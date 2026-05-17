حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه دارد

حمله هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان در ۲۶ ثور
تنها یک روز پس از تمدید آتش‌بس، حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله لبنان در روز شنبه هم ادامه یافت.

ابتدا ارتش اسرائیل روز شنبه، ۲۶ ثور، به چندین روستا در جنوب لبنان حمله هوایی کرد، حملاتی که با اخطار تخلیه برای ساکنان آغاز شد، گرچه اسرائیل می‌گوید اهداف متعلق به گروه حزب‌الله هدف گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در روز شنبه بیش از ۲۰ روستا در جنوب این کشور هدف گرفته شده، از جمله روستایی که حدود ۵۰ کیلومتر از مرز فاصله دارد.

ساعاتی بعد، گروه حزب‌الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد اعلام کرد که به "هدف نظامی" در شمال اسرائیل با پهپاد (درون) حمله کرده است.

این حملات در حالی رخ داد که روز جمعه گذشته لبنان و اسرائیل اعلام کردند که آتش‌بسی را که یک ماه پیش آغاز شده بود تا ۴۵ روز دیگر تمدید می‌کنند.

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند. شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد.

خبرگزاری فارس: محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران و عضو سابق سپاه، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین تعیین شده است.

این خبرگزاری امنیتی بدون هیچ توضیح دیگری تنها نوشته است:‌ "پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی‌ فضلی چنین مسئولیتی را برعهده داشتند."

در این خبر توضیح داده نشده که چه کسی یا چه نهادی قالیباف را به این سمت منصوب کرده است.

اعلام تعیین قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین دو روز پس از دیدار رسمی رئیس جمهور امریکا از کشور چین رخ می‌دهد که در آن یکی از موضوعات گفت‌وگو ایران و تنگه هرمز بود.

امریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد

یکی از پالایشگاه‌های نفت روسیه
دولت ترمپ روز شنبه ۲۶ ثور معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیش‌تر به کشورهایی از جمله هند امکان می‌داد آن را خریداری کنند، تمدید نکرد و اجازه داد که منقضی شود.

این معافیت پس از یک تمدید یک‌ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، برقرار مانده بود.

وزیر مالیۀ امریکا، پیش‌تر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره‌شده در نفتکش‌ها را تمدید نخواهد کرد.

آوازخوان بلغاریایی در هفتادمین دور مسابقه یوروویژن به مقام اول رسید

دارا، آوازخوان زن بلغاریایی پس از رسیدن به مقام نخست یوروویژن
دارا، آوازخوان زن بلغاریایی، با ترانه شاد "بانگارانگا" روز شنبه، ۲۶ ثور، به عنوان برنده در هفتادمین دوره از مسابقه یوروویژن انتخاب شد.

در این دوره از مسابقه یوروویژن، اسرائیل که با حضورش سایه جنگ غزه را بر سر رقابت‌ها انداخته و باعث جنجال بسیار شده بود در مراسم یک‌شنبه شب به مقام دوم رسید.

رومانی هم به مقام سوم رسید.

این مسابقه که معمولاً جشنی شاد و پر زرق‌ و برق برای موسیقی پاپ و تنوع فرهنگی اروپا محسوب می‌شود، به‌دلیل جنگ غزه با تنش و نوعی بحران مواجه شد، و در نهایت شبکه‌های ملی پخش پنج کشور اسپانیا، ایرلند، هالند، ایسلند و اسلوونی در اعتراض به حضور اسرائیل، از رقابت‌های امسال کناره‌گیری کردند.

این موضوع باعث شد که تعداد شرکت‌کنندگان این دوره به ۳۵ کشور برسد و یوروویژن امسال کوچک‌ترین دوره از سال ۲۰۰۳ تاکنون باشد.

بلغاریا که از سه دوره گذشته یوروویژن غایب بود این بار در شهر وین، پایتخت اتریش، با دارینا یوتووا، معروف به دارا، ۲۷ ساله، در مسابقات حاضر شد و به مقام اول رسید.

امریکا: تا حال ۷۸ کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده‌ایم

کشتی طیاره‌بر امریکا در آب‌های عرب
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، روز جمعه ۲۶ ثور با نشر تصویری از پرواز یک هلیکوپتر اردوی امریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز اعلام کرد که تاکنون ۷۸ کشتی تجاری در چارچوب محاصره بحری ایران وادار به تغییر مسیر شده‌اند.

سنتکام همچنان اعلام کرد چهار شناور نیز برای اطمینان از اجرای محاصره از کار انداخته شده‌اند.
این فرماندهی پیش‌تر گفته بود به ۱۵ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده شده و نیروهای امریکایی در برخی موارد با تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار، کشتی‌ها را به تغییر مسیر وادار کرده‌اند.

امریکا پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مستقیم با ایران، محاصره بحری بنادر جمهوری اسلامی را آغاز کرد؛ در حالی که ایران از ابتدای جنگ تنگه هرمز را مسدود کرده است.

اسرائیل می‌گوید فرمانده شاخه نظامی حماس را در غزه کشته است

آرشیف
اردوی اسرائیل روز شنبه ۲۶ ثور تأیید کرد که عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس، در غزه کشته شده است.

حماس از سوی امریکا و اتحادیهٔ اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

بر اساس بیانیه اردو، الحداد در یک حمله هوایی که روز جمعه انجام شد کشته شده است.

به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، دو مقام حماس هم تأیید کرده‌اند که این فرمانده حماس در حمله به یک ساختمان مسکونی و یک وسیله نقلیه توسط اسرائیل جان خود را از دست داده است.

اردوی اسرائیل عزالدین الحداد را یکی از برنامه‌ریزان و مجریان حمله روز هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل معرفی کرده و گفته که او در نگه داشتن گروگان‌های اسرائیلی پس از این حمله نیز دست داشته است.

در این حمله به اسرائیل جنگجویان حماس نزدیک به ۱۲۰۰ نفر راکشتند و ۲۵۰ تن دیگر را گروگان گرفتند.

سپس اسرائیل حملاتی را بر علیه حماس در غزه به راه انداخت که در نتیجۀ آن به گفتۀ مقامات حماس در غزه، هزاران نفر کشته شدند.

ترمپ از کشته شدن فرد شماره دو گروه تروریستی داعش در افریقا خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، صبح امروز در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که فرد شماره دو گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) در عملیات مشترک ارتش امریکا و ارتش نایجریا کشته شده است.

ترمپ این فرد را "ابو بلال المینوکی" معرفی کرده است.

به گفته رئیس جمهور امریکا، با حذف این عضو ارشد داعش به عملیات این گروه در سطح جهان لطمه بزرگی وارد شده است.

گروه داعش بیش از یک دهه پیش در پی بروز جنگ داخلی در سوریه ایجاد شد.

این گروه در سال‌های اول به‌سرعت پیشروی کرد و در سوریه و عراق مناطق وسیعی را به تصرف درآورد.

در حال حاضر داعش در بیشتر کشورها از جمله سوریه و عراق تضعیف شده و شاخۀ ولایت خراسان آن هم در افغانستان حضور دارد و هر ازگاهی مسئولیت برخی حملات را به عهده می‌گیرد.

ترمپ می‌گوید که حکومت ایران پنج بار تا آستانه توافق کامل آمده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در گفت‌وگوی تازه با شبکه فاکس‌نیوز گفت که در پی آتش‌بس حکومت ایران "پنج بار" تا آستانه توافق کامل با امریکا آمده، اما در لحظۀ آخر عقب کشیده است.

او در این مصاحبه تأکید کرد، هر بار که توافق کردند، روز بعد به گونۀ برخورد کردند که گویا هیچ خبر ندارند.

ترمپ افزد: "یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه‌اند."

او در ادامه افزود: "و چون دیوانه‌اند، نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند."

آن طور که رئیس جمهور امریکا در این مصاحبه نقل می‌کند، حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته است که کل یورانیم غنی‌شده‌اش را تحویل دهد.

ترمپ گفت: "هسته‌ای خلاص. قرار بود غبار هسته‌ای را به ما بدهند. هر چه که ما خواسته بودیم."

این‌ها نکاتی است که دونالد ترمپ پیش از سفرش به چین هم با خبرنگاران در میان گذاشته بود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تکذیب می‌کنند که شرایط امریکا را پذیرفته‌اند.

ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل به پاکستان قاچاق می‌کند

تیل ایران از طریق ۱۲ گذرگاه در امتداد مرز ۹۰۰ کیلومتری و نفوذپذیر با پاکستان منتقل می‌شود
تاجران و فعالان حمل‌ونقل در پاکستان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خبر دادند که ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل را به گونۀ قاچاق به پاکستان منتقل می‌کند، اقدامی که نقض تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

قاچاق تیل برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است یک راه حیاتی برای تأمین درآمد به شمار می‌رود؛ کشوری که تحت محاصرۀ دریایی امریکا قرار دارد و صادرات سودآور نفت آن مختل شده است. هفته‌ها بمباران امریکا و اسرائیل نیز به شدت به زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی این کشور آسیب زده است.

ایران از حدود سال ۲۰۱۳، زمانی که امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد، تیل دیزل و پطرول را به پاکستان قاچاق می‌کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که حجم این قاچاق از زمان آغاز جنگ در ۹ حوت ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل، ایران تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی تأمین نفت جهان است، بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شد.

شهزاده هری و خانمش روی ساختن یک فلم در مورد جنگ افغانستان کار می‌کنند

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)
شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان در همکاری با نتفلکس روی ساختن یک فلم جنگی تازه درمورد جنگ افغانستان کار می‌کنند.

این فلم به نام «راهی برای فرار نیست: داستان واقعی تکان‌دهندهٔ مردانی در محاصره» نام دارد که بر اساس خاطرات جگرن آدم جاوت ساخته می‌شود. این فلم یک واحد نیروهای بریتانیایی را تصویر می‌کند که در ماه جولای ۲۰۰۶ در ولایت هلمند در افغانستان، تحت حملات شدید طالبان قرار گرفتند.

براساس روز نامۀ تلگراف، موضوع این فلم برای شاهزاده هری کاملاً آشنا است؛ زیرا او دو دوره در خط مقدم جنگ در افغانستان خدمت کرده است.

شهزاده هری نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای مأموریت نظامی به هلمند اعزام شد و بعد پس از آموزش، به حیث پیلوت هلیکوپتر آپاچی دوباره به افغانستان برگشت. او پس از ده سال خدمت نظامی، در سال ۲۰۱۵ از اردوی بریتانیا جدا شد.

