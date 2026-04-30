ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدان‌وردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.