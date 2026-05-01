وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان می‌روند و در آنجا یک توافق جدید را در مورد اخراج مهاجران افغان امضا خواهند کرد.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است روز پنج‌شنبه ماینل رایزینگر وزیر امور خارجهٔ و گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش به ازبکستان سفر کنند و با مقام‌های ازبکستان در مورد افغان‌هایی گفتگو کنند که درخواست پناهندگی‌‌آنها در اتریش رد شده است. اتریش می‌خواهد این افغان‌ها را از طریق ازبکستان به افغانستان بازگرداند.

حکومت اتریش این اقدام را «سیاست مهاجرت منظم» نامیده ، اما شماری از نهادهای حقوق بشری در مورد پیامدهای انسانی این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حیث بخشی از تلاش‌های گسترده‌ برای مهار ساختن مهاجرت‌های غیرقانونی، در تلاش تامین مشارکت‌هایی خارج از این اتحادیه، برای مدیریت اخراج مهاجرین و ایجاد«مراکز بازگشت» برای افرادی هستند که تقاضای های پناهجوی آنها ردشده است.

دنمارک، اتریش، یونان، جرمنی و هالند در ماه مارچ اعلام کردند که برنامه‌ریزی و هماهنگی تطبیق این طرح را پیش خواهند برد.