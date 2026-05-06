ترمپ: عملیات"پروژۀ آزادی"به طور موقت متوقف" شده است

شهباز شریف صدراعظم پاکستان یک میانجی کلیدی در جنگ بین ایران و ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل می گوید "امیدوار" است که حرکت فعلی مذاکرات منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که"ما بسیار امیدوار هستیم که حرکت فعلی منجر به یک توافق پایدار شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند."

این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.