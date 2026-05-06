لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۵

خبر ها

ترمپ: عملیات"پروژۀ آزادی"به طور موقت متوقف" شده است

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز، به گفته او پس از "پیشرفت قابل توجهی در توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران" به‌طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

امریکا این پروژه را برای بازگرداندن تجارت از طریق تنگه هرمز که توسط ایران مسدود شده بود، راه اندازی کرده است.

این محاصره بحری باعث شده که هزاران کشتی در دو طرف این تنگه برای هفته ها گیر مانده و اقتصاد جهانی تحت تأثیر قرار گیرد.

ایران در واکنش به کمپاین نظامی امریکا و اسرائیل، تردد کشتی‌ها از این تنگه حیاتی را مسدود و تهدید کرده است که هر کشتی را که بدون اجازه ایران از این تنگه عبور کند، هدف قرار خواهد داد.

این اعلامیه ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

صدراعظم پاکستان: حرکت در مذاکرات، منجر به تامین صلح در شرق میانه خواهد شد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان یک میانجی کلیدی در جنگ بین ایران و ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل  می گوید "امیدوار" است که حرکت فعلی مذاکرات منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که"ما بسیار امیدوار هستیم که حرکت فعلی منجر به یک توافق پایدار شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند."

این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

ادامه خبر ...

شرکت چینی: کارهای معدن‌ مس عینک دوباره آغاز خواهد شد

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر که در یک ساحۀ باستانی موقعیت دارد(آرشیف)
معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر که در یک ساحۀ باستانی موقعیت دارد(آرشیف)

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که هدایت‌الله بدری، وزیر این وزارت با سفیر چین و رؤسای شرکت‌های قراردادی معدن مس عینک، ام سی سی تی(MCCT) و ام جی ای ام(MJAM) در مورد عملی‌ساختن تعهدات‌شان و پیشرفت پروژۀ استخراج این معدن گفتگو کرده است.

در خبرنامه این وزارت گفته شده که در این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شد، رئیس عمومی شرکت ام سی سی تی اطمینان داده که کارهای متوقف‌شده این معدن‌دوباره آغاز خواهد شد.

براساس خبرنامه، هدایت‌الله بدری، تأکید کرده که این شرکت باید مطابق به شرایط قرارداد، گام‌های عملی را برای تطبیق کامل فعالیت‌های این پروژه بردارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه اسد سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که قرارداد سروی و استخراج معدن مس عینک را برای پانزده سال دیگر تمدید کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر تخمین می‌شود. این پروژه هفده سال پیش قرارداد شده، اما تا اکنون پیشرفت قابل توجهی در کارهای استخراج آن دیده نمی شود.

ادامه خبر ...

مطیع‌الله ویسا برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد

مطیع‌الله ویسا(آرشیف)
مطیع‌الله ویسا(آرشیف)

مطیع‌الله ویسا فعال عرصۀ آموزش دختران در افغانستان، برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد.

هژده هزار وهفتصدوهشت(۱۸۷۰۸) جوان از ۷۵ کشور برای انتخاب مطیع‌الله ویسا به حیث برندۀ هشتمین دور این جایزه رای دادند.

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران، جایزۀ بخش «خلاقیت و مشارکت» شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، را نیز دریافت کرده است.

جایزه لیبرته(آزادی) هر ساله توسط جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله به افراد یا سازمان‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، اهدا می‌شود. این جایزه آزادی در سال ۲۰۱۹ از سوی منطقۀ نرماندی و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» ایجاد شد و به افراد، یا نهادهایی داده می‌شود که در دفاع از آزادی‌های بشری نقش برجسته‌ داشته باشند.

مطیع‌الله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی حکومت طالبان دستگیر شد و ماه ها را در زندان سپری کرد و طالبان او را به «فعالیت‌های ضد دولتی» متهم کردند، او همۀ اتهامات وارده را رد کرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش در افغانستان محروم شده‌اند.

ادامه خبر ...

شش ورزشکار افغان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک می‌کنند

آرشیف
آرشیف

قرار است ، شش ورزشکار از افغانستان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک کنند.

این رقابت ها امروز چهارشنبه (۱۵ ثور) آغاز می شود و تا یکشنبه ادامه خواهد یافت.

ریاست المپیک ، ورزش و تربیت بدنی طالبان گفته است که شش ورزشکار و یک مربی از افغانستان روز سه شنبه به بلاروس رفتند.

بیش از ۱۰۰ کشور زیر چتر فدراسیون بین‌المللی پاورلیفتینگ حضور دارند.

انتظار می‌رود که رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس با اشتراک ورزشکاران حدود ۵۰ کشور برگزار شود.

ادامه خبر ...

دو مقام اتریشی در بارۀ تسهیل روند اخراج مهاجران با ازبکستان توافقنامۀ امضا می کنند

انتظار می رود که وزیران خارجۀ و داخلۀ اتریش فردا پنج‌شنبه (۱۷ ثور) با ازبکستان توافقنامۀ را در خصوص تسهیل اخراج مهاجران از جمله شهروندان افغانستان امضا کنند.

حکومت اتریش در نظر دارد که شماری از افغان‌ها را از آن کشور از طریق ازبکستان به افغانستان برگرداند.

وزیر خارجۀ اتریش گفته است که توافق با ازبکستان زمینه را برای اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از «پالیسی ثابت وعادلانۀ پناهندگی» فراهم می کند.

حکومت اتریش این تلاش را «سیاست مهاجرت منظم» می نامد ؛ اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری از پیامدهای بشردوستانۀ این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند.

ادامه خبر ...

حملات روسیه در اوکراین ۲۲ کشته بر جای گذاشت

حملۀ روسیه به کراماتورسک
حملۀ روسیه به کراماتورسک

در حملات روسیه به اوکراین دست‌کم ۲۲ نفر کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های اوکراینی گزارش داده است که در این حملات ، ۱۲ تن در زاپروژیا کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش ، ۵ تن دیگر در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین و ۵ تن هم در منطقه پولتاوا ، جان باخته اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی کرده که شمار تلفات شاید افزایش یابد.

این حملات روز سه شنبه (۱۵ثور) ساعاتی پس از آغاز آتش بس صورت گرفته است.

کییف پیشنهاد کرده است که آتش بس از نیمۀ سه شنبه شب نافذ شود. پیش از این مسکو اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از ۱۸ تا ۱۹ ثور آتش‌بس اعلام شده است.

این روز هایی است که پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ، با رژۀ نظامی تجلیل می شود.

ادامه خبر ...

رویداد ترافیکی در بدخشان جان پنج تن را گرفت

آرشیف
آرشیف

در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، پنج تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شدند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه (۱۵ ثور ) زمانی رخ داد که یک موتر نوع لندکروزر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است.

علت رویداد هنوز مشخص نشده ؛ اما بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.

ادامه خبر ...

امارات مدعی حملات راکتی و پهپادی جدید از سوی ایران شد

امارات متحده عربی ، تهران را به حمله به یکی از تأسیسات نفتی امارات متهم می کند.
امارات متحده عربی ، تهران را به حمله به یکی از تأسیسات نفتی امارات متهم می کند.

امارات متحده عربی عصر سه‌شنبه (۱۵ثور) مدعی شد که بار دیگر مورد حملهٔ راکتی و پهپادی ایران قرار گرفته است.

وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای در شبکهٔ ایکس اعلام کرد: «سیستم های دفاع هوایی این کشور به‌طور فعال با تهدیدهای راکتی و پهپادی درگیر هستند»، و افزود «منشاء این تهدیدها ایران است.»

در همین حال ، گزارش شده که زنگ خطر در دوبی به صدا در آمده است.

امارات متحدۀ عربی روز دوشنبه از رهگیری «سه راکت شلیک‌شده از سوی ایران» و سقوط راکت چهارم در دریا خبر داده بود.

از سوی دیگر، اعلام شد که حملهٔ پهپادی منتسب به ایران در روز دوشنبه منجر به آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی نفتی فجیره شده که دستکم سه زخمی برجای گذاشت.

این حملات که ایران دست داشتن در آن‌ها را تکذیب می‌کند، با محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد.

ادامه خبر ...

درخشش ستاره‌ها در نیویارک؛ برگزاری مراسم «مت گالا»

ستاره‌های سرشناس فلم، موسیقی و دنیای فیشن شب گذشته در نیویارک گردهم آمدند و در مراسم موسوم به «مت گالا» نمایش باشکوهی از لباس‌های مجلل را برگزار کردند.

مراسم «مت گالا» هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار می‌شود و در آن چهره‌های مشهور با پوشیدن لباس‌های خاص و مجلل، تازه‌ترین ترند های فیشن و مُد را به نمایش می‌گذارند.

در میان ستاره‌های امسال، ایشا امبانی، دختر ثروتمندترین مرد هند، با استفاده از جواهر قیمتی به ارزش میلیون‌ها دالر توجه همه را به خود جلب کرد. او گفته است که این جواهر متعلق به مادرش می‌باشد.

یکی از مقررات «مت گالا» ممنوعیت استفاده از تلیفون همراه و گرفتن سلفی در داخل سالن است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG