جمعه ۱۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۰۳

جهان

ترامپ از پیشرفت مذاکرات با ایران سخن گفت؛ تهران آن را رد می‌کند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصر سفید در واشنگتن

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنج‌شنبه ۱۰ ثور گفت که تنها خودش و چند نفر دیگر از روند مذاکرات با ایران آگاهی دارند.

در هفته‌های اخیر، ترمپ و دیگر مقام‌های امریکایی از ادامهٔ مذاکرات با ایران و تلاش‌های این کشور برای رسیدن به توافق سخن گفته‌اند، اما تهران این موضوع را رد کرده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجهٔ ایران می‌گوید که پاکستان میانجی اصلی در گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته که کشورهای زیادی می‌خواهند در حل این مسئله کمک کنند، اما پاکستان همچنان میانجی اصلی میان دو طرف است.

او همچنین افزوده که نباید انتظار داشت که مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد و به باور او چنین انتظاری معقول نیست.

دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.


حمله اوکراین به پالایشگاه نفت در توآپسه روسیه

نیروهای اوکراینی روز جمعه بار دیگر بر پالایشگاه نفت در شهر بندری توآپسه در بحیره سیاه روسیه حمله کردند.

یک روز پیش از آن نیز اوکراین تأسیسات نفتی روسیه را در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری از مرزهای خود، با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار داده بود.

این حمله تازه‌ترین مورد از سلسله حملات دوربرد کی‌یف بر زیرساخت‌های انرژی روسیه به‌شمار می‌رود.

مقامات منطقه کراسنودار صبح روز جمعه ۱۱ ثور در تلگرام اعلام کردند که در نتیجه حملهٔ طیاره‌های بدون سرنشین کی‌یف در توآپسه، در ساحهٔ ترمینال بندر آتش‌سوزی رخ داده است.

مقامات افزودند که تیم‌های اضطراری در محل رویداد مصروف کار اند که شامل حدود ۱۳۰ آتش‌نشان و ۴۱ وسیلهٔ امدادی هستند.

روز گذشته کانال‌های تلگرامی روسیه و اوکراین به نقل از باشندگان محل گزارش دادند که در جریان شب، در نزدیکی تأسیسات پایپ‌لاین نفت در اطراف شهر پرم انفجارهایی رخ داده است.

مقامات امنیتی اوکراین مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته‌اند که پالایشگاه اصلی نفت در شهر پرم را هدف قرار داده‌اند.

وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان می‌روند

وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان می‌روند و در آنجا یک توافق جدید را در مورد اخراج مهاجران افغان امضا خواهند کرد.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است روز پنج‌شنبه ماینل رایزینگر وزیر امور خارجهٔ و گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش به ازبکستان سفر کنند و با مقام‌های ازبکستان در مورد افغان‌هایی گفتگو کنند که درخواست پناهندگی‌‌آنها در اتریش رد شده است. اتریش می‌خواهد این افغان‌ها را از طریق ازبکستان به افغانستان بازگرداند.

حکومت اتریش این اقدام را «سیاست مهاجرت منظم» نامیده ، اما شماری از نهادهای حقوق بشری در مورد پیامدهای انسانی این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حیث بخشی از تلاش‌های گسترده‌ برای مهار ساختن مهاجرت‌های غیرقانونی، در تلاش تامین مشارکت‌هایی خارج از این اتحادیه، برای مدیریت اخراج مهاجرین و ایجاد«مراکز بازگشت» برای افرادی هستند که تقاضای های پناهجوی آنها ردشده است.

دنمارک، اتریش، یونان، جرمنی و هالند در ماه مارچ اعلام کردند که برنامه‌ریزی و هماهنگی تطبیق این طرح را پیش خواهند برد.

قصر سفید از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران خودداری کرد

قصر سفید روز جمعه(۱۱ ثور) از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران برای پایان جنگ خودداری کرده، فقط گفت که بحث ها ادامه دارد.

خبرگزاری فرانسپرس از قول آنا کیلی معاون سخنگوی قصر سفید گفته که «جزئیات بحث‌های دیپلوماتیک خصوصی را افشا نمی‌کنند. ».

خانم کیلی گفت که رئیس جمهور ترمپ واضح ساخته که ایران هرگز به سلاح هسته یی دست نخواهد یافت و این گفتگوها برای تامین امنیت ملی امریکا در کوتاه مدت و درازمدت انجام می شود.

ایران متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را، تحویل داده است

"ایرنا"خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که ایران متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را شام پنج‌شنبه به پاکستان به حیث میانجی مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا، تحویل داده است.

براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت اکسیوس نیز با تایید تحویلدهی طرح مذاکراتی ایران به پاکستان از قول یک منبع در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که این متن واکنش تهران به آخرین اصلاحات امریکا در مورد توافق برای پایان دادن به جنگ است.

پیش از این دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، طرح پیشنهادی سابق ایران در مورد توافق روی پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، بدون صحبت درمورد مسائل هسته‌ای را رد کرده بود.

پس از آن گفته شد که قرار است ایران متن پیشنهادی تازه‌ای را ارائه کند.

مقام‌های ایران در روزهای اخیر گفته‌اند که پیش از تضمین کامل در مورد توقف جنگ، حاضر به گفت‌وگو درمورد مسائل هسته‌ای به شمول غنی‌سازی یوارنیوم و تحویلدهی یورانیوم‌های غنی شده، نیستند.

رئیس جمهور زلنسکی می گوید که در حال راه‌اندازی «اصلاحات نظامی» است

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که در حال راه‌اندازی «اصلاحات نظامی» است.

رئیس‌جمهور زلنسکی روز جمعه(۱۱ ثور) اعلام کرد که برنامه‌هایی برای افزایش معاش نظامیان، تقویت سیستم قراردادها و بررسی رخصت تدریجی کسانی که مدت طولانی در خدمت بوده‌اند، روی دست گرفته شده است.

زلنسکی در شبکۀ تلگرام نوشته که« این اصلاحات، در ماه جون، آغاز خواهد شد و نخستین نتایج آن به‌ویژه در بخش حمایت مالی از عساکر، خوردضابطان و قوماندانان نیروهای دفاعی اوکراین، باید در ماه جون به دست آید.»

این در حالیست که تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

گوترش: بسته ماندن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه می‌کند

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نسبت به تشدید تأثیرات اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگۀ هرمز به دلیل جنگ ایران، هشدار داد و گفت انسداد این آبراه حیاتی «اقتصاد جهان را خفه می‌کند.»

او روز پنجشنبه (۱۰ ثور) همچنان گفت که ادامۀ تنش‌ها در شرق میانه می‌تواند ۴۵ میلیون نفر را به‌دلیل کمبود کود کیمیایی و کاهش تولید محصولات زراعتی در معرض قحطی شدید قرار دهد.

گوترش افزود که حتی اگر محدودیت‌ها امروز برداشته شوند، «بازسازی زنجیره‌های تأمین ماه‌ها طول خواهد کشید و باعث طولانی شدن کاهش تولید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»

پس از آغاز حملات اسرائیل و امریکا به ایران در ۲۸ فبروری ، ایران تنگۀ هرمز را به روی رفت و آمد کشتی ها مسدود کرد.

جهش قیمت نفت به ۱۲۶ دالر در هر بشکه در پی طرح احتمال طولانی شدن محاصره بنادر ایران

قیمت نفت، پس از آن‌که رئیس‌جمهور امریکا خبر داد محاصره دریایی ایران تا زمان رسیدن به توافق می‌تواند ادامه یابد، در جهشی کم‌سابقه به ۱۲۶ دالر در هر بشکه رسید.

این بالاترین رقم برای قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.

در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت دریای شمال از ۱۲۰ دالر فراتر رفت و در زمانی محدود به ۱۳۹ دالر هم رسید.

حال پس از دو ماه از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، روز چهارشنبه، ۹ ثور، با اعلام خبر احتمال طولانی شدن محاصره دریایی ایران از سوی دونالد ترمپ، نفت برنت دریای شمال که در بازار به عنوان استاندارد استفاده می‌شود در عرض ۲۴ ساعت ۱۳ درصد افزایش یافت.

ترمپ از تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک استقبال کرد

دونالد ترمپ از تصمیم امارات متحدۀ عربی برای کناره‌گیری از اوپک استقبال کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در یک نشست خبری گفت «به‌نظرم عالی است. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحدۀ‌ عربی خیلی باهوش است و احتمالاً خواسته راه خودش را برود».

امارات متحده عربی روز سه‌شنبه از تصمیمش برای خروج از اوپک و اوپک پلاس از روز جمعۀ همین‌هفته خبر داد.

این موضوع برای کارشناسان غیر منتظره نبود؛ چراکه ظرفیت تولید نفت امارات، بیشتر از میزانی است که بر اساس مقررات اوپک به این کشور تخصیص داده شده است.

دونالد ترامپ اشاره کرد که تصمیم امارات احتمالاً برای اوپک دردسرساز خواهد بود.

در پی اعلام تصمیم امارات، بهای نفت موقتاً تا حدی کاهش پیدا کرده بود؛ تحولی که البته دیری نپایید. بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا و بخصوص اعلام تصمیم تازۀ دونالد ترمپ برای ادامۀ محاصره بنادر ایران، باعث جهش مجدد و قابل توجه قیمت نفت شد.

سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند

بیست‌ودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواسته‌اند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.

این سناتوران در نامه‌ای روز سه‌شنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار داده‌اند که می‌تواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.

در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بوده‌اند.

سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانت‌آمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شده‌اند.

این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارش‌ها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمی‌دانم، باید بررسی کنم.»

