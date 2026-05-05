ستاره‌های سرشناس فلم، موسیقی و دنیای فیشن شب گذشته در نیویارک گردهم آمدند و در مراسم موسوم به «مت گالا» نمایش باشکوهی از لباس‌های مجلل را برگزار کردند.

مراسم «مت گالا» هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار می‌شود و در آن چهره‌های مشهور با پوشیدن لباس‌های خاص و مجلل، تازه‌ترین ترند های فیشن و مُد را به نمایش می‌گذارند.

در میان ستاره‌های امسال، ایشا امبانی، دختر ثروتمندترین مرد هند، با استفاده از جواهر قیمتی به ارزش میلیون‌ها دالر توجه همه را به خود جلب کرد. او گفته است که این جواهر متعلق به مادرش می‌باشد.

یکی از مقررات «مت گالا» ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه و گرفتن سلفی در داخل سالن است.