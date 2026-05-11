پس از اظهارات ترامپ، بهای نفت در بازارهای جهانی دوباره افزایش یافت

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا شام یکشنبه ۲۰ ثور پاسخ ایران به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ را «کاملاً غیر قابل‌ قبول» خواند.

ترامپ در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «من همین حالا پاسخِ به‌اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملاً غیرقابل‌قبول است.»

رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ساعاتی پیشتر خبر داده بودند که پاسخ ایران برای پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تهران و واشینگتن ارسال شد.

مقام‌های پاکستانی نیز از تحویل این پاسخ به امریکا خبر دادند.

به شکل رسمی جزئیاتی درباره محتوای این پاسخ منتشر نشده و رئیس‌جمهور امریکا نیز در این زمینه توضیح بیشتری نداده است.

آقای ترامپ پیش‌تر نیز پیشنهاد های ارائه‌شده توسط حکومت ایران را غیر قابل قبول و ناکافی خوانده بود.

امریکا و ایران بعد از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس در اسلام‌آباد برگزار شد، با ارسال طرح‌های پیشنهادی متقابل مشغول مذاکره بودند.

امریکا بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره حضوری، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد، در حالی که ایران از ابتدای جنگ تنگهٔ هرمز را مسدود کرده است.

این مذاکرات برای پایان دادن به جنگی است که از ۹ حوت سال گذشته با حملات امریکا و اسرائیل به ایران آغاز و خیلی زود به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شد.