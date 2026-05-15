مقامات قطر و چین بر ثبات در افغانستان تاکید کردند

محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، معاون وزارت خارجه قطر با یوشیائویونگ، نمایندۀ ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیدار کرده و دربارۀ راه‌های تأمین امنیت و ثبات در افغانستان گفت‌وگو کردند.

براساس گزارش رسانه‌های قطری، در این دیدار که روز پنجشنبه ۲۴ ثور صورت گرفته مقام قطری تأکید کرده که دوحه از تلاش‌ها برای حل منازعات از راه‌های صلح‌آمیز و تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان، به‌گونه کامل حمایت می‌کند.

این در حالیست که در کنار برخی کشورهای دیگر، قطر و چین نیز برای حل تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان تلاش‌هایی انجام داده‌اند.

در ماه حمل سال جاری شهر ارومچی چین میزبان گفت‌وگوهای میان پاکستان و حکومت طالبان بوده است.

نمایندۀ ویژه چین دو روز پیش از سفر به قطر، با امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان در افغانستان دیدار کرده و بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده است.