مقامات پاکستانی ادعا کرده‌اند که نیروهای طالبان از افغانستان، افراد ملکی را در منطقه باجوړ ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار داده‌اند که در نتیجه آن حداقل ۹ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

عطالله تارړ وزیر اطلاعات پاکستان، ناوقت روز جمعه(۱۲ ثور) در شبکۀ اکس نوشته که زنان و کودکان نیز در میان کشته‌شدگان شامل اند. به گفته او روز پنجشنبه در منطقۀ قبایلی باجور، در اثر «حمله بی‌پروایانه و کور» از سوی نیروهای سرحدی افغانستان، ۱۲ تن زخمی شده‌اند.

وزیر اطلاعات پاکستان افزوده که روز جمعه نیز سه فردملکی که مشغول بازی کریکت بودند، در حمله یک طیارۀ بی‌پیلوت زخمی شدند. وی این حمله را «آشکار و بی‌شرمانه» خوانده، مسئولیت آن را به تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) نسبت داده است.

اسلام‌آباد، تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) را «فتنه الخوارج» می‌نامد و ادعا می‌کند که این گروه از حمایت کابل برخوردار است.

تا اکنون کابل در مورد این اتهامات تازه اسلام‌آباد چیزی نگفته، اما پیش از این همچو ادعاها را رد کرده بود.

از سوی دیگر، در آغاز همین هفته، افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حملات راکتی از سوی پاکستان بر برخی مناطق ولایت کنر، حداقل ۴ فردملکی کشته و حدود ۷۰ تن دیگر که ۳۰ محصل نیز شامل آنها اند، زخمی شده‌اند.

کابل گفته بود که در این حملات خانه‌های مردم و پوهنتون سیدجمال الدین افغان در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر نیز آسیب دیده‌است.