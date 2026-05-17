خبرگزاری فارس: محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شد

تنها یک روز پس از تمدید آتش‌بس، حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله لبنان در روز شنبه هم ادامه یافت.

ابتدا ارتش اسرائیل روز شنبه، ۲۶ ثور، به چندین روستا در جنوب لبنان حمله هوایی کرد، حملاتی که با اخطار تخلیه برای ساکنان آغاز شد، گرچه اسرائیل می‌گوید اهداف متعلق به گروه حزب‌الله هدف گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در روز شنبه بیش از ۲۰ روستا در جنوب این کشور هدف گرفته شده، از جمله روستایی که حدود ۵۰ کیلومتر از مرز فاصله دارد.

ساعاتی بعد، گروه حزب‌الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد اعلام کرد که به "هدف نظامی" در شمال اسرائیل با پهپاد (درون) حمله کرده است.

این حملات در حالی رخ داد که روز جمعه گذشته لبنان و اسرائیل اعلام کردند که آتش‌بسی را که یک ماه پیش آغاز شده بود تا ۴۵ روز دیگر تمدید می‌کنند.

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند. شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد.