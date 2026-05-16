تاجران و فعالان حمل‌ونقل در پاکستان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خبر دادند که ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل را به گونۀ قاچاق به پاکستان منتقل می‌کند، اقدامی که نقض تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

قاچاق تیل برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است یک راه حیاتی برای تأمین درآمد به شمار می‌رود؛ کشوری که تحت محاصرۀ دریایی امریکا قرار دارد و صادرات سودآور نفت آن مختل شده است. هفته‌ها بمباران امریکا و اسرائیل نیز به شدت به زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی این کشور آسیب زده است.

ایران از حدود سال ۲۰۱۳، زمانی که امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد، تیل دیزل و پطرول را به پاکستان قاچاق می‌کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که حجم این قاچاق از زمان آغاز جنگ در ۹ حوت ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل، ایران تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی تأمین نفت جهان است، بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شد.