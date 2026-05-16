شنبه ۲۶ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۳

ترمپ می‌گوید که حکومت ایران پنج بار تا آستانه توافق کامل آمده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در گفت‌وگوی تازه با شبکه فاکس‌نیوز گفت که در پی آتش‌بس حکومت ایران "پنج بار" تا آستانه توافق کامل با امریکا آمده، اما در لحظۀ آخر عقب کشیده است.

او در این مصاحبه تأکید کرد، هر بار که توافق کردند، روز بعد به گونۀ برخورد کردند که گویا هیچ خبر ندارند.

ترمپ افزد: "یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه‌اند."

او در ادامه افزود: "و چون دیوانه‌اند، نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند."

آن طور که رئیس جمهور امریکا در این مصاحبه نقل می‌کند، حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته است که کل یورانیم غنی‌شده‌اش را تحویل دهد.

ترمپ گفت: "هسته‌ای خلاص. قرار بود غبار هسته‌ای را به ما بدهند. هر چه که ما خواسته بودیم."

این‌ها نکاتی است که دونالد ترمپ پیش از سفرش به چین هم با خبرنگاران در میان گذاشته بود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تکذیب می‌کنند که شرایط امریکا را پذیرفته‌اند.

ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل به پاکستان قاچاق می‌کند

تیل ایران از طریق ۱۲ گذرگاه در امتداد مرز ۹۰۰ کیلومتری و نفوذپذیر با پاکستان منتقل می‌شود

تاجران و فعالان حمل‌ونقل در پاکستان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خبر دادند که ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل را به گونۀ قاچاق به پاکستان منتقل می‌کند، اقدامی که نقض تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

قاچاق تیل برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است یک راه حیاتی برای تأمین درآمد به شمار می‌رود؛ کشوری که تحت محاصرۀ دریایی امریکا قرار دارد و صادرات سودآور نفت آن مختل شده است. هفته‌ها بمباران امریکا و اسرائیل نیز به شدت به زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی این کشور آسیب زده است.

ایران از حدود سال ۲۰۱۳، زمانی که امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد، تیل دیزل و پطرول را به پاکستان قاچاق می‌کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که حجم این قاچاق از زمان آغاز جنگ در ۹ حوت ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل، ایران تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی تأمین نفت جهان است، بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شد.

شهزاده هری و خانمش روی ساختن یک فلم در مورد جنگ افغانستان کار می‌کنند

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان در همکاری با نتفلکس روی ساختن یک فلم جنگی تازه درمورد جنگ افغانستان کار می‌کنند.

این فلم به نام «راهی برای فرار نیست: داستان واقعی تکان‌دهندهٔ مردانی در محاصره» نام دارد که بر اساس خاطرات جگرن آدم جاوت ساخته می‌شود. این فلم یک واحد نیروهای بریتانیایی را تصویر می‌کند که در ماه جولای ۲۰۰۶ در ولایت هلمند در افغانستان، تحت حملات شدید طالبان قرار گرفتند.

براساس روز نامۀ تلگراف، موضوع این فلم برای شاهزاده هری کاملاً آشنا است؛ زیرا او دو دوره در خط مقدم جنگ در افغانستان خدمت کرده است.

شهزاده هری نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای مأموریت نظامی به هلمند اعزام شد و بعد پس از آموزش، به حیث پیلوت هلیکوپتر آپاچی دوباره به افغانستان برگشت. او پس از ده سال خدمت نظامی، در سال ۲۰۱۵ از اردوی بریتانیا جدا شد.

رئیس جمهور ترمپ می گوید که با تعلیق برنامۀ هسته‌ای ایران برای مدت ۲۰ سال «موافق» است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا هنگام عزیمت از پیکنگ، جمعه ۲۵ ثور ۱۴۰۵

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید، با تعلیق برنامه هسته‌ای ایران برای مدت ۲۰ سال به شرطی که تهران «تعهد واقعی» در این زمینه بدهد، «موافق» است.

ترمپ روز جمعه(۲۵ ثور) این اظهارات را اندکی پس از ترک پیکنگ، در طیارۀ خاص ریاست‌جمهوری امریکا در صحبت با خبرنگاران مطرح کرد.

او گفت، بیست سال کافی است، اما سطح تضمینی که طرف ایران ارائه می‌کند، باید واقعاً یک تعهد واقعی برای این ۲۰ سال باشد.

آقای ترمپ بارها بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده و پیشنهادات ایران در جریان مذاکرات میان تهران و واشینگتن را «ناکافی» و حتی «غیرقابل قبول» دانسته است.

این در حالی است که سایر اعضای ناتو که از همکاری با امریکا در بازگشایی تنگۀ هرمز خودداری کرده‌اند، می‌گویند «ایران باید به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند».

عراقچی: امریکا آمادهٔ ادامۀ مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ شرق‌میانه است

عباس عراقچی، امور وزیر خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، امور وزیر خارجه ایران، می‌گوید تهران پیام‌هایی از ایالات متحدۀ امریکا دریافت کرده که نشان می‌دهد ادارۀ دونالد ترمپ آمادهٔ ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ شرق‌میانه است.

عراقچی روز جمعه(۲۵ ثور) در دهلی جدید گفت «این‌که گفته شد امریکا پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد امریکا را رد کرده، مربوط به چند روز پیش بود؛ زمانی که آقای ترمپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست.»

او افزود «اما پس از آن، ایران دوباره از سوی امریکایی‌ها پیام‌هایی مبنی بر این‌که آن‌ها مایل به ادامهٔ مذاکرات و ادامهٔ تعامل هستند، دریافت کرد .»

در این حال وزارت امور خارجۀ چین روز جمعه گفت که ادامه جنگ ایران «هیچ فایده‌ای ندارد» و خواستار بازگشایی مسیرهای کشتیرانی «در اسراع وقت» و بازگشت به گفت‌وگو برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار در شرق‌میانه شد.

انتظار می رود که رئیس جمهور روسیه به چین سفر کند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین (آرشیف)

کرملین ابراز امیدواری کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفر قریب‌الوقوع خود به چین، با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دربارۀ سفر اخیر دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا به چین گفتگو کند.

بر اساس خبرگزاری رویترز دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه ۲۵ ثور به خبرنگاران گفت که جزئیات سفر پوتین به چین، که به گفتۀ او بسیار به‌زودی انجام خواهد شد، نهایی شده و تاریخ دقیق آن نیز به‌زودی اعلام می‌شود.

پسکوف افزود که روسای جمهور هر دو کشور در کنار تمرکز بر روابط دوجانبه و حجم بالای تجارت میان دو کشور، دربارۀ مسائل بین‌المللی نیز گفتگو خواهند کرد.

این درحالیست ترمپ روز پنجشنبه ۲۴ ثور به چین سفر کرد و بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفت که شی جین‌پینگ پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.

رهبران ۲۵ کشور خواستار رفت‌وآمد آزاد کشتی‌ ها در تنگۀ هرمز شدند

هم‌زمان با گفتگوهای رؤسای جمهور امریکا و چین در پیکینگ، رهبران ۲۶ کشور روز پنجشنبه ۲۴ ثور با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر خواستار عادی‌شدن رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز شدند.

این اعلامیه از سوی بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، جاپان، قطر، کوریای جنوبی و شماری دیگر از کشورها منتشر شده است.

رهبران این کشورها در اعلامیۀ خود بر تعهد استفاده از ظرفیت‌های مشترک دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حمایت از آزادی رفت‌وآمد بحری در تنگۀ هرمز تأکید کرده‌اند.

در بخشی از اعلامیه آمده که رفت‌وآمد بحری باید بر اساس کنوانسیون حقوق بحری سازمان ملل متحد UNCLOS و قوانین بین‌المللی آزاد باشد.

این کشورها همچنان برای تحقق این هدف، حمایت شان را از ایجاد یک مأموریت دفاعی چند ملیتی مستقل و کامل اعلام کرده‌اند که عملیات پاکسازی ماین‌ها را نیز شامل می‌شود.

تنگۀ هرمز روز پنجشنبه یکی از موضوعات مهم گفتگو میان دونالد ترمپ و شی جین پینگ بود.

رئیس‌جمهور امریکا گفته که رئیس‌جمهور چین می‌خواهد تنگۀ هرمز باز بماند و همچنین پیشنهاد کمک برای رسیدن به توافق با ایران را که این تنگه را تحت کنترل دارد، ارائه کرده است.

در حملۀ مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در باجور ده ها تن کشته شدند

آرشیف

مقام‌های پاکستانی روز جمعه ۲۵ ثور گفتند که در حملۀ روز پنجشنبه مخالفان مسلح بر نیروهای دولتی در باجور، دست‌کم ۹ تن از نیروهای ملیشه‌ای دولتی و ده تن از مهاجمان کشته شده‌اند.

مقام‌ها گفته اند که نخست حمله کننده ها با یک موتر بمب‌گذاری‌شده حمله کردند و سپس درگیری آغاز شده است.

یک مقام ارشد امنیتی در پشاور به خبرگزاری فرانسپرس گفته که پس از یک درگیری طولانی، مهاجمان فرار کردند، اما دست‌کم ۳۵ سرباز امنیتی دیگر نیز زخمی شده‌اند.

یک مقام بلندپایۀ حکومتی دیگر در باجور نیز شمار تلفات را تأیید کرده است.

گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، که در این منطقه بسیار فعال است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

ترمپ می‌گوید که رئیس‌جمهور چین برای توافق با ایران پیشنهاد کمک داد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه و بعد از دیدار با همتای چینی خود گفت که شی جین‌پینگ پیشنهاد داده است برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.

او در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، گفت: "رئیس‌جمهور شی مایل است توافقی حاصل شود. او واقعاً دوست دارد توافقی انجام شود."

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین درباره دیگر اظهارات رئیس‌جمهور چین اعلام کرد: "او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی (به ایران) بدهد. این را با قاطعیت گفت."

بعد از دیدار روسای جمهور امریکا و چین، قصر سفید در بیانیه‌ای گفت واشنگتن و پکن توافق کردند که تنگۀ هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند و رئیس‌جمهور چین مخالفت با "نظامی‌سازی" این آبراه و هرگونه تلاش برای دریافت حق‌العبور برای استفاده از آن را اعلام کرده است.

دونالد ترمپ پیش از سفر به پکن به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده دربارۀ ایران نیازی به کمک چین ندارد.

قصر سفید: ترمپ و شی جین‌پینگ بر باز ماندن تنگه هرمز توافق کردند

قصر سفید اعلام کرد دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار خود درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، باز ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت‌وگو و توافق کردند.

قصر سفید روز پنجشنبه ۲۴ ثور در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف دربارهٔ افزایش دسترسی شرکت‌های امریکایی به بازار چین و افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنایع امریکا گفت‌وگو کردند و شماری از مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی نیز در بخشی از این دیدار حضور داشتند.

در این بیانیه آمده است که دو رهبر همچنین بر ادامهٔ تلاش‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد اولیه تولید فنتانیل به آمریکا و افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین تأکید کردند.

قصر سفید افزود دو کشور همچنین توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند.

بر اساس این بیانیه، شی جین‌پینگ مخالفت چین با «نظامی‌سازی» تنگه هرمز و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و نسبت به خرید بیشتر نفت آمریکا برای کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده ابراز علاقه‌مندی کرد.

قصر سفید همچنین اعلام کرد که امریکا و چین توافق دارند ایران «هرگز» نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

در بیانیه رسمی قصر سفید اشاره‌ای به موضوع تایوان نشده است؛ موضوعی که به‌گزارش رسانه‌های دولتی چین در گفت‌وگوهای رهبران چین و امریکا مطرح شده بود.

