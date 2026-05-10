صفحه پشتو Azadi English
یکشنبه ۲۰ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۴۷

دونالد ترمپ: عملیات نظامی در ایران تمام نشده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که عملیات نظامی در ایران تمام نشده و اردوی ایالات متحده می‌تواند بر اهداف دیگر نیز در ایران حمله کند.

به گزارش رادیو فردا، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با شریل اتکیسون، مجری امریکایی، که هفته گذشته ثبت و یکشنبه پخش شده است، در پاسخ به این سوال که آیا عملیات جنگی در ایران تمام شده است، گفت: «نه، من چنین چیزی نگفتم. من گفتم آن‌ها شکست خورده‌اند، اما این به آن معنی نیست که کارشان تمام شده است. ما می‌توانیم به مدت دو هفته بیشتر هم وارد عمل شویم و بر اهداف حمله کنیم.»

جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، بعد از ۴۰ روز با برقراری آتش‌بس متوقف شده و تهران و واشنگتن مشغول مذاکره برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند.

پیش‌بینی بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب‌های آنی در چند ولایت افغانستان

انتظار می‌رود امروز دوشنبه، ۲۱ ماه ثور شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب‌های آنی احتمالی باشند.

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان شنبه،۱۹ ثور در اعلامیه‌ای گفته که، احتمال بارندگی‌های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.

براساس اعلامیه، در برخی ولایت‌ها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶»؛ افغانستان سه‌شنبه به مصاف ترکمنستان می‌رود

تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان به روز سه‌شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می‌رود.

این نخستین بازی افغانستان در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶» در تاجیکستان است.

در این مسابقات از ۱۲ تا ۱۷ ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان بازی می‌کنند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کرد

در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شد.

این سازمان یک‌شنبه ۲۰ ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که بر اساس اطلاعات موثق، منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز پنج شنبه گذشته، ۱۷ ماه ثور، و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه، ناوقت شنبه، ۱۹ ماه ثور در کابل بازداشت شده‌اند.

یک منبع آگاه در حکومت طالبان یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران دانش معلومات ندارد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تا کنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداری شان معلومات در دست نیست.

واحد الله نژند در برابر حریف ارجنتاینی‌اش شکست خورد

واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم جرمنی، روز شنبه، ۱۹ ثور در مقابل لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینی‌اش بازی را باخت و در روند اول ناک‌اوت شد.

نژند که بازی را با یک هیجان آغاز کرد، با ضربه که از سوی حریفش به او وارد شد نتوانست به رقابت ادامه دهد.

این مسابقۀ‌ای نژند و حریف ارجنتاینی‌اش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کروشیا از سوی سازمان اف ان سی برگزار شده بود.

نژند که ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشی‌اش داشت با شکست دیشب اش سومین باخت حرفه‌ای اش را ثبت کرد.

در مقابل حریفش که ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامه‌اش داشت توانست چهادهمین بردش را به ثبت برساند.

هواداران واحد الله نژند در شبکه های اجتماعی نتیجه این مسابقه را غیرمنظره خوانده اند.

ارتش امریکا: از ابتدای محاصره دریایی ایران ۵۸ کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده‌ایم

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز شنبه خبر داد از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تاکنون، ۵۸ کشتی تجاری را وادار به "تغییر مسیر" کرده است.

سنتکام در اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفته که نیروهای نظامی امریکا در شرق‌میانه از ۲۴ حمل تا به حال چهار کشتی ایرانی را "از کار انداخته‌اند تا مانع ورود یا خروج آن‌ها از بنادر ایران شوند."

ارتش امریکا جمعه از شلیک به دو نفتکش ایرانی و از کار انداختن آنها خبر داد و روز چهارشنبه نیز یک نفتکش دیگر با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود.

ماه گذشته نیز نیروهای امریکایی یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند.

طلوع نیوز موضوع بازداشت دو خبرنگارش را تأیید کرد

رسانۀ خصوصی طلوع نیوز تأیید کرده است که دو نفر از خبرنگارانش توسط مقام‌های طالبان در کابل دستگیر شده‌اند.

این رسانه در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که مقام‌های طالبان گفته‌اند که پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه، جزئیات بیشتری را با آنها در میان خواهند گذاشت.

طلوع نیوز نام خبرنگاران بازداشت شده‌اش را عمران دانش و منصور نیازی اعلام کرد.

خبر بازداشت نیازی طی دو روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است.

در تاریخ ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات، مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی خود را از افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان و دستگیری‌های گسترده خبرنگاران ابراز کرد.

این سازمان گفت که دست کم ۱۲۷ مورد تهدید علیه خبرنگاران و ۲۰ مورد دستگیری آنها در سال گذشته ثبت شده است که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای یا نقض پالیسی‌های رسانه‌ای حکومت طالبان دستگیر شده‌اند.

حمله بر یک پاسگاه پولیس در خیربختونخوا؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

در حملۀ موتر بمب‌گذاری شده و افراد مسلح بر یک پاسگاه پولیس در منطقۀ بنو در ایالت خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.

این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل سجاد خان، یک مقام پولیس این ایالت پاکستان نشر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پولیس شدند.

در این حمله دست کم سه نفر دیگر زخمی شدند.

گروهی به نام "اتحاد المجاهدین" مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

