روسیه و چین در یک بیانیه مشترک، تروریزم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواسته‌اند همکاری‌های ضد تروریزم خود را با افغانستان تقویت کنند.

این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در پیکنگ منتشر شده است.

در اعلامیه آمده است که دو کشور از تلاش‌های افغانستان برای نابودی تروریزم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می‌کنند.

این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفادۀ تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می‌کنند. اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند.

روسیه و چین همچنین اعلام کرده‌اند که همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه خود را درباره افغانستان گسترش خواهند داد و از ثبات و امنیت پایدار در این کشور حمایت می‌کنند.

با وجود این موضع‌گیری روسیه و چین، برخی ناظران بین‌المللی تأکید می‌کنند که حمایت از همکاری‌های ضدتروریزم زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با شفافیت و نظارت مستقل باشد.