لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۱۹

جهان

صدراعظم پاکستان از رئیس جمهور امریکا، تشکر کرد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به خاطر آنچه او «رهبری شجاعانه و اعلام به‌موقع توقف «پروژه آزادی در تنگه هرمز» خواند، تشکر کرد.

شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که «پاسخ سخاوتمندانه رئیس جمهور ترمپ به درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر، به‌ویژه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و صدراعظم عربستان سعودی در این دوره حساس، به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک زیاد خواهد کرد.»

شریف ابراز امیدواری کرده که «روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود و صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

این اظهارت ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته شدند

شهر جاگارتا پایتخت اندونیزیا(آرشیف)
شهر جاگارتا پایتخت اندونیزیا(آرشیف)

در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

حسبی حسیدی، یک مقام ادارۀ مدیریت بحران اندونیزیا به خبرگزاری فرانسپرس گفته، در این رویداد که امروز(۶ می) رخداد، چهارده مسافر بس و دو تن از سرنشینان تانکر نفت در منطقه شمالی موسی راواس، در جنوب سوماترا کشته شدند.

حسیدی در مورد علت این تصادم معلومات ارائه نکرده، گفته که تحقیقات در مورد ادامه دارد.

ادامه خبر ...

صدراعظم پاکستان: حرکت در مذاکرات، منجر به تامین صلح در شرق میانه خواهد شد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان یک میانجی کلیدی در جنگ بین ایران و ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل  می گوید "امیدوار" است که حرکت فعلی مذاکرات منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که"ما بسیار امیدوار هستیم که حرکت فعلی منجر به یک توافق پایدار شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند."

این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

ادامه خبر ...

مطیع‌الله ویسا برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد

مطیع‌الله ویسا(آرشیف)
مطیع‌الله ویسا(آرشیف)

مطیع‌الله ویسا فعال عرصۀ آموزش دختران در افغانستان، برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد.

هژده هزار وهفتصدوهشت(۱۸۷۰۸) جوان از ۷۵ کشور برای انتخاب مطیع‌الله ویسا به حیث برندۀ هشتمین دور این جایزه رای دادند.

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران، جایزۀ بخش «خلاقیت و مشارکت» شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، را نیز دریافت کرده است.

جایزه لیبرته(آزادی) هر ساله توسط جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله به افراد یا سازمان‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، اهدا می‌شود. این جایزه آزادی در سال ۲۰۱۹ از سوی منطقۀ نرماندی و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» ایجاد شد و به افراد، یا نهادهایی داده می‌شود که در دفاع از آزادی‌های بشری نقش برجسته‌ داشته باشند.

مطیع‌الله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی حکومت طالبان دستگیر شد و ماه ها را در زندان سپری کرد و طالبان او را به «فعالیت‌های ضد دولتی» متهم کردند، او همۀ اتهامات وارده را رد کرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش در افغانستان محروم شده‌اند.

ادامه خبر ...

دو مقام اتریشی در بارۀ تسهیل روند اخراج مهاجران با ازبکستان توافقنامۀ امضا می کنند

انتظار می رود که وزیران خارجۀ و داخلۀ اتریش فردا پنج‌شنبه (۱۷ ثور) با ازبکستان توافقنامۀ را در خصوص تسهیل اخراج مهاجران از جمله شهروندان افغانستان امضا کنند.

حکومت اتریش در نظر دارد که شماری از افغان‌ها را از آن کشور از طریق ازبکستان به افغانستان برگرداند.

وزیر خارجۀ اتریش گفته است که توافق با ازبکستان زمینه را برای اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از «پالیسی ثابت وعادلانۀ پناهندگی» فراهم می کند.

حکومت اتریش این تلاش را «سیاست مهاجرت منظم» می نامد ؛ اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری از پیامدهای بشردوستانۀ این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند.

ادامه خبر ...

حملات روسیه در اوکراین ۲۲ کشته بر جای گذاشت

حملۀ روسیه به کراماتورسک
حملۀ روسیه به کراماتورسک

در حملات روسیه به اوکراین دست‌کم ۲۲ نفر کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های اوکراینی گزارش داده است که در این حملات ، ۱۲ تن در زاپروژیا کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش ، ۵ تن دیگر در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین و ۵ تن هم در منطقه پولتاوا ، جان باخته اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی کرده که شمار تلفات شاید افزایش یابد.

این حملات روز سه شنبه (۱۵ثور) ساعاتی پس از آغاز آتش بس صورت گرفته است.

کییف پیشنهاد کرده است که آتش بس از نیمۀ سه شنبه شب نافذ شود. پیش از این مسکو اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از ۱۸ تا ۱۹ ثور آتش‌بس اعلام شده است.

این روز هایی است که پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ، با رژۀ نظامی تجلیل می شود.

ادامه خبر ...

امارات مدعی حملات راکتی و پهپادی جدید از سوی ایران شد

امارات متحده عربی ، تهران را به حمله به یکی از تأسیسات نفتی امارات متهم می کند.
امارات متحده عربی ، تهران را به حمله به یکی از تأسیسات نفتی امارات متهم می کند.

امارات متحده عربی عصر سه‌شنبه (۱۵ثور) مدعی شد که بار دیگر مورد حملهٔ راکتی و پهپادی ایران قرار گرفته است.

وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای در شبکهٔ ایکس اعلام کرد: «سیستم های دفاع هوایی این کشور به‌طور فعال با تهدیدهای راکتی و پهپادی درگیر هستند»، و افزود «منشاء این تهدیدها ایران است.»

در همین حال ، گزارش شده که زنگ خطر در دوبی به صدا در آمده است.

امارات متحدۀ عربی روز دوشنبه از رهگیری «سه راکت شلیک‌شده از سوی ایران» و سقوط راکت چهارم در دریا خبر داده بود.

از سوی دیگر، اعلام شد که حملهٔ پهپادی منتسب به ایران در روز دوشنبه منجر به آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی نفتی فجیره شده که دستکم سه زخمی برجای گذاشت.

این حملات که ایران دست داشتن در آن‌ها را تکذیب می‌کند، با محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد.

ادامه خبر ...

درخشش ستاره‌ها در نیویارک؛ برگزاری مراسم «مت گالا»

ستاره‌های سرشناس فلم، موسیقی و دنیای فیشن شب گذشته در نیویارک گردهم آمدند و در مراسم موسوم به «مت گالا» نمایش باشکوهی از لباس‌های مجلل را برگزار کردند.

مراسم «مت گالا» هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار می‌شود و در آن چهره‌های مشهور با پوشیدن لباس‌های خاص و مجلل، تازه‌ترین ترند های فیشن و مُد را به نمایش می‌گذارند.

در میان ستاره‌های امسال، ایشا امبانی، دختر ثروتمندترین مرد هند، با استفاده از جواهر قیمتی به ارزش میلیون‌ها دالر توجه همه را به خود جلب کرد. او گفته است که این جواهر متعلق به مادرش می‌باشد.

یکی از مقررات «مت گالا» ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه و گرفتن سلفی در داخل سالن است.

ادامه خبر ...

روسیه و اوکراین آتش‌بس یک‌جانبه و جداگانه اعلام کردند

با اعلام آتش‌بس یک‌جانبه دو روزه از سوی روسیه، اوکراین نیز در تاریخی متفاوت از آنچه مسکو گفته بود، آتش‌بس اعلام کرد.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد: "بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین، فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه، در تاریخ‌های ۸ و ۹ ماه می آتش‌بس اعلام شده است."

این آتش‌بس از سوی روسیه به مناسبت «روز پیروزی» در جنگ جهانی دوم اعلام شده است. روسیه هر سال این روز را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ گرامی می‌دارد.

اوکراین نیز در واکنش، امروز اعلام کرد که آتش‌بس را در روزهای ۵ و ۶ ماه می اجرا می‌کند.

اندکی پس از این اعلام، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که برقراری آتش‌بس برای برگزاری این جشن از سوی مسکو «جدی نیست» و افزود روسیه از این می‌ترسد که پهپادهای اوکراینی "بر فراز میدان سرخ به پرواز درآیند".

اعلام دو تاریخ متفاوت برای آتش‌بس میان روسیه و اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ با تأخیر مواجه شده است، زیرا واشنگتن تمرکز خود را بر درگیری‌های شرق میانه معطوف کرده است.

ادامه خبر ...

عراقچی از امارات متحده عربی خواست از «راه‌حل نظامی» علیه ایران خودداری کند

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پیامی تازه از امارات متحدهٔ عربی خواست به «راهکار نظامی» علیه جمهوری اسلامی روی نیاورد.

او در پیامی در شبکه ایکس سه شنبه ۱۵ ثور، با بیان این‌که به باور او در قبال بحران جاری "هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد." نوشت: "در حالی که گفت‌وگوها با تلاش‌های صادقانه پاکستان در حال پیشرفت است، ایالات متحده باید مراقب باشد که دوباره فریب نخورد و در مشکل نیفتد. امارات متحده عربی نیز باید همین‌گونه هوشیار باشد."

عراقچی این اظهارات را پس از آن مطرح می‌کند که روز دوشنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی از رهگیری سه موشک شلیک‌شده از سوی ایران خبر داد.

این نخستین بار است که پس از تمدید آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، ایران به سوی امارات متحده عربی موشک شلیک می‌کند.

این حملات تازه ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG