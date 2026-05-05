عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پیامی تازه از امارات متحدهٔ عربی خواست به «راهکار نظامی» علیه جمهوری اسلامی روی نیاورد.

او در پیامی در شبکه ایکس سه شنبه ۱۵ ثور، با بیان این‌که به باور او در قبال بحران جاری "هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد." نوشت: "در حالی که گفت‌وگوها با تلاش‌های صادقانه پاکستان در حال پیشرفت است، ایالات متحده باید مراقب باشد که دوباره فریب نخورد و در مشکل نیفتد. امارات متحده عربی نیز باید همین‌گونه هوشیار باشد."

عراقچی این اظهارات را پس از آن مطرح می‌کند که روز دوشنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی از رهگیری سه موشک شلیک‌شده از سوی ایران خبر داد.

این نخستین بار است که پس از تمدید آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، ایران به سوی امارات متحده عربی موشک شلیک می‌کند.

این حملات تازه ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.