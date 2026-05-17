آوازخوان بلغاریایی در هفتادمین دور مسابقه یوروویژن به مقام اول رسید

دارا، آوازخوان زن بلغاریایی، با ترانه شاد "بانگارانگا" روز شنبه، ۲۶ ثور، به عنوان برنده در هفتادمین دوره از مسابقه یوروویژن انتخاب شد.

در این دوره از مسابقه یوروویژن، اسرائیل که با حضورش سایه جنگ غزه را بر سر رقابت‌ها انداخته و باعث جنجال بسیار شده بود در مراسم یک‌شنبه شب به مقام دوم رسید.

رومانی هم به مقام سوم رسید.

این مسابقه که معمولاً جشنی شاد و پر زرق‌ و برق برای موسیقی پاپ و تنوع فرهنگی اروپا محسوب می‌شود، به‌دلیل جنگ غزه با تنش و نوعی بحران مواجه شد، و در نهایت شبکه‌های ملی پخش پنج کشور اسپانیا، ایرلند، هالند، ایسلند و اسلوونی در اعتراض به حضور اسرائیل، از رقابت‌های امسال کناره‌گیری کردند.

این موضوع باعث شد که تعداد شرکت‌کنندگان این دوره به ۳۵ کشور برسد و یوروویژن امسال کوچک‌ترین دوره از سال ۲۰۰۳ تاکنون باشد.

بلغاریا که از سه دوره گذشته یوروویژن غایب بود این بار در شهر وین، پایتخت اتریش، با دارینا یوتووا، معروف به دارا، ۲۷ ساله، در مسابقات حاضر شد و به مقام اول رسید.