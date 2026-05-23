شبکه سی‌بی‌اس در امریکا صبح روز شنبه ۲ جوزا خبر داد که ادارۀ دونالد ترمپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می‌شود.

این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نام‌شان اشاره نکرده نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است.

با این حال در این خبر گفته شده که تا بعدازظهر روز جمعه به وقت امریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است.

همزمان یک خبرنگار روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور امریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است.

به نوشته این خبرنگار از کاخ سفید، ترمپ در جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد، و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز هم‌چنان روی میز است.

پیشتر اسماعیل بقایی که به‌تازگی به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران انتخاب شده همین نکته را گفته بود که اختلاف‌نظرها بین ایران و امریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است که نمی‌شود گفت با چندبار رفت‌وآمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتماً به نتیجه برسیم.

خبر آماده شدن برای حملات تازه به ایران در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترمپ دوشنبه هفته گذشته خبر داد که قرار بوده روز سه‌شنبه هفته گذشته حمله‌ای به ایران انجام شود، اما به درخواست سران عرب آنرا به تعویق انداخته است.