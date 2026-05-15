جهان
در حملۀ مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در باجور ده ها تن کشته شدند
مقامهای پاکستانی روز جمعه ۲۵ ثور گفتند که در حملۀ روز پنجشنبه مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در باجور، دستکم ۹ تن از نیروهای ملیشهای دولتی و ده تن از مهاجمان کشته شدهاند.
مقامها گفته اند که نخست حمله کننده ها با یک موتر بمبگذاریشده حمله کردند و سپس درگیری آغاز شده است.
یک مقام ارشد امنیتی در پشاور به خبرگزاری فرانسپرس گفته که پس از یک درگیری طولانی، مهاجمان فرار کردند، اما دستکم ۳۵ سرباز امنیتی دیگر نیز زخمی شدهاند.
یک مقام بلندپایۀ حکومتی دیگر در باجور نیز شمار تلفات را تأیید کرده است.
گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، که در این منطقه بسیار فعال است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
رهبران ۲۵ کشور خواستار رفتوآمد آزاد کشتی ها در تنگۀ هرمز شدند
همزمان با گفتگوهای رؤسای جمهور امریکا و چین در پیکینگ، رهبران ۲۶ کشور روز پنجشنبه ۲۴ ثور با نشر اعلامیهای بار دیگر خواستار عادیشدن رفتوآمد کشتیها در تنگۀ هرمز شدند.
این اعلامیه از سوی بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، جاپان، قطر، کوریای جنوبی و شماری دیگر از کشورها منتشر شده است.
رهبران این کشورها در اعلامیۀ خود بر تعهد استفاده از ظرفیتهای مشترک دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حمایت از آزادی رفتوآمد بحری در تنگۀ هرمز تأکید کردهاند.
در بخشی از اعلامیه آمده که رفتوآمد بحری باید بر اساس کنوانسیون حقوق بحری سازمان ملل متحد UNCLOS و قوانین بینالمللی آزاد باشد.
این کشورها همچنان برای تحقق این هدف، حمایت شان را از ایجاد یک مأموریت دفاعی چند ملیتی مستقل و کامل اعلام کردهاند که عملیات پاکسازی ماینها را نیز شامل میشود.
تنگۀ هرمز روز پنجشنبه یکی از موضوعات مهم گفتگو میان دونالد ترمپ و شی جی پینگ بود.
رئیسجمهور امریکا گفته که رئیسجمهور چین میخواهد تنگۀ هرمز باز بماند و همچنین پیشنهاد کمک برای رسیدن به توافق با ایران را که این تنگه را تحت کنترل دارد، ارائه کرده است.
ترمپ میگوید که رئیسجمهور چین برای توافق با ایران پیشنهاد کمک داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز پنجشنبه و بعد از دیدار با همتای چینی خود گفت که شی جینپینگ پیشنهاد داده است برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتیها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.
او در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، گفت: "رئیسجمهور شی مایل است توافقی حاصل شود. او واقعاً دوست دارد توافقی انجام شود."
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین درباره دیگر اظهارات رئیسجمهور چین اعلام کرد: "او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی (به ایران) بدهد. این را با قاطعیت گفت."
بعد از دیدار روسای جمهور امریکا و چین، قصر سفید در بیانیهای گفت واشنگتن و پکن توافق کردند که تنگۀ هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند و رئیسجمهور چین مخالفت با "نظامیسازی" این آبراه و هرگونه تلاش برای دریافت حقالعبور برای استفاده از آن را اعلام کرده است.
دونالد ترمپ پیش از سفر به پکن به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده دربارۀ ایران نیازی به کمک چین ندارد.
قصر سفید: ترمپ و شی جینپینگ بر باز ماندن تنگه هرمز توافق کردند
قصر سفید اعلام کرد دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در دیدار خود درباره گسترش همکاریهای اقتصادی، باز ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای گفتوگو و توافق کردند.
قصر سفید روز پنجشنبه ۲۴ ثور در بیانیهای اعلام کرد که دو طرف دربارهٔ افزایش دسترسی شرکتهای امریکایی به بازار چین و افزایش سرمایهگذاری چین در صنایع امریکا گفتوگو کردند و شماری از مدیران بزرگترین شرکتهای آمریکایی نیز در بخشی از این دیدار حضور داشتند.
در این بیانیه آمده است که دو رهبر همچنین بر ادامهٔ تلاشها برای جلوگیری از انتقال مواد اولیه تولید فنتانیل به آمریکا و افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین تأکید کردند.
قصر سفید افزود دو کشور همچنین توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند.
بر اساس این بیانیه، شی جینپینگ مخالفت چین با «نظامیسازی» تنگه هرمز و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و نسبت به خرید بیشتر نفت آمریکا برای کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده ابراز علاقهمندی کرد.
قصر سفید همچنین اعلام کرد که امریکا و چین توافق دارند ایران «هرگز» نباید به سلاح هستهای دست یابد.
در بیانیه رسمی قصر سفید اشارهای به موضوع تایوان نشده است؛ موضوعی که بهگزارش رسانههای دولتی چین در گفتوگوهای رهبران چین و امریکا مطرح شده بود.
روبیو: به نفع چین است که تهران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا میگوید به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد.
براساس گزارشی که فاکسنیوز از اظهارات روبیو در راه سفر به چین پخش کرد، او گفت: «ما این استدلال را با چینیها مطرح کردهایم و امیدوارم قانعکننده باشد. آنها اواخر این هفته در سازمان ملل فرصت خواهند داشت درباره این موضوع اقدامی انجام دهند؛ زمانی که قطعنامهای برای محکوم کردن اقدامات ایران در ارتباط با تنگهها مطرح میشود.»
وزیر خارجه امریکا همچنین با اشاره به حملات امریکا و اسرائیل به ایران در جنگ اخیر گفت حکومت ایران در تلاش بوده با گسترش زرادخانه موشکی و پهپادی خود، نوعی «مصونیت نظامی» برای پیشبرد برنامه هستهایاش ایجاد کند.
او گفت حکومت ایران در حال ایجاد ظرفیتی بوده که بتواند با «انبوهی از موشکها و پهپادها» سامانههای دفاعی کشورهای منطقه را از کار بیندازد و هرگونه حملهٔ احتمالی به برنامه هستهای خود را با تهدید به وارد کردن خسارت گسترده به کشورهای خلیج فارس پاسخ دهد.
بهگفتهٔ وزیر خارجه امریکا، دولت دونالد ترمپ این وضعیت را «خطری غیرقابل تحمل» میداند و معتقد است تهران در صورت دستیابی به چنین توان بازدارندهای، مسیر حرکت به سوی سلاح هستهای را هموارتر میدید.
مارکو روبیو همچنین با اشاره به بحران تنگه هرمز، گفت این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقبنشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد.
او افزود کشتیهای چینی در خلیج فارس گرفتار شدهاند و حتی یک کشتی باری متعلق به چین در هفتهٔ گذشته «هرچند ناخواسته» هدف قرار گرفت.
وزیر خارجه امریکا تأکید کرد اقتصاد چین بهشدت به واردات انرژی از مسیر تنگه هرمز و نیز به صادرات کالا به بازارهای جهانی وابسته است و هرگونه بحران در این آبراه میتواند به کاهش شدید صادرات چین منجر شود.
آقای روبیو گفت امریکا امیدوار است چین در سازمان ملل و همچنین از طریق فشار مستقیم بر تهران، نقش فعالتری در کاهش تنشها در خلیج فارس ایفا کند.
مارکو روبیو از همراهان دونالد ترمپ در سفر او به چین برای گفتوگو با مقامات این کشور است.
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، به پیکنگ رسید و با استقبال باشکوه روبهرو شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا و هیئت همراهش، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) با استقبال باشکوه در پیکنگ روبهرو شدند.
هنگامی که رئیسجمهور ترمپ شامگاه چهارشنبه از طیارۀ «ایر فورس وان» پیاده شد، مقامهای چینی، صف منظم گارد احترام نظامی و دهها دانشآموز چینی که بیرقهای امریکا و چین را تکان میدادند، از او استقبال کردند.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نیویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، تیم کوک رئیس شرکت اپل و شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
مدیران اجرایی که ترمپ را همراهی میکنند، عمدتاً از شرکتهایی هستند که میخواهند مشکلات تجارتی خود را با چین حل کنند.
براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ در تلاش است تا در نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود یک دهه، دستاوردهای اقتصادی و آتشبس شکنندهٔ تجارتی را حفظ کند؛ آتشبسی که برای تقویت میزان محبوبیت عمومی او که بهخاطر جنگ با ایران آسیب دیده، اهمیت دارد.
اسرائیل: موج تازهای از حملات در سراسر جنوب لبنان آغاز شد
اردوی اسرائیل می گوید که امروز(چهارشنبه۲۳ ثور) موج تازهای از حملات را در سراسر جنوب لبنان آغاز کرده و زیربناهای حزبالله را هدف قرار داده است؛
این در حالیست که با حکومت لبنان برای توقف درگیری با حزبالله، آتشبس برقرار شده بود.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی قلمداد میشود. اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که «نیروهای دفاعی این کشور حمله بر زیربناهای تروریستی را در چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کردهاند.» این اظهارات چند ساعت پس از آن مطرح شد که اردوی اسرائیل هشدارهای تازهای برای تخلیه شماری از قریهها در جنوب لبنان صادر کرد.
ترمپ، امیدوار است که با همتای چینیاش در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) در آغاز سفر به چین گفت که از شی جین پینگ رئیسجمهور چین، خواهد خواست تا کشورش را به روی شرکتهای امریکایی باز کند.
انتظار میرود که در این نشست مهم، در مورد جنگ ایران نیز گفتگو شود.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
رئیسجمهور ترمپ پس از ترک واشنگتن در شبکههای اجتماعی نوشت: «من از رئیسجمهور شی، که رهبر بسیار برجسته است، خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد بااستعداد بتوانند تواناییهای خود را به کار گیرند و جمهوری خلق چین را به سطحی بالاتر برسانند!»
شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، از جمله تیم کوک رئیس شرکت اپل ، نیز برای این سفر به پیکنگ میروند. این نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود ده سال گذشته است.
ترمپ هنگام ترک قصر سفید گفت، امیدوار است با همتای چینی خود در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد، زیرا ایران بیشتر نفتی را که تحت تحریمهای امریکا قرار دارد، به چین میفروشد.
ایران، احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد
ایران یک زندانی دیگر به نام احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی،"میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران می گوید، افراشته که «در نیپال از سوی موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس ایران را به اسرائیل میفروخت»، صبح امروز(چهارشنبه ۲۳ ثور) اعدام شد.
در گزارش بدون اشاره به جزئیات گفته شده که او «به حیث کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی کار می کرد».
اما در گزارش مفصلی که "میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران در مورد این زندانی منتشر کرده، مشخص نیست که او چه وقت دستگیر و محاکمه شده و در مورد جزئیات محاکمهٔ او نیز معلومات ارائه نشده است.
سازمان ملل متحد اخیراً گفته از آغاز جنگ، حکومت ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است. به گفتۀ نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بینالملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
ترامپ میگوید «۱۰۰ درصد» مطمئن است که ایران یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز سهشنبه گفت که «۱۰۰ درصد» اطمینان دارد که ایران غنیسازی یورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد.
او در گفتوگو با برنامه رادیویی سید رازنبرگ اعلام کرد که ایرانیها متعهد شدهاند غنیسازی یورانیوم را متوقف کنند: «آنها قرار است متوقف شوند، و به من گفتند که «غبار» را به ما خواهند داد.»
«غبار» اصطلاحی است که ترمپ به دفعات برای اشاره به یورانیوم غنیشده بعد از حملات امریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه به کار میبرد.
رئیسجمهور امریکا در بخش دیگری از این گفتوگوی رادیویی گفت: «ما لازم نیست برای هیچچیز عجله کنیم. ما یک محاصره داریم که هیچ پولی برای آنها باقی نمیگذارد. مسئله خیلی ساده است: ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هستهای داشته باشند، چون از آن استفاده خواهند کرد.»
آقای ترمپ شام دوشنبه نیز تأکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی ایران را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامهٔ جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد.
او همچنین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی امریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را «فوقالعاده ضعیف» و «کاملا غیر قابل قبول» خوانده است.