دیده‌بان حقوق بشر از ملل متحد خواست، به تطبیق اعدام‌ها در ایران مداخله کند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست تا به مسئله تطبیق مجازات اعدام در ایران مداخله کنند.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدئویی که روز پنج‌شنبه در شبکه اکس منتشر شد، گفته که تنها در جریان یک ماه و نیم گذشته «حداقل ۲۸ تن» در ایران به «اتهامات سیاسی» اعدام شده‌اند.

بهار صبا تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران «از اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم استفاده می‌کنند» و از اعضای سازمان ملل خواسته که با اقدام هماهنگ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا تطبیق اعدام‌ها را متوقف کند.

به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر، این افراد همه در محاکمی محکوم شده‌اند که در آنها «حقوق اساسی و اولیۀ متهمان زیر پا گذاشته می‌شود».

سازمان ملل متحد نیز گفته که از آغاز جنگ، ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است.

گروه‌های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند که ایران پس از چین بیشترین تعداد تطبیق اعدام ها را در سطح جهان دارد.

رئیس جمهور ترمپ: سه کشتی نظامی امریکایی هدف راکت‌های ایران قرار گرفتند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که سه کشتی نظامی امریکایی هنگام عبور از تنگۀ هرمز  هدف راکت‌های ایران قرار گرفته‌اند.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروث‌سوسیال متعلق به او نوشته که «بر کشتی‌های ما راکت فیر شد، آنها زیر آتش و با موفقیت از تنگۀ هرمز عبور کردند .»

ترمپ در ادامۀ پیام خود هشدار داده که« همان طور که امروز به آنها ضربه زده شد، اگر هرچه سریع‌تر توافق را امضا نکنند، بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتر در آینده باز به آنها ضربه خواهیم زد.»

سنتکام، قوماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرق‌میانه، صبح زود جمعه(۱۸ ثور) خبر داد که مواضع نظامی در قلمرو ایران را هدف قرار داده است.

اوچا: در اثر سیلاب‌ها در افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب، قسمی تخریب شده است

آرشیف

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) می‌گوید که سیلاب‌های دوامدار در چندین ولایت افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب را به گونهٔ قسمی تخریب کرده و خدمات اساسی را برای هزاران تن مختل ساخته است.

اوچا در گزارشی که روز پنجشنبه(۱۷ ثور) در ویب‌سایت ریلیف ویب منتشر شد، گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان و تخار حدود ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن را متأثر ساخته و حدود ۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آنها به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

به گفتۀ اوچا، در اثر این سیلاب‌ها همچنین تا ۷ هزار و ۵۰۰ خانه تخریب شده، یا آسیب‌دیده اند و خسارات گسترده‌ای به سرک‌ها، پل‌ها و زمین‌های زراعتی شده است.

سازمان‌ها و نهادهای بشردوستانه می‌گویند که با وجود دشواری‌های موجود در زمینهٔ دسترسی، تا اکنون برای بیش از ۳۱ هزار تن مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و سایر کمک‌ها فراهم کرده‌اند.

امریکا معاون وزیر نفت عراق را به اتهام حمایت از ایران تحریم کرد

تصویر از یک میدان نفتی در شهر بصره عراق

وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۷ ثور، اعلام کردند که واشنگتن معاون وزیر نفت عراق و چند شبه‌نظامی شیعه را به‌ اتهام حمایت از حکومت ایران تحریم کرده اند.

وزارت خزانه‌داری امریکا، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را متهم کرد که از «موقعیت خود برای تسهیل انتقال نفت به‌منظور فروش به نفع حکومت ایران و شبه‌نظامیان نیابتی آن در عراق» سوءاستفاده کرده است.

این وزارت همچنین اعلام کرد که سه تن از رهبران ارشد شبه‌نظامیان همسو با ایران، «کتائب سید الشهداء» و «عصائب اهل الحق»، را نیز تحریم می‌کند.

این تحریم‌ها هرگونه دارایی این افراد درامریکا را مسدود می‌کند و به‌طور کلی امریکایی‌ها را از معامله با آن‌ها منع می‌کند.

واشنگتن از زمان آغاز جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران، دامنه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است.

تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان

آرشیف:

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، می‌گوید که ایستادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران، نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد.

آقای لیندسی روز پنجشنبه ۱۷ ثور، به مناسبت برنده شدن مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد «راه قلم»، برای دریافت جایزه آزادی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس خود نوشت که این موفقیت یادآور آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستاده‌اند.

مطیع‌الله ویسا روز چهارشنبه، با رأی نزدیک به ۱۹ هزار جوان از ۷۵ کشور جهان، برنده این جایزه اعلام شد.

این جایزه از سوی منطقه نرماندی فرانسه و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» به افرادی اعطا می‌شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کرده‌اند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و چندی پس از آن دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون ها و انتستیتوت های طبی نیز منع کردند.

همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان در تیراندازی کشته شد

تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده

یک منبع اگاه با ارسال ویدیویی از مراسم خاکسپاری یک زن ادعا می‌کند که این پیکر «لیلما»، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه ۱۷ ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده است.

در ویدیوی مراسم خاکسپاری، سلام مفتون آواز خوان محلی بدخشان نیز در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می‌شود.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده است.

به گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستورانت و مسئول یک کارگاه خیاطی بود که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده بود.

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این رویداد در حالی رخ داده است که گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نومبر ۲۰۲۵ نشر شده، خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشان‌دهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.

در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، به‌گونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.

اما از حضور گروه‌هایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروه‌ها تأکید شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.

پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی می‌گیرد.

گزارش ان‌بی‌سی نیوز از نقش عربستان در توقف عملیات «پروژه آزادی» در تنگه هرمز

شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گوید «پروژه آزادی» دونالد ترمپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد.

ان‌بی‌سی در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۷ ثور منتشر شد، به نقل از دو مقام مریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز، «عربستان سعودی و دیگر متحدان امریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد».

مقام‌های امریکایی به ان‌بی‌سی گفته‌اند پس از اعلام اجرای این طرح، عربستان سعودی به واشینگتن اطلاع داد اجازهٔ‌ استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمی‌دهد.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دونالد ترمپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیس‌جمهور امریکا «ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی، عملیات را متوقف کند».

این گزارش می‌گوید دیگر متحدان امریکا در منطقه، از جمله قطر، نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال، یک مقام کاخ سفید به ان‌بی‌سی نیوز گفته است که «متحدان منطقه‌ای از قبل در جریان قرار گرفته بودند.»

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبهٔ هفتهٔ جاری «پروژه آزادی» را به‌عنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود، اما حدود ۳۶ ساعت بعد آن را متوقف کرد.

او در پیامی نوشت این عملیات «برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود» تا مشخص شود آیا توافقی برای پایان جنگ می‌تواند نهایی و امضا شود یا نه.

پیشتر، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در پیامی که پس از توقف «پروژه آزادی» منتشر کرد، به تأثیر درخواست پاکستان و «به‌ویژه عربستان سعودی» از دونالد ترامپ برای توقف این طرح اشاره کرده بود.

به‌نوشتهٔ ان‌بی‌سی نیوز، اردوی امریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در جریان این عملیات به استفاده از جنگنده‌ها، طیاره‌های سوخت‌رسان و دسترسی به حریم هوایی کشورهای منطقه نیاز داشت.

تیم کریکت استرالیا برای برگزاری سه مسابقه یک‌روزه بین‌المللی به پاکستان سفر می‌کند

کریکت بورد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی کریکت استرالیا برای برگزاری یک سلسله مسابقات سه‌روزه یک‌روزه بین‌المللی (ODI) به پاکستان سفر خواهد کرد.

این رقابت‌ها برای آمادگی دو تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که قرار است به میزبانی مشترک افریقای جنوبی، زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

بر اساس اعلام کریکت بورد پاکستان، نخستین بازی یک‌روزه در ۳۰ می در ورزشگاه راولپندی برگزار می‌شود.

دیدار دوم و سوم نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲ و ۴ جون در ورزشگاه قذافی لاهور برگزار خواهد شد.

این نخستین سلسله بازی‌های دوجانبه یک‌روزه استرالیا در پاکستان از سال ۲۰۲۲ به این‌سو خواهد بود.

ترامپ: توافق با ایران «بسیار محتمل» است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شام چهارشنبه گفت که پس از «گفت‌وگوهای بسیار خوب» در ۲۴ ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ «بسیار محتمل» است.

ترمپ در دفتر بیضی قصر سفید به خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.»

این چندمین موضع‌گیری رئیس‌جمهور امریکا درباره روند مذاکرات با ایران در این روز بود. او ساعتی پیش‌تر در سخنرانی خود در قصر سفید گفت: «ما با افرادی (در ایران) سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند.»

ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد، «بمباران آغاز می‌شود و متأسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود».

وب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشینگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

