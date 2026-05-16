شماری از مقامات طالبان در شمال افغانستان می گویند که از تبلیغات به گفتۀ آنها "منفی" علیه حکومت طالبان، جلوگیری خواهند کرد.

این مقامات در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۵ ثور) از سوی دفتر ولایت طالبان در بلخ منتشر شد، هشدار داده اند، هر کسی که از طریق رسانه‌ها و یا در نشست های عمومی علیه حکومت طالبان تبلیغات به گفتۀ آنها منفی کند، باید به محکمۀ نظامی معرفی شود.

براساس اعلامیه، والی‌ها، قوماندانان پولیس و روسای استخبارات طالبان در پنج ولایت زون شمال غرب افغانستان، اخیراً در ولایت سرپل جلسه‌ای را دایر کرده، تصمیم گرفتند که از تبلیغات علیه رژیم طالبان جلوگیری کنند.

این در حالیست که بسیاری از گروه‌‌ها و نهادهای حقوق بشر، بارها طالبان را به سرکوب آزادی بیان متهم کرده‌اند و در تازه ترین اقدام، سه خبرنگار افغان از سوی طالبان دستگیر شدند که و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.