کمیته بینالمللی نجات: اخراج مهاجران افغان از اروپا بحران بشری افغانستان را تشدید میکند
کمیته بینالمللی نجات (IRC) نسبت به اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این روند میتواند بحران بشری افغانستان را تشدید کند.
این نهاد روز چهارشنبه ۹ ثور در اعلامیهای گفته که در حالیکه میلیونها نفر در افغانستان با گرسنگی، فقر و کمبود خدمات اساسی روبهرو اند، بازگرداندن مهاجران فشار بیشتری بر وضعیت بشری این کشور وارد خواهد کرد.
بر اساس اعلامیه کمیته بینالملی نجات، هزاران افغان در اروپا با خطر اخراج مواجهاند و بازگشت آنان، بهویژه برای زنان و دختران، با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است کمکهای بشری به افغانستان را افزایش دهد.
ترمپ از تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک استقبال کرد
دونالد ترمپ از تصمیم امارات متحدۀ عربی برای کنارهگیری از اوپک استقبال کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده در یک نشست خبری گفت «بهنظرم عالی است. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحدۀ عربی خیلی باهوش است و احتمالاً خواسته راه خودش را برود».
امارات متحده عربی روز سهشنبه از تصمیمش برای خروج از اوپک و اوپک پلاس از روز جمعۀ همینهفته خبر داد.
این موضوع برای کارشناسان غیر منتظره نبود؛ چراکه ظرفیت تولید نفت امارات، بیشتر از میزانی است که بر اساس مقررات اوپک به این کشور تخصیص داده شده است.
دونالد ترامپ اشاره کرد که تصمیم امارات احتمالاً برای اوپک دردسرساز خواهد بود.
در پی اعلام تصمیم امارات، بهای نفت موقتاً تا حدی کاهش پیدا کرده بود؛ تحولی که البته دیری نپایید. بنبست مذاکرات ایران و آمریکا و بخصوص اعلام تصمیم تازۀ دونالد ترمپ برای ادامۀ محاصره بنادر ایران، باعث جهش مجدد و قابل توجه قیمت نفت شد.
سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند
بیستودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواستهاند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.
این سناتوران در نامهای روز سهشنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار دادهاند که میتواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.
در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بودهاند.
سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانتآمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شدهاند.
این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارشها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمیدانم، باید بررسی کنم.»
بنت: «قانون مبلغین» طالبان در تضاد با قوانین بینالمللی و حقوق بشر است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است و به نظر می رسد که تبعیض بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی قائل میشود.
بنت ، چهارشنبه شب (۹ثور) در ایکس نوشت: «حقوق بشر از اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت میکند»
او افزوده که در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.
وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه (۸ ثور) گفت که هبتالله آخوندزاده رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده که براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفیمذهب باشد.»
هشدار از احتمال باران شدید و سیل در 9 ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدانوردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.
ترمپ میگوید محاصره دریایی تا زمان رسیدن به توافق درباره برنامه هستهای ایران ادامه خواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که قصد دارد ایران را تحت محاصرۀ دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت ایران با توافقی برای برطرف کردن نگرانیهای امریکا دربارهٔ برنامه هستهای خود موافقت کند.
ترمپ روز چهارشنبه ( ۹ ثور) در یک گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است ، اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد و نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
او پیشنهاد مطرح شده توسط ایران را رد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد موکول گردد.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آنها میخواهند به توافق برسند. نمیخواهند او محاصره را ادامه دهد.
در آغاز این هفته گزارش شد که ایران از طریق پاکستان پیشنهادی برای باز شدن تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی ایران توسط اردوی امریکا ارائه داده و خواسته است که مذاکره درباره برنامه هستهای در مرحله بعد انجام شود.
این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که دونالد ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرد.
پنتاگون: هزینهٔ جنگ امریکا با ایران به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است
یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که هزینهٔ جنگ این کشور با ایران تاکنون به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است، رقمی که نخستین برآورد رسمی از هزینههای این درگیری بهشمار میرود.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، جولز هرست، که در حال حاضر وظایف مدیر مالی پنتاگون را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ( ۹ ثور ) به قانونگذاران در کمیتهٔ نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت که بخش عمدهٔ این هزینه صرف مهمات شده است.
ایالات متحده از نهم حوت حملات خود علیه ایران را آغاز کرد و در حال حاضر دو طرف یک آتشبس شکننده را حفظ کردهاند.
حمله با چاقو؛ دو مرد یهودی در شمال لندن زخمی شدند
در حملۀ مردی با چاقو به عابران در محله گولدرز گرین در شمال لندن، دو مرد یهودی زخمی شدند.
این دو تن یکی ۷۶ و دیگری ۳۴ ساله در شفاخانه در وضعیت ثابت قرار دارند.
پولیس گفته است که یک مرد ۴۵ ساله که تلاش کرد با چاقو به مأموران پولیس نیز حمله کند دستگیر شده است.
مارک رولی یک مقام پولیس گفت که مهاجم مظنون «سابقۀ خشونت جدی و مشکلات سلامت روان» دارد.
سازمان ملل: ایران از آغاز حملات اسرائیل و امریکا دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده است
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، ایران دستکم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
به گفتهٔ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمانی که حملات امریکا و اسرائیل در در ایران آغاز شد، "دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف، و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند".
این نهاد همچنین در بیانیهای افزود: «همچنان تخمین زده میشود که از ماه حوت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند."
پیشتر، سازمان عفو بینالملل هشدار داده بود که غیرنظامیان در ایران همچنان با «خطر دوگانهٔ» جنگ و سرکوب مواجهاند.
گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا به پرسشهای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ میدهد
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا امروز ۹ ثور به کانگرس میرود تا به پرسشهای اعضای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ دهد.
این نخستین بار از زمان آغاز این جنگ است که پیت هیگست به پرسشهای اعضای کانگرس پاسخ میدهد. قرار است آقای هیگست همچنان دربارهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دالری رئیسجمهور دونالد ترمپ برای اعضای مجلس نمایندگان توضیحات ارائه کند.
در کانگرس، نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش از این از اطلاعات دریافتشده دربارهٔ جنگ ایران ابراز نارضایتی کردهاند، از همین رو انتظار میرود که از آقای هیگست پرسشهای جدی مطرح شود.