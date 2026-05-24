دوشنبه ۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۴۲

جهان

روبیو: نمی‌توان ظرف ۷۲ ساعت با ایران به توافق هسته‌ای رسید

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه سوم جوزا به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توافق با ایران حمایت منطقه‌ای را جلب کرده است، اما رسیدن به یک توافق هسته‌ای را نمی‌توان «طی ۷۲ ساعت» انجام داد.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعتی پیش اعلام کرد به مذاکره‌کنندگان خود گفته برای دستیابی به توافق با ایران جهت پایان دادن به جنگ سه‌ماهه «عجله نکنند.»

روبیو در گفت‌وگویی کوتاه با نیویورک تایمز گفت: «ما موضوع را به بعد موکول نمی‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. شما نمی‌توانید یک موضوع هسته‌ای را در ۷۲ ساعت و روی یک دستمال کاغذی حل کنید.»

او افزود: «در حال حاضر، هفت یا هشت کشور منطقه از این رویکرد حمایت می‌کنند و ما آماده‌ایم این مسیر را ادامه دهیم.»

این در حالی است که آقای روبیو ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق میانه پایان دهد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده بین تهران و واشینگتن درباره برخی بندهای تفاهم‌نامه ازجمله درباره «آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران» اختلاف وجود دارد و امکان «منتفی شدن» تفاهم وجود دارد.

حملۀ گستردۀ روسیه به منطقۀ کی‌یف با موشک هایپرسونیک جدید

حملات اخیر روسیه به منطقه کی‌یف اوکراین

در یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های سال‌های اخیر به پایتخت اوکراین، روسیه جدیدترین موشک هایپرسونیک خود را به همراه صدها پهپاد و موشک دیگر به سمت شهری در منطقۀ کی‌یف پرتاب کرد.

بر پایۀ گزارش‌ها، دست‌کم چهار نفر جان باخته‌اند و پیش‌بینی می‌شود آمار جان‌باختگان افزایش یابد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آتش‌نشانان روز یکشنبه ۳ جوزا برای مهار آتش‌سوزی ساختمان‌ها در چند بخش‌ پایتخت تلاش می‌کردند و امدادگران نیز برای یافتن بازماندگان، در میان آوار مجتمع‌های مسکونی جست‌وجو می‌کردند.

ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، اعلام کرد که دو نفر در پایتخت جان باخته‌اند و ۵۶ نفر زخمی شده‌اند؛ هم‌زمان والی منطقۀ حومه کی‌یف نیز گزارش داد که در آنجا هم دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله مرگبار اخیر در بلوچستان را به عهده گرفت

حمله به یک قطار حامل نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های پاکستانی آمار تلفات حملۀ مرگبار روز یک‌شنبه در ایالت بلوچستان را دست کم ۲۴ کشته و بیش از ۷۰ زخمی اعلام کردند.

یک مقام ارشد پاکستان گفته که این انفجار یک قطار حامل افراد نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

رویترز گزارش داده که گروهی موسوم به ارتش آزادی‌بخش بلوچ با نشر اعلامیه‌ای مدعی شده که این حمله را انجام داده است.

تصاویر نشان می‌دهد که یک واگون قطار واژگون شده و افراد در تلاش بیرون کشیدن بازماندگان هستند.

مقامات گفتند که قطار حامل سربازان و خانواده‌هایشان بوده و آنان برای گذراندن رخصتی‌های عید قربان از کویته به پیشاور در حرکت بودند.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی، قطار در حال عبور از گذرگاه چمن بود که یک موتر پر از مواد منفجره به یکی از واگن‌های قطار برخورد کرد و باعث انفجار شدیدی شد.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی "بزدلانه" عنوان کرده است.

وزیر خارجۀ امریکا: احتمال اعلام خبر خوب درباره توافق با ایران تا شام یک‌شنبه وجود دارد

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه سوم جوزا خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق‌میانه پایان دهد.

روبیو در جمع خبرنگاران در دهلی نو گفت: "فکر می‌کنم شاید این امکان وجود داشته باشد که در چند ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند."

روبیو، که در نخستین سفر خود به هند به‌سر می‌بَرد، گفت توافق در حال شکل‌گیری به نگرانی‌های امریکا دربارهٔ تنگه هرمز خواهد پرداخت؛ مسیری تجاری که ایران آن را در واکنش به حمله امریکا و اسرائیل تا حد زیادی مسدود کرده است.

او افزود این توافق همچنین روندی را آغاز خواهد کرد که "در نهایت می‌تواند ما را به جایی برساند که رئیس‌جمهور می‌خواهد، یعنی جهانی که دیگر ناچار نباشد از سلاح هسته‌ای ایران بترسد یا نگران آن باشد."

سخنان او پس از آن بیان شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، گفت پیشنهادی که شامل بازگشایی تنگه هرمز است، "تا حد زیادی مذاکره شده است."

ترمپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "توافقی، مشروط به نهایی شدن میان ایالات متحده امریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف دیگر، تا حد زیادی مذاکره شده است."

وزیر خارجۀ پاکستان: "پیشرفت معناداری" در مذاکرات امریکا و ایران حاصل شده است

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان در کنار جی دی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در جریان دور نخست مذاکرات واشنگتن و تهران

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، روز یک‌شنبه سوم جوزا گفت که "پیشرفت معناداری" در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده حاصل شده است و این امر خوش‌بینی را نسبت به قریب‌الوقوع بودن نتیجۀ مثبت و پایدار مذاکرات افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، تمجید کرد و به دلیل آنچه که او "تلاش‌های فوق‌العاده" ترمپ برای صلح خواند، به او تبریک گفت.

شریف افزود که پاکستان متعهد به ادامه مذاکرات است و امیدوار است به زودی میزبان دور بعدی مذاکرات باشد.

مقام‌های ارشد پاکستان در ادامۀ میانجی‌گری‌شان هفته گذشته نیز برای گفت‌وگو با مقامات ارشد ایرانی به تهران سفر کردند.

در همین حال، رئیس‌جمهور ترمپ روز شنبه گفت که جزئیات نهایی توافق با ایران در حال بررسی است.

او در شبکه اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: " جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد. افزون بر بسیاری دیگر از مفاد این توافق، تنگه هرمز نیز باز خواهد شد."

در انفجاری در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم ۲۴ نفر کشته شدند

حمله به یک قطار حامل نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان

یک مقام ارشد پاکستان گفته که این انفجار یک قطار نظامی را هدف قرار داده است.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله در نزدیکی کویته رخ داده و سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

بیش از ۵۰ نفر در این حمله زخمی شده‌اند.

تصاویر نشان می‌دهد که یک واگون قطار واژگون شده و افراد در تلاش بیرون کشیدن بازماندگان هستند.

مقامات گفتند که قطار حامل سربازان و خانواده‌هایشان بوده و آنان برای گذراندن رخصتی‌های عید قربان از کویته به پیشاور در حرکت بودند.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی، قطار در حال عبور از گذرگاه چمن بود که یک موتر پر از مواد منفجره به یکی از واگن‌های قطار برخورد کرد و باعث انفجار شدیدی شد.

انفجار شیشه‌های قطار را شکست و به موترهای موجود در ساحۀ انفجار آسیب رساند.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما جدایی‌طلبان بلوچ در این ایالت ناآرام اغلب مقامات و اماکن نظامی و سایر مقامات دولتی پاکستان را هدف قرار می‌دهند.

ترمپ: مذاکره‌کنندگان امریکا و ایران برای توافق پایان جنگ "بسیار به هم نزدیک‌تر شده‌اند"

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد، "بسیار به هم نزدیک‌تر شده‌اند"، اما در صورت شکست مذاکرات، ایران "به‌شدت هدف قرار خواهد گرفت."

آقای ترمپ روز شنبه دوم جوزا، در گفت‌وگو با شبکۀ سی‌بی‌اس نیوز، گفت که این توافق باید جلو دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده، ایران و پاکستان که میان واشنگتن و تهران میانجی‌گری می‌کند، روز شنبه اعلام کردند که در مذاکرات تقریباً سه ماهه برای پایان دادن به جنگ، پیشرفت حاصل شده است.

رئیس جمهور ترمپ همچنین روز شنبه در مصاحبه‌ای با اکسیوس گفت که تازه‌ترین پیش‌نویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی خواهد کرد و ممکن است تا روز یک‌شنبه دربارهٔ ادامۀ مسیر، از جمله احتمال ازسرگیری جنگ، تصمیم بگیرد.

ایران حریم هوایی بخش غربی اش را موقتاً بست

تصویر آرشیف

ادارهٔ هوانوردی ملکی ایران اعلام کرده که حریم هوایی بخش غربی این کشور به‌گونهٔ موقت بسته شده است.

این ادارهٔ روز جمعه ۱ جوزا در اعلامیه‌ای گفت که حریم هوایی منطقهٔ غربی ایران به‌طور موقت مسدود شده است.

این اعلامیه در حالی منتشر شده که از یک‌سو تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک و توافق احتمالی میان ایران و امریکا ادامه دارد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد اردوی امریکا بار دیگر برای حملات احتمالی علیه ایران آمادگی می‌گیرد.

براساس اعلامیهٔ ادارهٔ هوانوردی ملکی، تمامی مجوزهای پرواز طیاره‌های مسافربری در بخش غربی منطقهٔ اطلاعات پروازی تهران لغو شده است.

در حال حاضر تنها هشت میدان هوایی، از جمله مهرآباد، امام خمینی، اصفهان و یزد اجازهٔ فعالیت دارند.

یوگاندا سه مورد جدید ابتلا به بیماری ابولا را تأیید کرده

آرشیف

وزارت صحت یوگاندا روز شنبه ۲ جوزا در اعلامیه‌ای بیماران را یک راننده اوگاندایی، یک کارمند صحی این کشور و یک زن از جمهوری دموکراتیک کانگو معرفی کرد.

با این اعلام شمار مجموعی مبتلایان از زمان کشف شیوع این ویروس در این کشور شرق افریقا به پنج نفر رسید.

این وزارت در بیانیه‌ای در شبکهٔ ایکس افزود وزارت صحت این کشور همچنان نظارت، مدیریت بیماران، ردیابی تماس‌ها و تلاش‌های آگاهی‌دهی عمومی را برای مهار این بیماری و حفاظت از سلامت و مصونیت همهٔ شهروندان اوگاندا تقویت می‌کند.

این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که سازمان جهانی صحت اعلام کرد سطح خطر ناشی از این شیوع برای جمهوری دموکراتیک کانگو به بالاترین درجه افزایش یافته است.

یوگاندا روز پنج‌شنبه پس از تأیید دو مورد ابولا یک مورد ابتلا و یک مورد مرگ که مربوط به شهروندان کانگو که از مرز عبور کرده بودند بود، رفت و آمد تمام ترانسپورت عمومی به جمهوری دموکراتیک کانگو را به حالت تعلیق درآورد

دست‌کم ۹۰ تن در انفجار گاز در یک معدن زغال‌سنگ در شمال چین کشته شدند

آرشیف

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از رسانه‌های دولتی چین گزارش داده که این رویداد بزرگ‌ترین فاجعه معدنی این کشور در ۱۷ سال گذشته بوده است.

خبرگزاری دولتی شینهوا چین اعلام کرد که این حادثه شام جمعه ۱ جوزا در معدن زغال‌سنگ لیوشِنیو در ولایت شانشی رخ داده است.

به گفته این خبرگزاری هنگام وقوع انفجار در مجموع ۲۴۷ کارگر در زیر زمین حضور داشتند.

این خبرگزاری همچنین گفته که ۳۴۵ نیروی امدادی به محل اعزام شدند و در جستجوی ۹ نفری هستند که هنوز ناپدید محسوب می شوند.

انفجار روز جمعه بدترین فاجعه معدنی در چین پس از سال ۲۰۰۹ خوانده شده است.

در این سال در انفجار معدنی در ولایت هیلونگ‌جیانگ در شمال‌شرق چین، ۱۰۸ نفر کشته شدند.

شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین خواستار به‌کارگیری همه تلاش‌ها برای درمان زخمی‌ها شد و بر انجام تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه تأکید کرد.

