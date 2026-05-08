سازمان دیده‌بان حقوق بشر از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست تا به مسئله تطبیق مجازات اعدام در ایران مداخله کنند.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدئویی که روز پنج‌شنبه در شبکه اکس منتشر شد، گفته که تنها در جریان یک ماه و نیم گذشته «حداقل ۲۸ تن» در ایران به «اتهامات سیاسی» اعدام شده‌اند.

بهار صبا تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران «از اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم استفاده می‌کنند» و از اعضای سازمان ملل خواسته که با اقدام هماهنگ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا تطبیق اعدام‌ها را متوقف کند.

به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر، این افراد همه در محاکمی محکوم شده‌اند که در آنها «حقوق اساسی و اولیۀ متهمان زیر پا گذاشته می‌شود».

سازمان ملل متحد نیز گفته که از آغاز جنگ، ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است.

گروه‌های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند که ایران پس از چین بیشترین تعداد تطبیق اعدام ها را در سطح جهان دارد.