عباس عراقچی، امور وزیر خارجه ایران، می‌گوید تهران پیام‌هایی از ایالات متحدۀ امریکا دریافت کرده که نشان می‌دهد ادارۀ دونالد ترمپ آمادهٔ ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ شرق‌میانه است.

عراقچی روز جمعه(۲۵ ثور) در دهلی جدید گفت «این‌که گفته شد امریکا پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد امریکا را رد کرده، مربوط به چند روز پیش بود؛ زمانی که آقای ترمپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست.»

او افزود «اما پس از آن، ایران دوباره از سوی امریکایی‌ها پیام‌هایی مبنی بر این‌که آن‌ها مایل به ادامهٔ مذاکرات و ادامهٔ تعامل هستند، دریافت کرد .»

در این حال وزارت امور خارجۀ چین روز جمعه گفت که ادامه جنگ ایران «هیچ فایده‌ای ندارد» و خواستار بازگشایی مسیرهای کشتیرانی «در اسراع وقت» و بازگشت به گفت‌وگو برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار در شرق‌میانه شد.