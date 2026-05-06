جهان
مطیعالله ویسا برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد
مطیعالله ویسا فعال عرصۀ آموزش دختران در افغانستان، برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد.
هژده هزار وهفتصدوهشت(۱۸۷۰۸) جوان از ۷۵ کشور برای انتخاب مطیعالله ویسا به حیث برندۀ هشتمین دور این جایزه رای دادند.
مطیعالله ویسا، فعال آموزش دختران، جایزۀ بخش «خلاقیت و مشارکت» شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، را نیز دریافت کرده است.
جایزه لیبرته(آزادی) هر ساله توسط جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله به افراد یا سازمانهایی که برای آزادی مبارزه میکنند، اهدا میشود.
مطیعالله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی حکومت طالبان دستگیر شد و ماه ها را در زندان سپری کرد و طالبان او را به «فعالیتهای ضد دولتی» متهم کردند، او همۀ اتهامات وارده را رد کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش در افغانستان محروم شدهاند.
دو مقام اتریشی در بارۀ تسهیل روند اخراج مهاجران با ازبکستان توافقنامۀ امضا می کنند
انتظار می رود که وزیران خارجۀ و داخلۀ اتریش فردا پنجشنبه (۱۷ ثور) با ازبکستان توافقنامۀ را در خصوص تسهیل اخراج مهاجران از جمله شهروندان افغانستان امضا کنند.
حکومت اتریش در نظر دارد که شماری از افغانها را از آن کشور از طریق ازبکستان به افغانستان برگرداند.
وزیر خارجۀ اتریش گفته است که توافق با ازبکستان زمینه را برای اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از «پالیسی ثابت وعادلانۀ پناهندگی» فراهم می کند.
حکومت اتریش این تلاش را «سیاست مهاجرت منظم» می نامد ؛ اما شماری از سازمانهای حقوق بشری از پیامدهای بشردوستانۀ این اقدام ابراز نگرانی کردهاند.
حملات روسیه در اوکراین ۲۲ کشته بر جای گذاشت
در حملات روسیه به اوکراین دستکم ۲۲ نفر کشته شدهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های اوکراینی گزارش داده است که در این حملات ، ۱۲ تن در زاپروژیا کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند.
بر اساس گزارش ، ۵ تن دیگر در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین و ۵ تن هم در منطقه پولتاوا ، جان باخته اند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی کرده که شمار تلفات شاید افزایش یابد.
این حملات روز سه شنبه (۱۵ثور) ساعاتی پس از آغاز آتش بس صورت گرفته است.
کییف پیشنهاد کرده است که آتش بس از نیمۀ سه شنبه شب نافذ شود. پیش از این مسکو اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از ۱۸ تا ۱۹ ثور آتشبس اعلام شده است.
این روز هایی است که پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ، با رژۀ نظامی تجلیل می شود.
امارات مدعی حملات راکتی و پهپادی جدید از سوی ایران شد
امارات متحده عربی عصر سهشنبه (۱۵ثور) مدعی شد که بار دیگر مورد حملهٔ راکتی و پهپادی ایران قرار گرفته است.
وزارت دفاع امارات در بیانیهای در شبکهٔ ایکس اعلام کرد: «سیستم های دفاع هوایی این کشور بهطور فعال با تهدیدهای راکتی و پهپادی درگیر هستند»، و افزود «منشاء این تهدیدها ایران است.»
در همین حال ، گزارش شده که زنگ خطر در دوبی به صدا در آمده است.
امارات متحدۀ عربی روز دوشنبه از رهگیری «سه راکت شلیکشده از سوی ایران» و سقوط راکت چهارم در دریا خبر داده بود.
از سوی دیگر، اعلام شد که حملهٔ پهپادی منتسب به ایران در روز دوشنبه منجر به آتشسوزی در یک منطقه صنعتی نفتی فجیره شده که دستکم سه زخمی برجای گذاشت.
این حملات که ایران دست داشتن در آنها را تکذیب میکند، با محکومیتهای بینالمللی روبهرو شد.
درخشش ستارهها در نیویارک؛ برگزاری مراسم «مت گالا»
ستارههای سرشناس فلم، موسیقی و دنیای فیشن شب گذشته در نیویارک گردهم آمدند و در مراسم موسوم به «مت گالا» نمایش باشکوهی از لباسهای مجلل را برگزار کردند.
مراسم «مت گالا» هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار میشود و در آن چهرههای مشهور با پوشیدن لباسهای خاص و مجلل، تازهترین ترند های فیشن و مُد را به نمایش میگذارند.
در میان ستارههای امسال، ایشا امبانی، دختر ثروتمندترین مرد هند، با استفاده از جواهر قیمتی به ارزش میلیونها دالر توجه همه را به خود جلب کرد. او گفته است که این جواهر متعلق به مادرش میباشد.
یکی از مقررات «مت گالا» ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه و گرفتن سلفی در داخل سالن است.
روسیه و اوکراین آتشبس یکجانبه و جداگانه اعلام کردند
با اعلام آتشبس یکجانبه دو روزه از سوی روسیه، اوکراین نیز در تاریخی متفاوت از آنچه مسکو گفته بود، آتشبس اعلام کرد.
وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد: "بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین، فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه، در تاریخهای ۸ و ۹ ماه می آتشبس اعلام شده است."
این آتشبس از سوی روسیه به مناسبت «روز پیروزی» در جنگ جهانی دوم اعلام شده است. روسیه هر سال این روز را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ گرامی میدارد.
اوکراین نیز در واکنش، امروز اعلام کرد که آتشبس را در روزهای ۵ و ۶ ماه می اجرا میکند.
اندکی پس از این اعلام، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که برقراری آتشبس برای برگزاری این جشن از سوی مسکو «جدی نیست» و افزود روسیه از این میترسد که پهپادهای اوکراینی "بر فراز میدان سرخ به پرواز درآیند".
اعلام دو تاریخ متفاوت برای آتشبس میان روسیه و اوکراین در حالی صورت میگیرد که تلاشهای دیپلماتیک به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ با تأخیر مواجه شده است، زیرا واشنگتن تمرکز خود را بر درگیریهای شرق میانه معطوف کرده است.
عراقچی از امارات متحده عربی خواست از «راهحل نظامی» علیه ایران خودداری کند
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پیامی تازه از امارات متحدهٔ عربی خواست به «راهکار نظامی» علیه جمهوری اسلامی روی نیاورد.
او در پیامی در شبکه ایکس سه شنبه ۱۵ ثور، با بیان اینکه به باور او در قبال بحران جاری "هیچ راهحل نظامی وجود ندارد." نوشت: "در حالی که گفتوگوها با تلاشهای صادقانه پاکستان در حال پیشرفت است، ایالات متحده باید مراقب باشد که دوباره فریب نخورد و در مشکل نیفتد. امارات متحده عربی نیز باید همینگونه هوشیار باشد."
عراقچی این اظهارات را پس از آن مطرح میکند که روز دوشنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی از رهگیری سه موشک شلیکشده از سوی ایران خبر داد.
این نخستین بار است که پس از تمدید آتشبس میان ایران و ایالات متحده، ایران به سوی امارات متحده عربی موشک شلیک میکند.
این حملات تازه ایران واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
یک عالم دینی پاکستان از سوی افراد مسلح کشته شد
شیخ محمد ادریس، یکی از علمای برجسته دینی پاکستان، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.
براساس گزارش رسانههای پاکستانی این عالم دین صبح امروز سهشنبه ۱۵ ثور، در منطقه چارسده ایالت خیبرپختونخوا هدف تیراندازی قرار گرفت.
گفته شده که تیراندازی توسط دو فرد موتورسایکلسوار زمانی انجام شده که شیخ محمد ادریس در حال رفتن به مدرسهاش بود.
براساس گزارشها، شیخ محمد ادریس در روزهای اخیر از اردوی پاکستان و عاصم منیر لوی درستیز این کشور حمایت کرده بود.
گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از کشته شدن او ابراز اندوه کرده و او را "استاد هزاران مجاهد در دارالعلوم حقانیه اکوړه ختک" خوانده است.
همچنین، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در یک اعلامیه نسبت به کشته شدن او ابراز تأسف کرده است.
در این اعلامیه، قتل او محکوم و آن "کار دشمنان اسلام و علما" توصیف شده است.
تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
یک طیاره بی پیلوت در چند کیلومتری کریملین اصابت کرد
در حالیکه مقامهای اوکراینی اعلام کردند که یک حمله موشکی روسیه شش نفر را در منطقه شرقی خارکیف کشته و شمار زیادی دیگر را زخمی کرده است، شاروال مسکو گفته که یک طیاره بی سرنشین به یک ساختمان در چند کیلومتری کریملین اصابت کرده است.
این حملات یک روز پس از آن رخ داد که کییف اعلام کرد یک مرکز مهم صادرات نفت در بحیره بالتیک و دو کشتی را هدف قرار داده است.
به گفته سرگئی سوبیانین شاروال مسکو در حمله به این برج مسکونی که صبح روز دوشنبه ۱۴ ماه ثور صورت گرفته به کسی آسیب نرسیده است.
مقامات اوکراین تا هنوز دراین مورد ابراز نظر نکرده اند.
این حادثه در حالی رخ داده که قرار است روسیه تا چهار روز دیگر مراسمی را در نزدیکی کرملین میزبانی کند که به مناسبت شکست آلمان در جنگ جهانی دوم برگزار میشود.
مسکو امسال به دلیل حملات اوکراین این مراسم را محدودتر کرده و قرار نیست در این مراسم سلاحهای سنگین به نمایش گذاشته شوند.
بیشتر حملات اوکراین تأسیسات انرژی و در برخی موارد پایگاههای نظامی را هدف قرار دادهاند.
در مقابل، روسیه نیز بهطور مکرر زیرساختهای انرژی اوکراین را هدف قرار میدهد، اما حملات روسیه به شهرها و مناطق مختلف اوکراین باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی نیز شده است.
ترمپ: اگر ایران به کشتیهای امریکایی حمله کند از صفحه روزگار محو میشود
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتیهای امریکایی در تنگهٔ هرمز حمله کند، ایران «از صفحه روزگار محو خواهد شد.»
ترمپ این اظهارات را روز دوشنبه ۱۴ ثور در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز بیان کرد.
در حالی که فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، میگوید دو کشتی با پرچم ایالات متحده توانستند از تنگهٔ هرمز عبور کنند، سپاه پاسداران گفته که هیچ کشتی ای نتوانسته از این تنگه عبور کند.
رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که واشنگتن از صبح دوشنبه ۱۴ ماه ثور عملیات «پروژهٔ آزادی» را برای خارج کردن امن کشتیها و خدمهٔ کشورهای غیردرگیر از تنگه هرمز آغاز کرده است.
فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، سنتکام گفته که در جریان این عملیات ۱۵ هزار نیروی امریکایی شرکت دارند.