انتظار می رود که رئیس جمهور روسیه به چین سفر کند

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا می‌گوید به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد.

براساس گزارشی که فاکس‌نیوز از اظهارات روبیو در راه سفر به چین پخش کرد، او گفت: «ما این استدلال را با چینی‌ها مطرح کرده‌ایم و امیدوارم قانع‌کننده باشد. آن‌ها اواخر این هفته در سازمان ملل فرصت خواهند داشت درباره این موضوع اقدامی انجام دهند؛ زمانی که قطعنامه‌ای برای محکوم کردن اقدامات ایران در ارتباط با تنگه‌ها مطرح می‌شود.»

وزیر خارجه امریکا همچنین با اشاره به حملات امریکا و اسرائیل به ایران در جنگ اخیر گفت حکومت ایران در تلاش بوده با گسترش زرادخانه موشکی و پهپادی خود، نوعی «مصونیت نظامی» برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش ایجاد کند.

او گفت حکومت ایران در حال ایجاد ظرفیتی بوده که بتواند با «انبوهی از موشک‌ها و پهپادها» سامانه‌های دفاعی کشورهای منطقه را از کار بیندازد و هرگونه حملهٔ احتمالی به برنامه هسته‌ای خود را با تهدید به وارد کردن خسارت گسترده به کشورهای خلیج فارس پاسخ دهد.

به‌گفتهٔ وزیر خارجه امریکا، دولت دونالد ترمپ این وضعیت را «خطری غیرقابل تحمل» می‌داند و معتقد است تهران در صورت دستیابی به چنین توان بازدارنده‌ای، مسیر حرکت به سوی سلاح هسته‌ای را هموارتر می‌دید.

مارکو روبیو همچنین با اشاره به بحران تنگه هرمز، گفت این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقب‌نشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد.

او افزود کشتی‌های چینی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و حتی یک کشتی باری متعلق به چین در هفتهٔ گذشته «هرچند ناخواسته» هدف قرار گرفت.

وزیر خارجه امریکا تأکید کرد اقتصاد چین به‌شدت به واردات انرژی از مسیر تنگه هرمز و نیز به صادرات کالا به بازارهای جهانی وابسته است و هرگونه بحران در این آبراه می‌تواند به کاهش شدید صادرات چین منجر شود.

آقای روبیو گفت امریکا امیدوار است چین در سازمان ملل و همچنین از طریق فشار مستقیم بر تهران، نقش فعال‌تری در کاهش تنش‌ها در خلیج فارس ایفا کند.

مارکو روبیو از همراهان دونالد ترمپ در سفر او به چین برای گفت‌وگو با مقامات این کشور است.