نمایشگاه تحت نام"ابوعلی سینا بلخی" بزودی در کابل دایر می شود

چمن حضوری در کابل(آرشیف)

دومین نمایشگاه بین‌المللی موسوم به "ابوعلی سینا بلخی" در کابل برگزار می شود.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ طالبان، در شبکۀ اکس نوشته که این نمایشگاه از ۲۹ ثور ۱ جوزا الی در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی افغانستان در منطقه چمن حضوری در شهر کابل برگزار خواهد شد.

به گفته زمان، در این نمایشگاه تولیدات و ظرفیت‌های داخلی افغانستان در عرصۀ صنعت دواسازی و محصولات صحی، به نمایش گذاشته خواهد گذاشت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شهزاده هری و خانمش روی ساختن یک فلم در مورد جنگ افغانستان کار می‌کنند

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان در همکاری با نتفلکس روی ساختن یک فلم جنگی تازه درمورد جنگ افغانستان کار می‌کنند.

این فلم به نام «راهی برای فرار نیست: داستان واقعی تکان‌دهندهٔ مردانی در محاصره» نام دارد که بر اساس خاطرات جگرن آدم جاوت ساخته می‌شود. این فلم یک واحد نیروهای بریتانیایی را تصویر می‌کند که در ماه جولای ۲۰۰۶ در ولایت هلمند در افغانستان، تحت حملات شدید طالبان قرار گرفتند.

براساس روز نامۀ تلگراف، موضوع این فلم برای شاهزاده هری کاملاً آشنا است؛ زیرا او دو دوره در خط مقدم جنگ در افغانستان خدمت کرده است.

شهزاده هری نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای مأموریت نظامی به هلمند اعزام شد و بعد پس از آموزش، به حیث پیلوت هلیکوپتر آپاچی دوباره به افغانستان برگشت. او پس از ده سال خدمت نظامی، در سال ۲۰۱۵ از اردوی بریتانیا جدا شد.

شماری از مقامات طالبان می گویند، از تبلیغات منفی علیه حکومت این گروه جلوگیری خواهند کرد

ولایت سرپل در شمال افغانستان

شماری از مقامات طالبان در شمال افغانستان می گویند که از تبلیغات به گفتۀ آنها "منفی" علیه حکومت طالبان، جلوگیری خواهند کرد.

این مقامات در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۵ ثور) از سوی دفتر ولایت طالبان در بلخ منتشر شد، هشدار داده اند، هر کسی که از طریق رسانه‌ها و یا در نشست های عمومی علیه حکومت طالبان تبلیغات به گفتۀ آنها منفی کند، باید به محکمۀ نظامی معرفی شود.

براساس اعلامیه، والی‌ها، قوماندانان پولیس و روسای استخبارات طالبان در پنج ولایت زون شمال غرب افغانستان، اخیراً در ولایت سرپل جلسه‌ای را دایر کرده، تصمیم گرفتند که از تبلیغات علیه رژیم طالبان جلوگیری کنند.

این در حالیست که بسیاری از گروه‌‌ها و نهادهای حقوق بشر، بارها طالبان را به سرکوب آزادی بیان متهم کرده‌اند و در تازه ترین اقدام، سه خبرنگار افغان از سوی طالبان دستگیر شدند که و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

مقامات قطر و چین بر ثبات در افغانستان تاکید کردند

آرشیف

محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، معاون وزارت خارجه قطر با یوشیائویونگ، نمایندۀ ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیدار کرده و دربارۀ راه‌های تأمین امنیت و ثبات در افغانستان گفت‌وگو کردند.

براساس گزارش رسانه‌های قطری، در این دیدار که روز پنجشنبه ۲۴ ثور صورت گرفته مقام قطری تأکید کرده که دوحه از تلاش‌ها برای حل منازعات از راه‌های صلح‌آمیز و تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان، به‌گونه کامل حمایت می‌کند.

این در حالیست که در کنار برخی کشورهای دیگر، قطر و چین نیز برای حل تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان تلاش‌هایی انجام داده‌اند.

در ماه حمل سال جاری شهر ارومچی چین میزبان گفت‌وگوهای میان پاکستان و حکومت طالبان بوده است.

نمایندۀ ویژه چین دو روز پیش از سفر به قطر، با امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان در افغانستان دیدار کرده و بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده است.

صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند

پولیس پاکستان در حال بررسی اسناد مهاجرین افغان

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور اعلام کرد که ۴۸۱ نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق تورخم و ۸۰ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت افزود که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامت‌شان بازداشت شده بودند.

اخیراً کمیشنری عالی ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از ۲۶ اپریل تا دوم می ۲۲۸۷ افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون افغان از پاکستان اخراج شده‌اند و نزدیک به دو میلیون افغان دیگر هنوز در آن کشور زندگی می‌کنند.

یک مقام ارشد روسی: مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است

سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه

یک مقام ارشد امنیتی روسیه می‌گوید که مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است.

خبرگزاری اینترفاکس روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور به نقل از سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه گزارش داده که کشورش دیگر کشورها را به گسترش روابط با حکومت طالبان تشویق می‌کند.

او که در نشست سران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) صحبت می‌کرد، همچنان با اشاره به تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان مدعی شده که بر اساس برآوردها از ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی در چوکات بیش از ۲۰ گروه در افغانستان فعالیت می‌کنند.

روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و بیشتر کشورهای همسایه هم با حکومت طالبان تعامل دارند.

اما دیگر کشورها تا به حال به دلایل مختلف از جمله آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و عدم تشکیل حکومت همه‌شمول عنوان کردند، حکومت طالبان را رسمیت نشاخته اند.

اتحادیۀ اروپا خواستار لغو محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان شد

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شد.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور با اشاره به گزارش اخیر برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد گفته که اتحادیۀ اروپا حمایت و اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است.

برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد (UNDP) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی غذایی، تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های علیۀ دختران و زنان روبه‌رو هستند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.

این درحالیست که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در ۲۸ اپریل هشدار داد که ادامۀ محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ منجر به کمبود بیش از ۲۰ هزار آموزگار و ۵ هزار کارمند صحی زن شود.

وقوع یک انفجار در یک خانه در کنر

یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنر را تأیید کرد و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجرۀ باقی‌مانده از گذشته بوده است.

به گفته این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این انفجار حوالی ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه شب، ۲۲ ثور رخ داده و تلفات هم داشته، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

همچنین یک منبع در ریاست صحت عامۀ کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچ‌دره رخ داده و در نتیجه آن سه نفر جان باخته‌اند.

حکومت طالان تا اکنون رسما جزییات را در این باره منتشر نکرده است.

دور تازه کمپاین واکسین پولیو برای کودکان در افغانستان هفته آینده آغاز می‌شود

قرار است کمپاین تازه واکسین پولیو از روز دوشنبه، ۱۸ می، در شماری از مناطق افغانستان آغاز شود.

بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» روز پنجشنبه با نشر پیامی در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این دور جدید واکسین برای محافظت از کودکان زیر پنج سال در برابر بیماری فلج کودکان اجرا خواهد شد.

در این اعلامیه جزئیاتی درباره ولایت‌های تحت پوشش این کمپاین ارایه نشده است.

آغاز این برنامه در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان همچنان با خطر افزایش موارد مثبت پولیو روبه‌رو است.

پیش از این نیز در ۱۳ اپریل سال جاری، کمپاین واکسین پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان برگزار شده بود و در جریان آن میلیون‌ها کودک واکسین دریافت کردند.

در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است؛ اما در سال ۲۰۲۵، از ثبت دست‌کم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور گزارش شده بود.

در پاکستان در همسایگی افغانستان امسال یک واقعۀ مثبت فلج کودکان ثبت شده. سال گذشته در آن کشور ، ۳۱ مورد این بیماری ثبت شده بود.

پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است که تنها از طریق واکسین می‌توان از آن پیشگیری کرد.

امضای توافقنامۀ بیش از ۴۶ میلیون دالری میان طالبان و شرکت هندی

توافقنامه‌ای به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دالر روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور میان اداره ملی استندرد و کیفیت افغانستان تحت کنترول طالبان و شرکت هندی «TCRC» امضا شد.

بر اساس این توافقنامه مجتمع‌های پیشرفته لابراتواری در کابل و ۹ بندر مهم مرزی افغانستان ساخته و تجهیز خواهد شد.

فیض‌الله تمیم، رئیس این اداره گفته است که در این پروژه لابراتوارهای ویژه برای آزمایش مواد ساختمانی، وسایل برقی، منسوجات، محصولات چرمی و کاغذی شامل خواهد بود.

