میگوید محاصره دریایی تا زمان رسیدن به توافق درباره برنامه هستهای ایران ادامه خواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که قصد دارد ایران را تحت محاصرۀ دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت ایران با توافقی برای برطرف کردن نگرانیهای امریکا دربارهٔ برنامه هستهای خود موافقت کند.
ترمپ روز چهارشنبه ( ۹ ثور) در یک گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است ، اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد و نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
او پیشنهاد مطرح شده توسط ایران را رد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد موکول گردد.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آنها میخواهند به توافق برسند. نمیخواهند او محاصره را ادامه دهد.
در آغاز این هفته گزارش شد که ایران از طریق پاکستان پیشنهادی برای باز شدن تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی ایران توسط اردوی امریکا ارائه داده و خواسته است که مذاکره درباره برنامه هستهای در مرحله بعد انجام شود.
این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که دونالد ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرد.
پنتاگون: هزینهٔ جنگ امریکا با ایران به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است
یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که هزینهٔ جنگ این کشور با ایران تاکنون به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است، رقمی که نخستین برآورد رسمی از هزینههای این درگیری بهشمار میرود.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، جولز هرست، که در حال حاضر وظایف مدیر مالی پنتاگون را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ( ۹ ثور ) به قانونگذاران در کمیتهٔ نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت که بخش عمدهٔ این هزینه صرف مهمات شده است.
ایالات متحده از نهم حوت حملات خود علیه ایران را آغاز کرد و در حال حاضر دو طرف یک آتشبس شکننده را حفظ کردهاند.
حمله با چاقو؛ دو مرد یهودی در شمال لندن زخمی شدند
در حملۀ مردی با چاقو به عابران در محله گولدرز گرین در شمال لندن، دو مرد یهودی زخمی شدند.
این دو تن یکی ۷۶ و دیگری ۳۴ ساله در شفاخانه در وضعیت ثابت قرار دارند.
پولیس گفته است که یک مرد ۴۵ ساله که تلاش کرد با چاقو به مأموران پولیس نیز حمله کند دستگیر شده است.
مارک رولی یک مقام پولیس گفت که مهاجم مظنون «سابقۀ خشونت جدی و مشکلات سلامت روان» دارد.
سازمان ملل: ایران از آغاز حملات اسرائیل و امریکا دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده است
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، ایران دستکم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
به گفتهٔ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمانی که حملات امریکا و اسرائیل در در ایران آغاز شد، "دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف، و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند".
این نهاد همچنین در بیانیهای افزود: «همچنان تخمین زده میشود که از ماه حوت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند."
پیشتر، سازمان عفو بینالملل هشدار داده بود که غیرنظامیان در ایران همچنان با «خطر دوگانهٔ» جنگ و سرکوب مواجهاند.
گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا به پرسشهای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ میدهد
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا امروز ۹ ثور به کانگرس میرود تا به پرسشهای اعضای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ دهد.
این نخستین بار از زمان آغاز این جنگ است که پیت هیگست به پرسشهای اعضای کانگرس پاسخ میدهد. قرار است آقای هیگست همچنان دربارهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دالری رئیسجمهور دونالد ترمپ برای اعضای مجلس نمایندگان توضیحات ارائه کند.
در کانگرس، نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش از این از اطلاعات دریافتشده دربارهٔ جنگ ایران ابراز نارضایتی کردهاند، از همین رو انتظار میرود که از آقای هیگست پرسشهای جدی مطرح شود.
کنر؛ باشندگان از حملات تازه پاکستان گزارش میدهند
برخی باشندگان ولایت کنر مدعیاند که نیروهای پاکستانی بار دیگر بر این ولایت حملات راکتی انجام دادهاند.
این باشندگان به رادیو آزادی گفتند که این حملات روز سهشنبه ۸ ثور حوالی ساعت سهونیم بعد از چاشت در مناطق داګ و شونگره مربوط ولسوالی چپهدره آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته است.
بر اساس ادعای آنان، در نتیجهٔ این حملات، یک تن کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند. همچنان، دهها تن مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند.
حکومت طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتهاند.
بخشهایی از ولایت کنر، بهشمول مرکز آن اسعدآباد، روز دوشنبه نیز شاهد بمباران بود که پس از آن حکومت طالبان در کابل در اعتراض به این حملات، شارژدافیر پاکستان را احضار کرده و یادداشت اعتراضی به او سپرد.
وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست
وزارت انرژی قزاقستان چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به خروج از سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) غور نمیکند.
این کشور آسیای میانه یک روز پس از آن، این اظهارات را مطرح کرد که امارات متحدهٔ عربی گفته بود در میان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، احتمال خروج از اوپک را بررسی میکند.
اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد و اکنون شمار اعضای آن، به شمول امارات متحدهٔ عربی، به دوازده کشور میرسد.
فیفا: تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه حضور در مسابقات رسمی را یافت
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) اعلام کرده است که به تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه خواهد داد در رقابتهای رسمی بین المللی شرکت کنند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز سهشنبه ۸ ثور اعلام کرد که فدراسیون فیفا با تصویب یک تغییر در مقررات خود زمینه را برای تیم فوتبال زنان افغانستان مساعد ساخته که بتواند به نمایندگی از کشور خود در رقابتهای بینالمللی بازی کند و فیفا از اعضای این تیم حمایت خواهد کرد.
فیفا میگوید این یک تصمیم تاریخی است و هدف آن این است که اطمینان حاصل شود بازیکنانی که به دلیل شرایط خاص خارج از کنترلشان نمیتوانند بازی کنند، از رقابتهای بینالمللی محروم نشوند.
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در هیچ مسابقه رسمی بین المللی هنوز شرکت نکرده است.
بر اساس مقررات فیفا، پیش از این، این تیم باید از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت اداره طالبان است، معرفی میشد.
پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، پس از برگشت طالبان به قدرت، در کنار محدودیتهای دیگر، زنان از ورزش هم منع شدند.
این محدودیت ها باعث شد که شماری زیادی از ورزشکاران زن، افغانستان را ترک کردند.