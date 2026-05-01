حمله اوکراین به پالایشگاه نفت در توآپسه روسیه

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنج‌شنبه ۱۰ ثور گفت که تنها خودش و چند نفر دیگر از روند مذاکرات با ایران آگاهی دارند.

در هفته‌های اخیر، ترمپ و دیگر مقام‌های امریکایی از ادامهٔ مذاکرات با ایران و تلاش‌های این کشور برای رسیدن به توافق سخن گفته‌اند، اما تهران این موضوع را رد کرده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجهٔ ایران می‌گوید که پاکستان میانجی اصلی در گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته که کشورهای زیادی می‌خواهند در حل این مسئله کمک کنند، اما پاکستان همچنان میانجی اصلی میان دو طرف است.

او همچنین افزوده که نباید انتظار داشت که مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد و به باور او چنین انتظاری معقول نیست.

دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.



