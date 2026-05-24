مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه سوم جوزا به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توافق با ایران حمایت منطقه‌ای را جلب کرده است، اما رسیدن به یک توافق هسته‌ای را نمی‌توان «طی ۷۲ ساعت» انجام داد.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعتی پیش اعلام کرد به مذاکره‌کنندگان خود گفته برای دستیابی به توافق با ایران جهت پایان دادن به جنگ سه‌ماهه «عجله نکنند.»

روبیو در گفت‌وگویی کوتاه با نیویورک تایمز گفت: «ما موضوع را به بعد موکول نمی‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. شما نمی‌توانید یک موضوع هسته‌ای را در ۷۲ ساعت و روی یک دستمال کاغذی حل کنید.»

او افزود: «در حال حاضر، هفت یا هشت کشور منطقه از این رویکرد حمایت می‌کنند و ما آماده‌ایم این مسیر را ادامه دهیم.»

این در حالی است که آقای روبیو ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق میانه پایان دهد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده بین تهران و واشینگتن درباره برخی بندهای تفاهم‌نامه ازجمله درباره «آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران» اختلاف وجود دارد و امکان «منتفی شدن» تفاهم وجود دارد.