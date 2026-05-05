روسیه و اوکراین آتش‌بس یک‌جانبه و جداگانه اعلام کردند

با اعلام آتش‌بس یک‌جانبه دو روزه از سوی روسیه، اوکراین نیز در تاریخی متفاوت از آنچه مسکو گفته بود، آتش‌بس اعلام کرد.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد: "بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین، فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه، در تاریخ‌های ۸ و ۹ ماه می آتش‌بس اعلام شده است."

این آتش‌بس از سوی روسیه به مناسبت «روز پیروزی» در جنگ جهانی دوم اعلام شده است. روسیه هر سال این روز را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ گرامی می‌دارد.

اوکراین نیز در واکنش، امروز اعلام کرد که آتش‌بس را در روزهای ۵ و ۶ ماه می اجرا می‌کند.

اندکی پس از این اعلام، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که برقراری آتش‌بس برای برگزاری این جشن از سوی مسکو «جدی نیست» و افزود روسیه از این می‌ترسد که پهپادهای اوکراینی "بر فراز میدان سرخ به پرواز درآیند".

اعلام دو تاریخ متفاوت برای آتش‌بس میان روسیه و اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ با تأخیر مواجه شده است، زیرا واشنگتن تمرکز خود را بر درگیری‌های شرق میانه معطوف کرده است.

درخشش ستاره‌ها در نیویارک؛ برگزاری مراسم «مت گالا»

ستاره‌های سرشناس فلم، موسیقی و دنیای فیشن شب گذشته در نیویارک گردهم آمدند و در مراسم موسوم به «مت گالا» نمایش باشکوهی از لباس‌های مجلل را برگزار کردند.

مراسم «مت گالا» هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار می‌شود و در آن چهره‌های مشهور با پوشیدن لباس‌های خاص و مجلل، تازه‌ترین ترند های فیشن و مُد را به نمایش می‌گذارند.

در میان ستاره‌های امسال، ایشا امبانی، دختر ثروتمندترین مرد هند، با استفاده از جواهر قیمتی به ارزش میلیون‌ها دالر توجه همه را به خود جلب کرد. او گفته است که این جواهر متعلق به مادرش می‌باشد.

یکی از مقررات «مت گالا» ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه و گرفتن سلفی در داخل سالن است.

عراقچی از امارات متحده عربی خواست از «راه‌حل نظامی» علیه ایران خودداری کند

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پیامی تازه از امارات متحدهٔ عربی خواست به «راهکار نظامی» علیه جمهوری اسلامی روی نیاورد.

او در پیامی در شبکه ایکس سه شنبه ۱۵ ثور، با بیان این‌که به باور او در قبال بحران جاری "هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد." نوشت: "در حالی که گفت‌وگوها با تلاش‌های صادقانه پاکستان در حال پیشرفت است، ایالات متحده باید مراقب باشد که دوباره فریب نخورد و در مشکل نیفتد. امارات متحده عربی نیز باید همین‌گونه هوشیار باشد."

عراقچی این اظهارات را پس از آن مطرح می‌کند که روز دوشنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی از رهگیری سه موشک شلیک‌شده از سوی ایران خبر داد.

این نخستین بار است که پس از تمدید آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، ایران به سوی امارات متحده عربی موشک شلیک می‌کند.

این حملات تازه ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

در روز جهانی قابله‌ها؛ تأکید ملل متحد بر سرمایه‌گذاری بر یک میلیون قابله در افغانستان

آرشیف

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) می‌گوید که سرمایه‌گذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.

این سازمان امروز سه‌شنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابله‌ها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان کمک کند.

این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به‌تازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.

چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها، سپس پوهنتون‌ها و در ادامه انستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.

این اقدامات، به‌ویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌ها و مراکز آموزشی طبی، نگرانی‌های جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.

یک عالم دینی پاکستان از سوی افراد مسلح کشته شد

شیخ محمد ادریس

شیخ محمد ادریس، یکی از علمای برجسته دینی پاکستان، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

براساس گزارش رسانه‌های پاکستانی این عالم دین صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ ثور، در منطقه چارسده ایالت خیبرپختونخوا هدف تیراندازی قرار گرفت.

گفته شده که تیراندازی توسط دو فرد موتورسایکل‌سوار زمانی انجام شده که شیخ محمد ادریس در حال رفتن به مدرسه‌اش بود.

براساس گزارش‌ها، شیخ محمد ادریس در روزهای اخیر از اردوی پاکستان و عاصم منیر لوی درستیز این کشور حمایت کرده بود.

گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از کشته شدن او ابراز اندوه کرده و او را "استاد هزاران مجاهد در دارالعلوم حقانیه اکوړه ختک" خوانده است.

همچنین، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در یک اعلامیه نسبت به کشته شدن او ابراز تأسف کرده است.

در این اعلامیه، قتل او محکوم و آن "کار دشمنان اسلام و علما" توصیف شده است.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان امروز عازم بلاروس می شود

آرشیف

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان برای اشتراک در رقابت های جهانی این رشته امروز سه شنبه ۱۵ ثور عازم بلاروس می شود.

این تیم شامل شش ورزشکار و یک مربی است.

قرار است رقابت های جهانی پاورلیفتینگ روز چهارشنبه ۱۶ ثور، به میزبانی بلاروس، با اشتراک صدها ورزشکار از کشور های مختلف، آغاز شود.

یک طیاره بی پیلوت در چند کیلومتری کریملین اصابت کرد

نمای آسیب‌دیده یک ساختمان در پی حمله طیاره بی پیلوت در مسکو

در حالی‌که مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که یک حمله موشکی روسیه شش نفر را در منطقه شرقی خارکیف کشته و شمار زیادی دیگر را زخمی کرده است، شاروال مسکو گفته که یک طیاره بی سرنشین به یک ساختمان در چند کیلومتری کریملین اصابت کرده است.

این حملات یک روز پس از آن رخ داد که کی‌یف اعلام کرد یک مرکز مهم صادرات نفت در بحیره بالتیک و دو کشتی را هدف قرار داده است.

به گفته سرگئی سوبیانین شاروال مسکو در حمله به این برج مسکونی که صبح روز دوشنبه ۱۴ ماه ثور صورت گرفته به کسی آسیب نرسیده است.

مقامات اوکراین تا هنوز دراین مورد ابراز نظر نکرده اند.

این حادثه در حالی رخ داده که قرار است روسیه تا چهار روز دیگر مراسمی را در نزدیکی کرملین میزبانی کند که به مناسبت شکست آلمان در جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود.

مسکو امسال به دلیل حملات اوکراین این مراسم را محدودتر کرده و قرار نیست در این مراسم سلاح‌های سنگین به نمایش گذاشته شوند.

بیشتر حملات اوکراین تأسیسات انرژی و در برخی موارد پایگاه‌های نظامی را هدف قرار داده‌اند.

در مقابل، روسیه نیز به‌طور مکرر زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد، اما حملات روسیه به شهرها و مناطق مختلف اوکراین باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی نیز شده است.

ترمپ: اگر ایران به کشتی‌های امریکایی حمله کند از صفحه روزگار محو می‌شود

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های امریکایی در تنگهٔ هرمز حمله کند، ایران «از صفحه روزگار محو خواهد شد.»

ترمپ این اظهارات را روز دوشنبه ۱۴ ثور در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز بیان کرد.

در حالی که فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، می‌گوید دو کشتی با پرچم ایالات متحده توانستند از تنگهٔ هرمز عبور کنند، سپاه پاسداران گفته که هیچ کشتی ای نتوانسته از این تنگه عبور کند.

رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که واشنگتن از صبح دوشنبه ۱۴ ماه ثور عملیات «پروژهٔ آزادی» را برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمهٔ کشورهای غیردرگیر از تنگه هرمز آغاز کرده است.

فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، سنتکام گفته که در جریان این عملیات ۱۵ هزار نیروی امریکایی شرکت دارند.

طالبان از افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست خبرداده است

آرشیف

مطیع‌الحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در کنترل طالبان در مراسم افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست از افغانها خواست که برای حفاظت از محیط زیست باید به گونه مشترک کار کنند.

او همچنان از کشور های جهان خواست که بحران اقلیمی و محیط زیست نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود، زیرا این موضوع ماهیت بشر دوستانه داشته و نیازمند همکاری تمام کشور هاست.

به گفته رئیس اداره ملی محیط زیست طالبان، شورای عالی رضاکاران محیط زیست متشکل از استادان، علما و جوانان خواهد بود.

افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی از جمله کشورهای آسیب‌پذیر دانسته می‌شود، همواره شاهد سیلاب‌ها، زلزله‌ها و بارندگی‌های شدید است که به مردم خسارات وارد می‌کند.

این درحالیست که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما نیز گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.

طالبان ادعا می‎‌کند که پاکستان در ولسوالی دانگام کنر، خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده است

آرشیف

طالبان ادعا می کند که پاکستان در منطقه نزدیک دیورند در ولسوالی دانگام ولایت کنر، خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در نتیجه این حملات سه تن از غیرنظامیان جان باخته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.

او افزوده است که در این حملات دو مکتب دخترانه و پسرانه، یک مرکز صحی و دو مسجد تخریب شده و همچنین ۸۰ رأس مواشی نیز تلف شده است.

تا اکنون پاکستان در این مورد چیزی نگفته است.

