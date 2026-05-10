جهان
ارتش امریکا: از ابتدای محاصره دریایی ایران ۵۸ کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردهایم
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز شنبه خبر داد از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تاکنون، ۵۸ کشتی تجاری را وادار به "تغییر مسیر" کرده است.
سنتکام در اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود گفته که نیروهای نظامی امریکا در شرقمیانه از ۲۴ حمل تا به حال چهار کشتی ایرانی را "از کار انداختهاند تا مانع ورود یا خروج آنها از بنادر ایران شوند."
ارتش امریکا جمعه از شلیک به دو نفتکش ایرانی و از کار انداختن آنها خبر داد و روز چهارشنبه نیز یک نفتکش دیگر با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود.
ماه گذشته نیز نیروهای امریکایی یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
حمله بر یک پاسگاه پولیس در خیربختونخوا؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
در حملۀ موتر بمبگذاری شده و افراد مسلح بر یک پاسگاه پولیس در منطقۀ بنو در ایالت خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.
این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل سجاد خان، یک مقام پولیس این ایالت پاکستان نشر کرده است.
بر اساس گزارشها، این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک موتر بمبگذاری شده آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پولیس شدند.
در این حمله دست کم سه نفر دیگر زخمی شدند.
گروهی به نام "اتحاد المجاهدین" مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
بریتانیا اعلام کرد که یک کشتی جنگی را به شرقمیانه اعزام خواهد کرد
بریتانیا اعلام کرد که پیش از هرگونه مأموریت بینالمللی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگۀ مهم هرمز، یک کشتی جنگی را به شرقمیانه اعزام خواهد کرد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه(۱۹ ثور) به خبرگزاری فرانسپرس گفته که«استقرار کشتی جنگی اچ ام اس دراگن بخشی از طرح محتاطانۀ ائتلاف چندملیتی است که مشترکاً توسط بریتانیا و فرانسه رهبری میشود.»
در نشست دو روزهای که در ماه اپریل در لندن به اشتراک بیش از ۴۴ کشور برگزار شد، طراحان نظامی درمورد جزئیات عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از تردد آزاد کشتیها در تنگۀ هرمز ،گفتگو کردند.
پیش از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیۀ ایران در ۲۸ فبروری، حدود یکپنجم نفت جهان از تنگۀ هرمز می گذشت، اما در ماههای اخیر این روند به شدت کاهش یافته است.
یک زوج اوکراینی صدها حیوان مختلف، را نجات داده، تداوی کردهاند
با آغاز تهاجم تمامعیار روسیه بر اوکراین، لئونید و والنتینا استویانوف، دو وترنر در شهر اودسا، زندگی شان را وقف نجات حیوانات آسیبدیده و رهاشده در اثر جنگ، کرده اند.
لئونید و والنتینا استویانوف به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که آنها در ابتدا حیوانات خانگی زخمی و جامانده را به کلینیک خود منتقل میکردند، اما خیلی زود برای نجات حیوانات، سفر به خطوط مقدم جبهه جنگ را آغاز کردند.
این زوج در سالهای اخیر حیوانات مختلف، از جمله میمونها و شیرهایی را که از باغوحشها نجات یافته بودند تداوی کردهاند، پرندگان بحری گرفتار در آلودگیهای نفتی را نجات دادهاند و برای صدها حیوان دیگر نیز در خارج از اوکراین، خانههای جدید پیدا کردهاند.
در اثر تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، نه تنها تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفت مالی وارد شده، بلکه در مناطق جنگی، حیات وحش نیز به شدت متاثر شده است.
آتش بس سه روز میان روسیه و اوکراین از امروز شنبه آغاز می شود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز جمعه از برقراری یک آتشبس سه روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه ۱۹ ثور خبر داد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتشبس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلینسکی، روسای جمهور دو کشور، اعمال میشود و همزمان با آن هزار زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادله خواهند شد.
ترمپ ابراز امیدواری کرده که این آتشبس «آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت» باشد.
او نوشته که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را «بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم» نامید، ادامه دارد و به گفته ترمپ «ما هر روز به آن نزدیکتر میشویم.»
ولودیمیر زلینسکی پس از اعلام دونالد ترمپ، گفت که آتشبس با روسیه از ۹ تا ۱۱ می، ۱۹ تا ۲۱ ثور، «باید برقرار شود» و کییف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است.
او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در ۹ می، به میدان سرخ حمله نکنند.
یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که روسیه با آتشبس سهروزه و تبادل زندانیان موافقت کرده است.
ارزیابی اطلاعاتی امریکا: مجتبی خامنهای در تعیین استراتژی جنگ با مقامات ارشد همکاری دارد
تلویزیون سی ان ان به نقل از ارزیابی استخباراتی امریکا گزارش داده که مجتبی خامنهای در حمله اسرائیل بهشدت زخمی شده، اما هنوز هم در تعیین راهبرد جنگ با مقامهای ارشد همکاری میکند.
این گزارش سی ان ان که روز شنبه، ۱۹ ثور، منتشر شده، بر اساس اطلاعات مقامهای امریکایی تهیه شده که از ارزیابیهای نهادهای استخباراتی امریکا درباره رهبری جدید ایران آگاهی دارند.
به نوشته سیانان، مجتبی خامنهای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هنوز تحت درمان صحی برای ترمیم آسیبهای جدی به اندامهای مختلف از جمله صورت، بازو، بالاتنه و پای خود است.
بر بنیاد این ارزیابی استخباراتی، هرچند هنوز روشن نیست که در حکومت کنونی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته میشود، اما مجتبی خامنهای احتمالاً در مدیریت گفتوگوها برای پایان دادن به جنگ با امریکا نقش دارد و همکاری میکند.
دیدار مقام های قطر و امریکا، جنگ ایران محور این گفتگو بوده
وزارت خارجه قطر شام جمعه ۱۸ ثور تأیید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم و وزیر خارجه این کشور، در واشنگتن با جی دی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، دیدار کرده است.
پیش از این، خبرگزاریهای رویترز و فرانس پرس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که گفتوگوهای دو طرف بر محور پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا متمرکز بوده است.
وزارت خارجه قطر در اعلامیهای گفته که جی دی ونس و مقامهای قطری آخرین تحولات منطقه و تلاشهای میانجیگرانه قطر را بررسی کردند تا زمینه کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقه فراهم شود.
این در حالی است که ایران میگوید هنوز طرح توافق پیشنهادی امریکا را بررسی میکند و تا اکنون پاسخ رسمی خود را ارائه نکرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، پیشتر گفته بود که انتظار میرود تهران پاسخ خود را روز جمعه به واشنگتن ارائه کند.
ارتش امریکا میگوید دو نفتکش ایرانی را هدف قرار داده و از کار انداخته است
ارتش امریکا روز جمعه، ۱۸ ثور تأیید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی، مانع از عبور آنها از محاصرۀ دریایی اعمال شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، نیروهای نظامی امریکا در روز جمعه این دو کشتی نفتکش را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین به شکل جداگانه اعلام کرد، از زمان آغاز محاصره دریایی تا روز جمعه، ۱۸ ثور مانع از ورود یا خروج بیش از ۷۰ نفتکش از بنادر ایران شده است.
سنتکام در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشته که این کشتیهای تجاری ظرفیت حمل بیش از ۱۶۶ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تخمینی بیش از ۱۳ میلیارد دالر را دارند.
رئیس جمهور ترمپ: سه کشتی نظامی امریکایی هدف راکتهای ایران قرار گرفتند
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که سه کشتی نظامی امریکایی هنگام عبور از تنگۀ هرمز هدف راکتهای ایران قرار گرفتهاند.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروثسوشیال متعلق به او نوشته که «بر کشتیهای ما راکت فیر شد، آنها زیر آتش و با موفقیت از تنگۀ هرمز عبور کردند .»
ترمپ در ادامۀ پیام خود هشدار داده که« همان طور که امروز به آنها ضربه زده شد، اگر هرچه سریعتر توافق را امضا نکنند، بسیار سختتر و با خشونت بیشتر در آینده باز به آنها ضربه خواهیم زد.»
سنتکام، قوماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرقمیانه، صبح زود جمعه(۱۸ ثور) خبر داد که مواضع نظامی در قلمرو ایران را هدف قرار داده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به حمله تازه اردوی امریکا بر «مواضع نظامی» ایران در پیامی در شبکه اکس ایالات متحدۀ امریکا را متهم کرده که «هر بار راه حل دیپلوماتیک روی میز است» به سراغ «ماجراجویی نظامی» میرود.
مقامات امریکایی تا هنوز در مورد این اظهارات عراقچی چیزی نگفته اند..
دیدهبان حقوق بشر از ملل متحد خواست، به تطبیق اعدامها در ایران مداخله کند
سازمان دیدهبان حقوق بشر از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست تا به مسئله تطبیق مجازات اعدام در ایران مداخله کنند.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدئویی که روز پنجشنبه در شبکه اکس منتشر شد، گفته که تنها در جریان یک ماه و نیم گذشته «حداقل ۲۸ تن» در ایران به «اتهامات سیاسی» اعدام شدهاند.
بهار صبا تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران «از اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم استفاده میکنند» و از اعضای سازمان ملل خواسته که با اقدام هماهنگ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا تطبیق اعدامها را متوقف کند.
به گفتۀ دیدهبان حقوق بشر، این افراد همه در محاکمی محکوم شدهاند که در آنها «حقوق اساسی و اولیۀ متهمان زیر پا گذاشته میشود».
سازمان ملل متحد نیز گفته که از آغاز جنگ، ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است.
گروههای حقوق بشر از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند که ایران پس از چین بیشترین تعداد تطبیق اعدام ها را در سطح جهان دارد.