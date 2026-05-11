دوشنبه ۲۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۳۴

جهان

پس از اظهارات ترامپ، بهای نفت در بازارهای جهانی دوباره افزایش یافت

پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، شرایط تهران برای پایان دادن به جنگ علیه ایران را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند، بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیایی به‌گونه چشمگیری افزایش یافت.

بهای نفت خام در ساعات ابتدایی روز در بازارهای آسیا ۴٫۶۵ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۰ دالر رسید.

بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) امریکا نیز بیش از ۴ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۶ دالر رسید.

بهای نفت در بازارهای جهانی به این دلیل افزایش یافته است که سرمایه‌گذاران نگران‌اند شاید موانع موجود بر سر راه عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، به‌زودی برطرف نشود.

ترامپ: پاسخ ایران درباره توافق پایان جنگ کاملاً غیر قابل قبول است

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا شام یکشنبه ۲۰ ثور پاسخ ایران به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ را «کاملاً غیر قابل‌ قبول» خواند.

ترامپ در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «من همین حالا پاسخِ به‌اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملاً غیرقابل‌قبول است.»

رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ساعاتی پیشتر خبر داده بودند که پاسخ ایران برای پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تهران و واشینگتن ارسال شد.

مقام‌های پاکستانی نیز از تحویل این پاسخ به امریکا خبر دادند.

به شکل رسمی جزئیاتی درباره محتوای این پاسخ منتشر نشده و رئیس‌جمهور امریکا نیز در این زمینه توضیح بیشتری نداده است.

آقای ترامپ پیش‌تر نیز پیشنهاد های ارائه‌شده توسط حکومت ایران را غیر قابل قبول و ناکافی خوانده بود.

امریکا و ایران بعد از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس در اسلام‌آباد برگزار شد، با ارسال طرح‌های پیشنهادی متقابل مشغول مذاکره بودند.

امریکا بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره حضوری، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد، در حالی که ایران از ابتدای جنگ تنگهٔ هرمز را مسدود کرده است.

این مذاکرات برای پایان دادن به جنگی است که از ۹ حوت سال گذشته با حملات امریکا و اسرائیل به ایران آغاز و خیلی زود به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شد.

دونالد ترمپ: عملیات نظامی در ایران تمام نشده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که عملیات نظامی در ایران تمام نشده و اردوی ایالات متحده می‌تواند بر اهداف دیگر نیز در ایران حمله کند.

به گزارش رادیو فردا، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با شریل اتکیسون، مجری امریکایی، که هفته گذشته ثبت و یکشنبه پخش شده است، در پاسخ به این سوال که آیا عملیات جنگی در ایران تمام شده است، گفت: «نه، من چنین چیزی نگفتم. من گفتم آن‌ها شکست خورده‌اند، اما این به آن معنی نیست که کارشان تمام شده است. ما می‌توانیم به مدت دو هفته بیشتر هم وارد عمل شویم و بر اهداف حمله کنیم.»

جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، بعد از ۴۰ روز با برقراری آتش‌بس متوقف شده و تهران و واشنگتن مشغول مذاکره برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند.

ارتش امریکا: از ابتدای محاصره دریایی ایران ۵۸ کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده‌ایم

کشتی طیاره‌بر امریکا در آب‌های عرب

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز شنبه خبر داد از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تاکنون، ۵۸ کشتی تجاری را وادار به "تغییر مسیر" کرده است.

سنتکام در اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفته که نیروهای نظامی امریکا در شرق‌میانه از ۲۴ حمل تا به حال چهار کشتی ایرانی را "از کار انداخته‌اند تا مانع ورود یا خروج آن‌ها از بنادر ایران شوند."

ارتش امریکا جمعه از شلیک به دو نفتکش ایرانی و از کار انداختن آنها خبر داد و روز چهارشنبه نیز یک نفتکش دیگر با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود.

ماه گذشته نیز نیروهای امریکایی یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند.

حمله بر یک پاسگاه پولیس در خیربختونخوا؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

خرابه‌های بجامانده از حملۀ روز شنبه بر یک پاسگاه پولیس در خیبرپختونخوا

در حملۀ موتر بمب‌گذاری شده و افراد مسلح بر یک پاسگاه پولیس در منطقۀ بنو در ایالت خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.

این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل سجاد خان، یک مقام پولیس این ایالت پاکستان نشر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پولیس شدند.

در این حمله دست کم سه نفر دیگر زخمی شدند.

گروهی به نام "اتحاد المجاهدین" مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

بریتانیا اعلام کرد که یک کشتی جنگی را به شرق‌میانه اعزام خواهد کرد

یک از کشتی های امریکایی که در محصرۀ بحری ایران سهم دارد

بریتانیا اعلام کرد که پیش از هرگونه مأموریت بین‌المللی برای کمک به حفاظت از کشتی‌رانی در تنگۀ مهم هرمز، یک کشتی جنگی را به شرق‌میانه اعزام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه(۱۹ ثور) به خبرگزاری فرانسپرس گفته که«استقرار کشتی جنگی اچ ام اس دراگن بخشی از طرح محتاطانۀ ائتلاف چندملیتی است که مشترکاً توسط بریتانیا و فرانسه رهبری می‌شود.»

در نشست دو روزه‌ای که در ماه اپریل در لندن به اشتراک بیش از ۴۴ کشور برگزار شد، طراحان نظامی درمورد جزئیات عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از تردد آزاد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز ،گفتگو کردند.

پیش از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیۀ ایران در ۲۸ فبروری، حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگۀ هرمز می گذشت، اما در ماه‌های اخیر این روند به شدت کاهش یافته است.

یک زوج اوکراینی صدها حیوان مختلف، را نجات داده، تداوی کرده‌اند

یکی از چوچۀ شیر که توسط لئونید و والنتینا استویانوف نجات داده شده است
یکی از چوچۀ شیر که توسط لئونید و والنتینا استویانوف نجات داده شده است

با آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه بر اوکراین، لئونید و والنتینا استویانوف، دو وترنر در شهر اودسا، زندگی شان را وقف نجات حیوانات آسیب‌دیده و رهاشده در اثر جنگ، کرده اند.

لئونید و والنتینا استویانوف به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که آنها در ابتدا حیوانات خانگی زخمی و جامانده را به کلینیک خود منتقل می‌کردند، اما خیلی زود برای نجات حیوانات، سفر به خطوط مقدم جبهه جنگ را آغاز کردند.

این زوج در سال‌های اخیر حیوانات مختلف، از جمله میمون‌ها و شیرهایی را که از باغ‌وحش‌ها نجات یافته بودند تداوی کرده‌اند، پرندگان بحری گرفتار در آلودگی‌های نفتی را نجات داده‌اند و برای صدها حیوان دیگر نیز در خارج از اوکراین، خانه‌های جدید پیدا کرده‌اند.

در اثر تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، نه تنها تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفت مالی وارد شده، بلکه در مناطق جنگی، حیات وحش نیز به شدت متاثر شده است.

آتش بس سه روز میان روسیه و اوکراین از امروز شنبه آغاز می شود

ولودیمیر زلینسکی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور اوکراین و روسیه

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه از برقراری یک آتش‌بس سه روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه ۱۹ ثور خبر داد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتش‌بس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلینسکی، روسای جمهور دو کشور، اعمال می‌شود و همزمان با آن هزار زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادله خواهند شد.

ترمپ ابراز امیدواری کرده که این آتش‌بس «آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت» باشد.

او نوشته که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را «بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم» نامید، ادامه دارد و به گفته ترمپ «ما هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شویم.»

ولودیمیر زلینسکی پس از اعلام دونالد ترمپ، گفت که آتش‌بس با روسیه از ۹ تا ۱۱ می، ۱۹ تا ۲۱ ثور، «باید برقرار شود» و کی‌یف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است.

او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در ۹ می، به میدان سرخ حمله نکنند.

یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه با آتش‌بس سه‌روزه و تبادل زندانیان موافقت کرده است.

ارزیابی اطلاعاتی امریکا: مجتبی خامنه‌ای در تعیین استراتژی جنگ با مقامات ارشد همکاری دارد

تصویر رهبر فعلی ایران، مجتبی خامنه‌ای، در خیابانی در تهران

تلویزیون سی ‌ان ‌ان به نقل از ارزیابی استخباراتی امریکا گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل به‌شدت زخمی شده، اما هنوز هم در تعیین راهبرد جنگ با مقام‌های ارشد همکاری می‌کند.

این گزارش سی ‌ان ‌ان که روز شنبه، ۱۹ ثور، منتشر شده، بر اساس اطلاعات مقام‌های امریکایی تهیه شده که از ارزیابی‌های نهادهای استخباراتی امریکا درباره رهبری جدید ایران آگاهی دارند.

به نوشته سی‌ان‌ان، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هنوز تحت درمان صحی برای ترمیم آسیب‌های جدی به اندام‌های مختلف از جمله صورت،‌ بازو، بالاتنه و پای خود است.

بر بنیاد این ارزیابی استخباراتی، هرچند هنوز روشن نیست که در حکومت کنونی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته می‌شود، اما مجتبی خامنه‌ای احتمالاً در مدیریت گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ با امریکا نقش دارد و همکاری می‌کند.

دیدار مقام های قطر و امریکا، جنگ ایران محور این گفتگو بوده

محمد بن عبد الرحمن آل‌ثانی صدراعظم و وزیر خارجهٔ قطر

وزارت خارجه قطر شام جمعه ۱۸ ثور تأیید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم و وزیر خارجه این کشور، در واشنگتن با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، دیدار کرده است.

پیش از این، خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که گفت‌وگوهای دو طرف بر محور پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا متمرکز بوده است.

وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای گفته که جی دی ونس و مقام‌های قطری آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر را بررسی کردند تا زمینه کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه فراهم شود.

این در حالی است که ایران می‌گوید هنوز طرح توافق پیشنهادی امریکا را بررسی می‌کند و تا اکنون پاسخ رسمی خود را ارائه نکرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، پیش‌تر گفته بود که انتظار می‌رود تهران پاسخ خود را روز جمعه به واشنگتن ارائه کند.

